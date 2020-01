El escritor Manuel Rivas no asistirá a actos de Feijóo "mientras no deroguen el decretazo de exterminio" del gallego

El escritor Manuel Rivas ha cargado en redes sociales contra el decreto del plurilingüismo. En un momento de reactivación social del movimiento contra la política lingüística del Partido Popular de Galicia y del Gobierno liderado Alberto Núñez Feijóo, el autor de O lapis do carpinteiro ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que advierte, como miembro de la Real Academia Galega, que no asistirá a actos a los que acuda el presidente de la Xunta mientras se mantenga en vigor la norma que regula la presencia del idioma en el sistema educativo.

"Soy miembro numerario de la Academia Galega: no asistiré a ningún acto en el que esté presente el presidente de la Xunta, Feijóo es el nombre, y su Gobierno mientras no deroguen el decretazo de exterminio del idioma gallego de 2010", asegura el escritor en su perfil de la conocida red social.

Lo cierto es que el académico ha plasmado en este mensaje público algo que lleva tiempo practicando, como él mismo reconoce en respuesta a las preguntas realizadas por algunos usuarios, y también ha manifestado en diversas ocasiones su oposición a la norma autonómica.

Son membro numerario da Academia Galega: non asistirei a ningún acto no que estea presente o presidente da Xunta, Feijóo é o nome, e o seu Goberno mentres no deroguen o decretazo de exterminio do idioma galego de 2010.