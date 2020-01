Sánchez pospone la puesta en marcha de la mesa de diálogo sobre Cataluña hasta después de las elecciones

Publicada el 30/01/2020 a las 12:45 Actualizada el 30/01/2020 a las 13:15

El anuncio de Quim Torra de anticipar las elecciones catalanas ern cuanto haya completado la tramitación de los presupuestos, lo que no oucrrirá hasta mediados de marzo, no ha afectado a la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de entrevistarse con el president de la Generalitat el 6 de febrero en Barcelona, pero sí a a la puesta en marcha der la mesa de diálogo entre gobiernos que el PSOE pactó con Esquerra para que los independentistas facilitasen el desbloqueo de la legislatura. El Gobierno anunció este jueves que el inicio del diálogo no tendrá lugar hasta después de las elecciones.

“El Gobierno mantiene su voluntad de iniciar el proceso de diálogo con las instituciones catalanas para resolver el conflicto político”, señaló la Moncloa a través de un comunicado, pero pospone su inicio al comienzo de la próxima legislatura catalana y a la formación de un nuevo Govern. “El Gobierno espera poder iniciar dicho diálogo en cuanto haya hablado el pueblo catalán y se constituya el nuevo Parlament, así como el nuevo Govern. Cuanto antes se celebren las elecciones y haya nuevo Govern, antes iniciaremos el diálogo”.

No obstante, el Ejecutivo recuerda “que el proceso electoral no impide la necesaria relación entre administraciones para resolver los problemas urgentes de la sociedad catalana”, como “las consecuencias de la borrasca Gloria”.

El Gobierno, además, ha anunciado que el presidente se quedará en Barcelona hasta el día 7 “y tiene intención de poder reunirse también con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, así como la entidad Barcelona Global, que en engloba a 221 empresas, centros de investigación, emprendedores, escuelas de negocio, universidades e instituciones culturales, y a más de 780 profesionales que promueven el talento y la actividad económica en Barcelona.