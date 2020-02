El PP acusa al PSOE de querer aprobar la ley de eutanasia para "evitar costes del estado de bienestar"

Publicada el 11/02/2020 a las 13:49 Actualizada el 11/02/2020 a las 14:47

El Partido Popular ha llevado su ofensiva en contra de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia del PSOE, que se debate este martes en el Congreso de los Diputados, al extremo de acusar al partido del Gobierno de legislar en esta materia "para evitar costes del estado de bienestar". "Para el PSOE es una política de recortes", declaró en los pasillos de la Cámara Baja el parlamentario José Ignacio Echániz, encargado de fijar la posición del PP en contra de la eutanasia en el Pleno.

"El PSOE tiene en estos momentos graves problemas de financiación del estado de bienestar. Cada vez que desaparece una persona de estas características [en alusión a los enfermos], desaparece un problema económico y financiero para el Estado", expuso el parlamentario conservador cifrando en 300 euros de coste anual para el Estado en el caso de una persona sana y de "entre 15.000 y 20.000 al año" si se trata de personas "crónicas, polimedicadas, pluripatológicas" o mayores que precisan de continuos tratamientos o diagnósticos clínicos.

El PP, que votará 'no' a una iniciativa que tiene todos los visos de salir adelante, ofrece como alternativa a la ley de eutanasia una ley integral de cuidados paliativos. "La sociedad española tiene muchas preocupaciones y lo que quiere son soluciones", defienden desde la dirección nacional del partido.

Echániz dibujó a un PSOE "podemizado" que hace dos años se oponía a la ley de eutanasia y que ahora ha ido adaptado su agenda al partido morado. El dirigente de PP no ve base social para esta iniciativa: "Entendemos que en la sociedad no hay una demanda", llegó a decir. "No se puede legislar por dos casos muy mediáticos y que son absolutamente excepcionales para toda una sociedad de 47 millones de personas", insistió.

También aseguró que los países de nuestro entorno, citó a Francia, Portugal e Italia, entre otros, "están radicalmente en contra" de iniciativas como la que la Cámara debatirá este martes. "Un gravísimo error. Un paso que en términos de ingeniería social no tiene marcha atrás" definió.

El dirigente del PP criticó que la inciativa parta del PSOE y no del Gobierno, para ahorrarse, a su entender, informes preceptivos como el del Consejo de Estado o el Comité de Bioética.

Médico de formación, el parlamentario del PP ha sido consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha. En la actualidad es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.