Igea avisa a Arrimadas de que se equivoca si reduce todo al liderazgo

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido este domingo a la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, su compañera de partido, Inés Arrimadas, de que "es época de análisis, no de chantajes".

Así lo ha indicado Igea este domingo a través de su perfil de Twitter que recoge Europa Press, después de que Arrimadas haya declarado que si otra candidatura gana la pugna por la presidencia, aunque lo respetará no encabezará otro modelo que no sea el suyo porque "no se puede separar la cabeza del corazón" y no quiere ser presidenta de cualquier manera.

"Necesitamos debate sobre ideas y estrategia. Si reducimos todo al liderazgo nos equivocamos. Si prometes participación no puedes presentarte a los militantes diciéndoles: 'o esto, o me voy'. Necesitamos más sosiego. Es época de análisis, no de chantajes", ha sentenciado Igea.

Arrimadas pide de nuevo una candidatura de "constitucionalistas" en Cataluña, País Vasco y Galicia

En declaraciones durante un encuentro con afiliados de la formación naranja en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Arrimadas ha vuelto a proponer que las formaciones "constitucionalistas" presenten una candidatura única en Cataluña, País Vasco y Galicia para que no se pierda "ni un solo voto". "En circunstancias excepcionales, en lugares excepcionales, en momentos excepcionales, Cs es el único partido que sabe pensar en los ciudadanos por encima de los partidos y por eso proponemos abrir un debate para ver cómo se pueden sacar más escaños con los votos constitucionalistas", ha manifestado.

Pero ha remarcado que la formación no debe dejar de defender su identidad: "Cs va a seguir siendo el único partido de España de centro, liberal y de progreso. No va a haber otro. Y tenemos que seguir manteniendo nuestro espacio".

Arrimadas también ha admitido que si es elegida como presidenta de Cs, va a equivocarse: "Os pido por adelantado perdón por los errores", pero ha asegurado que en cada decisión que tome va a pensar en los intereses generales del país. Ha indicado que no quiere ser la presidenta de "un partido de baronías", sino que quiere hacer que Cs sea más participativo, y por ello ha presentado una serie de propuestas con este fin.