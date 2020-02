Podemos Andalucía denuncia la "injerencia" de la dirección estatal al impulsar una "alternativa" a Teresa Rodríguez

Publicada el 05/02/2020 a las 18:43 Actualizada el 05/02/2020 a las 19:13

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha advertido este miércoles de la "injerencia" en la formación andaluza de la dirección estatal del partido morado que lidera Pablo Iglesias tras conocer que, "con el secretario de Organización a la cabeza", Alberto Rodríguez, "organiza una lista alternativa a Teresa Rodríguez" para hacerse con el liderazgo de Podemos Andalucía.

Pérez Ganfornina ha reaccionado así, a través de su cuenta de Twitter, a una información que este miércoles publica elconfidencial.com, sobre una reunión celebrada este pasado sábado en Antequera (Málaga) con la participación del citado Alberto Rodríguez para, según ha explicado este diario digital, preparar una candidatura alternativa a Teresa Rodríguez de cara a la III Asamblea Ciudadana de Podemos Andalucía, prevista para mayo.

Este movimiento se conoce así a unos meses de que se celebre dicho cónclave de la formación morada en Andalucía, que finalmente se ha fijado para mayo, plegándose así al calendario que ha establecido la Ejecutiva de Pablo Iglesias, ya que los de Teresa Rodríguez querían celebrar el cónclave andaluz en marzo, coincidiendo o incluso anticipándose a la convocatoria nacional.

Fuentes del partido morado en Andalucía confirmaron a Europa Press la semana pasada que, después de haber trasladado a la dirección estatal su intención de convocar la Asamblea andaluza en marzo, tal y como acordaron "el pasado mes de noviembre", desde Madrid le han instado a acogerse al calendario previamente establecido para las autonomías, que deben afrontar sus fases orgánicas una vez que se haya cerrado el proceso nacional.

El propio Pérez Ganfornina ha aludido a este cambio de fechas en el hilo de Twitter, consultado por Europa Press, en el que sale al paso de la información sobre la reunión de Antequera, donde remarca que, el pasado 11 de noviembre, desde Podemos Andalucía comunicaron "por los medios públicos e internos con los que contamos", la convocatoria de III Asamblea Ciudadana "desde finales de enero hasta primeros de marzo".

Según abunda el responsable de la Secretaría Política de Podemos Andalucía, desde la formación andaluza, tras realizar su conferencia Andalucía Horizonte 2023, "atrasada por las diversas elecciones y negociaciones de investidura", comunicaron a la dirección "estatal" y aprobaron "el reglamento de la III Asamblea Ciudadana".

"No hubo respuesta alguna", según apunta Pérez Ganfornina, antes de añadir que "dos días después se publicó de manera unilateral un calendario que atrasaba la III Asamblea a mayo, sin informar siquiera a la dirección andaluza y saltando por encima de la convocatoria ya realizada, la cual nos compete por estatutos".

Según advierte el dirigente de Podemos Andalucía, "se pidieron explicaciones y tampoco ha habido respuesta", y "hoy conocemos que la dirección estatal, con el secretario de Organización a la cabeza, organiza una lista alternativa a Teresa Rodríguez".

Defensa de la "soberanía" de Podemos Andalucía

Pérez Ganfornina dice respetar "profundamente que Madrid quiera para Andalucía algo distinto a lo que representa Teresa Rodríguez", y matiza que esto "no es nuevo", pero defiende que en Podemos Andalucía "no queremos ser las representantes de un partido 'en' Andalucía, sino andaluces y andaluzas que construimos Andalucía y construimos Podemos desde el lugar en el que respiramos y nos sentimos, desde el lugar, no sólo geográfico, desde el que vemos el mundo y la vida".

"Tutelaje, injerencia, bandazos políticos, falta de democracia, ausencia de garantías... Autonomía, descentralización, garantías, democracia, coherencia, pluralidad, soberanía y Adelante Andalucía", enumera Pablo Pérez, contraponiendo las actitudes de la dirección estatal de Podemos y de la andaluza.

Falta de respuesta de la secretaría de organización estatal

Además, Ganfornina también ha revelado que, el pasado 8 de junio, "en el Consejo Estatal de Podemos", habló "personalmente con Alberto Rodríguez como nuevo secretario de Organización para solicitar una reunión con la dirección andaluza". "Me pidió tiempo. Nunca hubo respuesta", afirma.

Al hilo de la noticia publicada este miércoles, el representante de Podemos Andalucía aprovecha para reprochar a la dirección estatal del partido actitudes anteriores, como que "en la precampaña" de las elecciones andaluzas de 2015 tuvieran "que escuchar desde la ejecutiva estatal" que "Andalucía no es una prioridad", unos "días después de las Marchas del Cambio en Madrid –31 de enero de 2015–, donde (...) no sólo Teresa Rodríguez fue excluida de subir al escenario, sino que además no hubo ninguna persona de Andalucía".

"Una y otra vez lo mismo, salvo cuando, en pos de hacer retroceder a (Íñigo) Errejón, la gente de Pablo (Iglesias) se sumó a la candidatura de Teresa Rodríguez en la II Asamblea andaluza, aun cuando, como se ha demostrado, no compartían la línea política y organizativa", según relata Pérez Ganfornina, que al hilo señala que "el último precedente fue la candidatura encabezada por Isabel Franco –actual diputada en el Congreso– en las primarias autonómicas de julio de 2018, donde Teresa Rodríguez defendía el proyecto de Adelante Andalucía" para concurrir a las elecciones autonómicas que finalmente se celebraron el 2 de diciembre de aquel año.

Pérez Ganfornina insiste en que, "en estos ocho meses de mandato de Alberto Rodríguez, no hemos tenido siquiera respuesta alguna a las diversas peticiones de reunión, espacios de coordinación y consenso de iniciativas que llevarse a cabo", mientras que, paralelamente, "hemos sabido en diversas ocasiones de reuniones en Andalucía, públicas y privadas", del propio secretario de Organización de Podemos, "y Rafa Mayoral, Ana Marcelo, entre otros", pero "ninguna con la dirección andaluza", según remarca.

Finalmente, Pérez Ganfornina explica incluso que "en estos meses hemos dejado de enviar La Rotativa de Podemos Andalucía –boletín informativo a inscritos– ante el bloqueo permanente de los mails de la dirección andaluza desde Madrid, por donde sigue pasando todo", según asevera.