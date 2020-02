El relator de la ONU constata que "hay dos Españas" y que "esta vez" ha visto un "alto porcentaje de pobreza"

Publicada el 07/02/2020 a las 15:44 Actualizada el 07/02/2020 a las 15:59

El Relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, ha constatado, tras su visita de dos semanas por el país, que "hay dos Españas": una de "prosperidad" y otra que es "el hogar de un porcentaje muy alto de personas viviendo al borde de sus posibilidades", aunque considera que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es la "gran esperanza".

"Me ha quedado claro que hay dos Españas, yo he estado de visita muchas veces aquí y he sido testigo de la prosperidad pero esta vez he visto el otro rostro, una España que es el hogar de un porcentaje muy alto de personas que están viviendo al borde de sus posibilidades", ha indicado Alston este viernes en una rueda de prensa en Madrid recogida por Europa Press.

El Relator también ha indicado que ha visitado zonas de España "con peores condiciones que un campo de refugiados, sin agua corriente ni electricidad".

Por ello, ha destacado que las decisiones más urgentes que debería tomar el nuevo Gobierno pasan por la aprobación de una renta mínima nacional, una reforma fiscal redistributiva, así como el impulso de la vivienda social y el control de los alquileres en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

En todo caso, ha precisado que las advertencias contenidas en su informe se refieren a los últimos diez años y se ha mostrado "esperanzado" por las medidas que pueda llevar a cabo el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, hacia la "justicia social".

"España, en los últimos 10 años, decidió que la mayor parte de su pobreza continuase, que se estancara", ha señalado. "Gran parte de lo descrito se refiere al último decenio pero la gran esperanza es el acuerdo de coalición", ha añadido.