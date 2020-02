Pablo Iglesias celebra la victoria del Sinn Féin en Irlanda y espera que pronto pueda formar Gobierno

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado este lunes la "victoria histórica" en la elecciones legislativas en Irlanda del partido de izquierda nacionalista Sinn Féin, y ha manifestado que espera que pronto pueda formar Gobierno.

"¡Felicidades por la victoria histórica! Los ciudadanos irlandeses han votado por la justicia social y una política más ecológica", ha aplaudido el líder de Podemos en un mensaje que ha publicado en inglés en Twitter, recogido por Europa Press.

Congratulations @sinnfeinireland @maryloumcdonald for the historic victory! Irish citizens have expressed their choice for social justice and greener politics. I hope that this democratic desire will soon become a government that works for the people and for a better Europe. pic.twitter.com/bq6AuqOpbC