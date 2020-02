Una multitudinaria cadena feminista inunda Madrid de violeta a un mes del 8M

Publicada el 08/02/2020 a las 13:52 Actualizada el 08/02/2020 a las 17:03

Más de 7.000 mujeres han participado este sábado en la cadena feminista que ha rodeado Madrid desde las 12.00 horas y que da el pistoletazo de salida a un mes repleto de acciones que concluirán el 8 de marzo, que tras años de éxitos sin precedentes, estará marcado porque este año caerá de domingo, por lo que no está previsto convocar huelga en todos los territorios. Esta revuelta feminista propone que se extienda a lo largo de todo el mes para "llegar a más gente, las que no puedan asistir un día concreto, tienen más posibilidades de participar", aunque también "representar a todas las mujeres que no pueden personarse".

Esta movilización ha contado con "compañera de barrios, pueblos y de otras provincias y territorios como Asturias, Barcelona, Albacete, Sevilla, Valencia, Toledo, Guadalajara, Segovia...". El objetivo es "visibilizar toda la lucha feminista que es amplia, diversa y global", destaca Ana, de la Asamblea Feminista de Tres Cantos.

A lo largo de los siete kilómetros de cadena feminista "están incluidas todas las mujeres". Aunque cada sección se encuentra en un punto concreto de Madrid, la cadena simboliza "la unión de todas las feministas", resalta Constanza Cisneros, del Observatorio Jeanneth Beltrán, dedicado a Derechos en empleo de hogar y de cuidados.

De aquí al 8️⃣Ⓜ️ no vamos a parar. Somos miles y cada día más.



Tenemos mil motivos y os los vamos a mostrar todos!! #CadenaFeminista #RevueltaFeminista pic.twitter.com/QbVsHkAhVx — Feminismos Madrid (@FeminismosMad) February 8, 2020

Cuidados y trabajadoras del hogar

El sector de cuidados situado en la Puerta del Sol ha sido uno de los focos centrales de esta protesta. La marea de mandiles violetas inundaba la céntrica plaza, cánticos como "politizar las ollas, las calles y los delantales" se intercalaban entre versiones del Bella Ciao y las reclamas de "visibilizar un trabajo poco dignificado" se encadenaban con la intención de "calentar motores" de cara al 8 de marzo.

En cuanto a los trabajos domésticos no remunerados de los que las mujeres se encargan en su mayoría, la petición inmediata es "la inclusión de los hombres en la esfera privada y comenzar a valorar las tareas domésticas, como lo que son, un trabajo".

Disidencia de cuerpo, sexual y de género

El eje de disidentes emplazado a lo largo de la calle Arenal han reivindicado la "falta de información" en cuanto al colectivo trans, "concienciar, desde el activismo, de una parte oprimida de la sociedad" que en muchas ocasiones y a lo largo de la historia han sido marginados. Pero, sobre todo, "normalizar a las personas trans", cuentan a infoLibre manifestantes de este sector.

El auge de la extrema derecha es otro de los puntos que preocupan especialmente a este sector, en la que se repite la necesidad de una educación sexual para que "los jóvenes no se eduquen a través de la pornografía". Además de otras conquistas de la lucha feminista, que ahora ven en riesgo, como el aborto o la libertad sexual.

Asimismo, ponen de manifiesto la reivindicación de ciertos cambios de comportamiento, "en muchas ocasiones, que las mujeres tomemos la palabra es más complicado a que lo haga un hombre –señala una de las activistas– algunos de los cambios más necesarios son en lo más sencillo y cotidiano". Aunque también ven un cambio respecto a los últimos años: "El movimiento feminista está más aceptado. Ya no nos ven como unas locas".

Antirracistas

El sector de mujeres racializadas situado en la calle Preciados, ponía de manifiesto las diferencias en sus tipos de demandas, ya que estas mujeres, se enfrentan a una doble discriminación en términos de origen. "La atención en las instituciones públicas o en los ámbitos laborales es distinta nuestro origen y nuestro color de piel nos hace sufrir diferencias estructurales", afirman manifestantes de esta zona.

La petición principal entre la mayoría de asistentes a este sector era la derogación de la Ley de Extranjería y "visibilizar que somos migrantes, pero no personas de segunda categoría".

Cabe destacar a al grupo de mujeres nicaragüenses, que se manifestaban por las presas políticas que se encuentran privadas de libertad desde abril de 2018. Portando fotos de las mujeres que se encuentran en esa situación, manifestaban sus quejas ante la falta de libertades y elecciones libres y democráticas. "No podemos salir a la calle, no podemos protestar, ni reclamar nuestros derechos".

Autodefensa feminista

El sector de autodefensa, en especial el movimiento Women defend Rojava llenó de imágenes la plaza de Callao. Las banderas de la milicia femenina YPJ, que lucha en el norte de Siria, las imágenes de las asesinadas en este conflicto armado y el cántico "YPG, YPJ, el pueblo kurdo no conoce la derrota" marcan especialmente esta jornada de protestas.

"Este movimiento busca el resurgir de Siria desde el movimiento feminista, conseguir una democracia socialista y ecologista. Es una guerra contra las mujeres, las violaciones y las torturas a las que las someten son impensables. Queremos tener eco dentro del movimiento feminista", relata a infoLibre la hermana de una de las mujeres caídas en este conflicto armado.

Hemos llegado todas a Sol y nos preparamos. Ahora vais a ver!#CadenaFeminista pic.twitter.com/4KDewaLFGl — Feminismos Madrid (@FeminismosMad) February 8, 2020

Esta movilización a un mes del 8M también ha abordado otras temáticas como educación feminista, precariedad laboral y cuidadados, ecofeministas, por el derecho a la vivienda, barrios y pueblos, y pensiones dignas. La cadena feminista, además de por el centro de la capital, ha discurrido por la calle Alcalá, el Paseo del Prado, la Ronda de Atocha y la de Toledo y la calle Bailén.