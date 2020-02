El PP invita al director general de Telemadrid a que dimita y este responde que "no hay ningún motivo" para irse

Publicada el 11/02/2020 a las 17:04 Actualizada el 11/02/2020 a las 17:43

El director general de Telemadrid, José Pablo López, ha afirmado que "no hay ningún motivo" para su dimisión, después de que la portavoz del PP en la Comisión parlamentaria sobre la radiotelevisión pública, Almudena Negro, le haya amenazado con pedirla y le haya acusado de "falta de lealtad", según informa Europa Press.

Negro ha instado a López a acudir a la Fiscalía para denunciar a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid por "prevaricación" tras las "imputaciones tan graves" que, a su entender, ha hecho en la comisión al indicar que dicho órgano había emitido dos informes contradictorios sobre su obligación legal de presentar su declaración de bienes y tributaria, ya que sino se verían "abocados" a pedir su dimisión.

A este respecto, en declaraciones a los medios tras su comparecencia, López ha aclarado que no ha acusado a la Abogacía General de cometer "ningún ilícito", sino que simplemente ha dado su "opinión", por lo que ha asegurado que respecto a pedir su dimisión, "no hay ningún motivo para ello".

"Yo lo que le he dicho a la portavoz del PP es que tiene mi mano tendida para que una vez que se designe un interlocutor podamos sentarnos, podamos hablar, podamos dialogar, desde ese principio de lealtad institucional que tiene que ser recíproco y que creo que debe ser para el bien de Telemadrid", ha manifestado.

"Se lo he dicho a la portavoz del PP y es lo que quiero trasladar también al Gobierno de la Comunidad", ha recalcado, al tiempo que ha criticado la actual situación de lo que ha calificado de "un cierto aislamiento" hacia Telemadrid, frente a la que ha puesto de manifiesto su "absoluta vocación de colaboración, de diálogo y de mano tendida".

Así, ha afirmado que no ha tenido ningún encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que el consejo de administración lo haya solicitado "en varias ocasiones por escrito".

"Yo creo que lo importante es que miremos para adelante y si eso implica designar un interlocutor para desatascar las cuestiones que tenemos pendientes en Telemadrid, que el consejo de administración ha expuesto claramente en una carta que ha remitido al Consejo de Gobierno, por mi parte, absoluta lealtad y colaboración", ha declarado.

En esta línea, ha mostrado su disposición a sentarse en el momento que se considere oportuno para "hablar del futuro de la radiotelevisión pública, que pasó por una etapa muy difícil" y que, a su juicio, "es responsabilidad de todos que no se vuelva a repetir", de los políticos, por un lado, y de las personas que están al frente de Telemadrid, por otro, que deben "trabajar de manera profesional".

"Por lo tanto, yo lo que pido es eso, que veamos esto como un asunto profesional. Esa fue la vocación de la ley del 2015, despolitizar Telemadrid y que se pudiera asumir una gestión profesional", ha recalcado.

En este punto, ha destacado que el nuevo modelo de Telemadrid "está dando unos frutos positivos, con estabilidad presupuestaria, con mejora de su audiencia" y que "crea empleo en Madrid" en el sector privado, lo que, a su juicio, "se tiene que poner en valor" y, aparte, "por supuesto, trabajar en corregir los errores".

"Creo que la señora Negro ha recogido el guante de que tenemos que hablar y espero que la señora Negro o quien corresponda dentro del PP o del Gobierno se ponga en contacto conmigo para iniciar ese diálogo", ha apostillado.

López acusa al PP de utilizar las elecciones sindicales para desgastarle

El director general de Telemadrid también ha acusado al PP de utilizar las elecciones sindicales en el ente, que no se convocan desde 2011, para desgastarle.

"Usted no tiene como objetivo que se celebren las elecciones sindicales en Telemadrid, para usted el tema de las elecciones sindicales son una simple excusa para desgastarme a mí", ha manifestado López en respuesta a una pregunta de la portavoz conservadora.

En concreto, Negro ha preguntado "qué medidas está llevando o ha llevado a cabo la dirección de Radio Televisión Madrid para acomodar el número de delegados sindicales al número de plantilla", como establece el Estatuto de los Trabajadores.

"Este fin de semana nos hemos enterado (de) que somos una dirección crítica", ha señalado López en referencia a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en el diario El Mundo. "Yo no soy crítico ni los profesionales que trabajan en Telemadrid son críticos, somos profesionales", ha aseverado López.

"En este intento de que, permítame la expresión, la sangre me salpique, no podemos trasladar que es la Dirección General de Telemadrid la que se niega a que se convoquen elecciones sindicales, no tenemos ninguna competencia", ha manifestado.

En este sentido, ha acusado a los conservadores de estar "instalados en la postverdad", y ha señalado que "los tribunales han venido reconociendo de manera sistemática la capacidad empresarial para adecuar el número de delegados sindicales", pero "no así del comité de empresa".

Así, ha señalado que el número de delegados sindicales se ha adecuado a las disposiciones del convenio colectivo, que establece nueve delegados, de los que están cubiertos seis. En cuanto al comité de empresa, ha dicho que en ningún momento se ha procedido a ninguna cobertura de vacantes.

Negro ha señalado que los convenios colectivos pueden prever lo necesario para acomodar el comité de empresa a las disminuciones de plantilla, y ha recordado que "ya no hay mil personas, hay muchas menos", por lo que el número de representantes ya no se corresponde, "además de la falta de elecciones democráticas libres, que parece que es lo que molesta en Telemadrid".