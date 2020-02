Publicada el 07/02/2020 a las 12:58 Actualizada el 07/02/2020 a las 14:37

Las tensiones entre la dirección nacional y la del PP vasco no se relajan. La resistencia de Pablo Casado a dar una pista sobre el futuro político de Alfonso Alonso, con fuertes rumores sobre un adelanto electoral, mantienen en vilo a los conservadores de Euskadi y alientan la tesis de que en Génova, sede nacional del partido, están intentando que su líder en Euskadi dé un paso atrás para dejar el camino libre a un candidato más afín.

Es en este contexto en el que dirigentes del partido interpretan las declaraciones de este viernes de Alonso en la rueda de prensa convocada en Vitoria para analizar la "actualidad política". El encuentro con los informadores, no obstante, estuvo monopilizado por la candidatura todavía no confirmada.

"No voy a dimitir", dijo Alonso al tiempo que insitía en que hay en estos momentos un "ruido" del que le es "muy difícil" abstraerse. Ese "ruido" son las voces del PP que en los últimos días han puesto en duda su nombre al vincularlo a unas futuras negociaciones para una alianza con Ciudadanos y los nombres que se ponen en la mesa como posibles recambios: desde la joven diputada Beatriz Fanjul, más de la órbita de Casado, a la confundadora de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Díez.

El presidente de los conservadores de Euskadi aseguró que no actuará en ningún caso de forma "unilateral" a la hora de elegir a un candidato a lehendakari, y que "autoproclamarse" él mismo para dicho puesto sería "absurdo". Además, rechazó "especular" sobre la posibilidad de que Rosa Díez lidere una posible lista conjunta del PP y Ciudadanos, informa Europa Press.

El jueves, la Junta Directiva Nacional el PP vasco puso a andar la maquinaria electoral ante un eventual escenario de adelanto. Pero evitó convocar de forma oficial al Comité Electoral Regional para su designación como candidato, lo que habría sido interpretado como un desafío en Madrid.

Alonso se reunió la semana pasada en Madrid con Casado. En este encuentro anda se confirmó sobre candidatura, pero el líder del PP vasco le aseguró que su intención es concurrir a las urnas.

Hasta la fecha, Génova se resiste a desvelar sus planes para la candidatura a las autonómicas del País Vasco apuntando a que la cita no ha sido todavía convocada y a frenar los rumores que surgen sobre candidatos alternativos. En esto insistió García Egea este vienes en rueda de prensa en la sede nacional del PP. Casado se ha limitado a mostrar en público su "confianza" en Alonso.

García Egea recalcó que Alonso, como el resto de presidentes autonómicos, tiene la confianza del partido y que para la designación de candidatos se cumplirán los estatutos.

Sectores del PP consultados por infoLibre aseguran que Casado ha dado órdenes de no alimentar este debate y de no poner en duda el liderazgo de Alonso. No obstante, está en su mano cortar esta crisis con un pronunciamiento más claro a favor de su barón territorial, lo que sigue permitiendo que se alimenten los rumores de que tiene dudas sobre Alonso y que le está buscando sustituto.