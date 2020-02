El delegado del Gobierno en Andalucía se "reafirma", tras pedir su dimisión Vox, en que el partido de Abascal es "tóxico para la democracia"

Publicada el 04/02/2020 a las 19:18 Actualizada el 04/02/2020 a las 20:39

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ante la petición de dimisión por parte de Vox ha "ratificado" sus declaraciones de la pasada semana, insistiendo en que "Vox es una fuerza política que desde que apareció es enormemente tóxica para la democracia española", informa Europa Press.

En declaraciones a los periodistas, Fernández ha añadido que Vox "se ha manifestado diariamente con mentiras, falsedades, haciendo del enfrentamiento una herramienta de acción política y trabajando activamente por hacer saltar por los aires consensos de convivencia largamente trabajados por los españoles y que se han venido consolidando desde la proclamación de la Constitución".

El delegado del Gobierno ha añadido que, "si se habla de sus relaciones políticas, hace poco hubo un encuentro de todas las fuerzas europeas de ultraderecha y se pudo ver a Abascal cómo se codeaba con la Liga del Norte claramente xenófoba de Salvini, con el frente nacional de Le Pen o con los filonazis de Alemania".

"Desde ese punto de vista, Vox tiene relaciones con lo peor de la clase política europea, con fuerzas ultranacionalistas, antieuropeas, racistas y en mí no van a encontrar contemplación o una tibia actitud", ha asegurado Fernández.

"Si no contestamos sus envites por ser correctos políticamente, ellos ganan, si sus mentiras no las combatimos las transformamos en verdad y yo en ese juego no voy a participar. Por mucho insultos que reciba, voy a seguir siendo firme a quien ataca la democracia española, la convivencia de sus instituciones y la tranquila convivencia entre españoles", ha concluido.