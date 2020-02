Un club de fútbol femenino denuncia expresiones machistas del árbitro en un partido: "Las mujeres no tendríais que jugar a esto"

Publicada el 10/02/2020 a las 19:48 Actualizada el 10/02/2020 a las 20:41

"Que se termine ya esta mierda de partido", "las mujeres no tendríais que jugar a esto" o "no sabéis hacer nada" son algunos de los comentarios que tuvieron que aguantar las jugadoras de fútbol del Crevillente Femenino del árbitro que pitó el encuentro entre dicha formación y el Spa Alicante C del pasado 9 de febrero correspondiente a la división regional, según ha denunciado el propio club en su cuenta de Facebook mediante un comunicado.

Este pasado domingo los dos equipos se reunieron en el Campo Enrique Miralles, del municipio valenciano de Crevillent, para disputar un encuentro que empezaba con un minuto de silencio en memoria de Francisco Martínez, "el primer hombre que confío en las jóvenes", ayudándolas a fundar el primer equipo de fútbol de la localidad en 2007, según indica el club. Sin embargo, el partido terminó suspendiéndose 20 minutos antes de lo previsto tras las palabras discriminatorias y machistas pronunciadas por el árbitro.

"Estas ofensas y vejaciones hacia la mujer no se puden consentir, y menos aún cuando provienen de un profesional contratado para pitar partidos de chicas", señalan desde el Crevillente. El equipo solicita ahora una disculpa por parte del árbitro, así como pide a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) que "tome medidas para alejar este tipo de actitudes y comportamientos machistas de los campos".

"Animamos a todas las chicas a que no se callen ante este tipo de comentarios o actitudes. Si denunciamos estos actos podremos hacer que se actúe en consecuencia y alejar el machismo de los terrenos de juego", concluye el comunicado del Crevillente Femenino.