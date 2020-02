Unidas Podemos rectifica y apoyará en el Congreso que se publique el historial de 'Billy el Niño'

La Junta de Portavoces ha rechazado esta mañana el escrito presentado por el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, por el que pedía la publicación de la hoja de servicios del torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, publicada por eldiario.es en noviembre de 2018.

Se trata de una petición de EH Bildu que fue rechazada hace una semana por la Mesa del Congreso siguiendo el criterio de los letrados en contra de que se pidan datos personales protegidos por la ley. Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en aquella ocasión Unidas Podemos expresó sus dudas jurídicas, pero aceptó el criterio de la mayoría.

La formación abertzale recurrió esa decisión y su escrito se ha visto este martes en la Junta de Portavoces, donde el PP, el PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox han rechazado que se deba reconsiderar ese veto. Contrariado por la decisión de Podemos, Iñárritu ha ironizado sobre la situación a través de Twitter: “¡Otro sapo más!”

Pablo Echenique, portavoz de la formación morada, ha argumentado en la red social que su rechazo responde a “dudas jurídicas”, y mantiene que después de asumir el “error”, votará a favor de la solicitud cuando esta vuelva a la Mesa.

El portavoz de Podemos se ha reafirmado en sus argumentos tras ser entrevistado por los medios en el Congreso. “Teníamos dudas jurídicas, las hemos resuelto a lo largo de la mañana y hemos decidido reparar el error y la próxima vez que vuelva la iniciativa a la mesa votar a favor”, ha incidido. Además, ha añadido que, aunque valoren positivamente la publicación de la hoja de servicios, “pensamos que este señor debería acabar en la cárcel, debería ser juzgado por sus crímenes y como mínimo deberían retirarle las medallas”.

En las mismas líneas se ha expresado el vicepresidente Pablo Iglesias en la red social, y ha pedido “disculpas avergonzadas a las víctimas”.

Hoy nos hemos equivocado en la junta de portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas https://t.co/FsqmDbXdJ7