Publicada el 03/02/2020 a las 18:00 Actualizada el 03/02/2020 a las 19:17

No hay nada penalmente digno de investigación en el caso del ascenso de la hermana del presidente de la Junta de Andalucía a directora de conservatorio, tras un proceso de selección en el que no obtuvo la máxima puntuación, sino la segunda. “Cabe cierta discrecionalidad” en la elección de la directora, señala la Fiscalía de Málaga, que ha archivado las diligencias iniciadas sobre la elección de Dolores Moreno como directora interina en el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga, puesto al que optó y finalmente obtuvo pese a que otra aspirante, la denunciante, obtuvo mejor puntuación. La candidata que logró más puntos, Esperanza Utrera, confirma a infoLibre que ha retirado el recurso contencioso-administrativo que presentó en septiembre contra el nombramiento en los juzgados de Málaga. Así que se cierra la vía penal y la afectada renuncia a la vía administrativa. Si no hay ninguna novedad, el presidente Juanma Moreno (PP) se desembaraza de un incómodo problema.

Las diligencias preprocesales se abrieron a raíz de la denuncia presentada por la propia Utrera, que entendía que el procedimiento utilizado por la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, controlada por Ciudadanos, para el nombramiento estaba al margen de la legalidad y obedeció al deseo de favorecer a la hermana de Moreno, informa Europa Press. El Ministerio Fiscal ha recabado documentación existente en el expediente iniciado por la Delegación de Educación, de la que se extrae que el nombramiento se realizó "cumpliendo lo establecido en la norma" para el nombramiento de directores de centros docentes públicos no universitarios.

La Fiscalía entiende que la Inspección propuso a la hermana de Moreno, que quedó segunda en puntuación, al valorar "su idoneidad para el puesto", según consta en los informes. Se trata de un procedimiento que el fiscal no entiende irregular al seguir la normativa y porque es coherente con las exigencias de dar a la selección objetividad para asegurar la capacidad y el mérito. Al respecto, el fiscal estima que, según la normativa, es un procedimiento en el que cabe "cierta discrecionalidad" en cuanto a la valoración de los candidatos, señalando que no se considera que la decisión adoptada deba ser cuestionada en el ámbito penal, pues no ve connivencia entre las autoridades y la profesora elegida ni un interés espúreo que condicionara la decisión.

El caso

El caso es tiene múltiples aristas y comenzó tras la jubilación en junio del anterior director, José Gutiérrez. Dolores Moreno, hermana del presidente andaluz, Juanma Moreno, se convirtió tras esta jubilación en directora provisional del conservatorio pese a obtener la segunda puntuación en el proceso de selección abierto. La primera, Esperanza Utrera, obtuvo 49,5 puntos de 50 posibles. Moreno se quedó en 38,2 puntos. No obstante, fue nombrada directora por la Junta tras la elaboración por parte de la Inspección de Educación de un informe que desaconsejaba la elección de Utrera. La Fiscalía considera que la Delegación, al elegir a una candidata que quedó segunda en el proceso de selección abierto, no incumplió ninguna norma porque cabe “cierta discrecionalidad”.

La convocatoria extraordinaria para acreditar méritos –como ha insistido en aclarar el Gobierno andaluz– no era obligatoria ni vinculante. En rigor legal la decisión del nombramiento del director o directora provisional corresponde al delegado o delegada de Educación, en este caso Mercedes García Paine (Cs), de forma discrecional. Dicho de otro modo, la delegada podría haber nombrado a dedo directora provisional a Moreno, catedrática y funcionaria que cumplía todos los requisitos, a la espera de que saliera la plaza definitiva, cuando ya sí tiene que haber un concurso.

Pero no lo hizo. En lugar de eso, el inspector recibió el encargo de abrir un proceso extraordinario y legalmente no obligatorio de selección en el que la candidata con más méritos fue Esperanza Utrera, y no Dolores Moreno. ¿Qué ocurrió entonces? A pesar de quedar primera, la inspección desaconsejó oficialmente el nombramiento de Utrera por unos supuestos antecedentes negativos como directora provisional del centro entre 2004 y 2005. La delegada hizo lo que propuso el inspector: nombrar a Moreno. Nadie ha explicado oficialmente en qué consistieron esos antecedentes negativos.

Tanto Utrera como Mónica Romero, otra candidata que también denuncia malas prácticas en el proceso, han sostenido que todo ha ocurrido por un intento de evitar una apariencia de dedazo que salió mal, por lo que se improvisó una justificación a posteriori para darle el cargo a Moreno. La Junta, que sale reforzada del archivo, ha negado cualquier arbitrariedad.



Las versiones

El inspector educativo Juan Carlos Martínez, en un informe de 5 de junio, propuso a la delegada competente para el nombramiento que la elegida fuera Dolores Moreno, a pesar de que la que tenía más méritos era Utrera, de la que desaconsejó su selección. El inspector alude a un "grave problema" durante la etapa de Utrera en la dirección, aunque no lo detalla. Para elaborar su informe, Martínez recabó la opinión de un antiguo inspector, ya jubilado, de la dirección del centro, así como de las propias candidatas, según detalla él mismo en otro escrito de 9 de julio.

Más de dos meses después, cuando el nombramiento de Moreno era ya objeto de polémica, Martínez declaró al diario El País que para elaborar su informe consultó con el director saliente, José Gutiérrez, y con el anterior inspector adscrito al conservatorio. “Ambos me desaconsejaron su nombramiento”, aseguró, en referencia a Esperanza Utrera. Gutiérrez, según esta información, publicada el 18 de septiembre, le aconsejó el nombramiento de una tercera candidata, que no era ni Utrera ni Moreno, sino Mónica Romero.



La versión oficial mantenida fue siempre que el nombramiento de Moreno es irreprochable porque obedeció a las indicaciones técnicas de la inspección, según las cuales Esperanza Utrera había sido cesada cuando fue directora por un "problema", nunca especificado.



Cuando se conocieron en agosto las circunstancias en que se había producido el nombramiento de Moreno, el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo (PP), justificó la decisión en que Utrera había sido "cesada por distintos problemas que hubo en la dirección" con ella al frente, cosa que la afectada niega tajantemente.

El director saliente, José Gutiérrez, citado por el inspector como una persona que le desaconsejó el nombramiento de Esperanza Utrera, lo negó conversación con infoLibre en septiembre [ver aquí], desmintiendo la versión oficial.