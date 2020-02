Los organizadores alegan motivos de "fuerza mayor" para cancelar el Mobile

Publicada el 13/02/2020 a las 11:15 Actualizada el 13/02/2020 a las 13:06

El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, ha sostenido este jueves que trabajan para la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) en 2021, después de decidir cancelar la de este año por el brote internacional de coronavirus y las anulaciones de empresas: "Anhelamos poder acoger a todos nuestros socios de todo el mundo aquí, en Barcelona, en 2021".

Preguntado por las indemnizaciones que puede que tenga que afrontar la asociación, Granryd ha remarcado que se trata de una situación de "fuerza mayor" y que cuentan con los posicionamientos de instituciones públicas en contra de su celebración como aval, y ha asegurado que no han calculado aún las cuantías que igual tienen que afrontar.



Lo ha dicho en rueda de prensa este miércoles, en la que han participado los consellers Jordi Puigneró y Alba Vergès; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

La comparecencia también ha contado con la presencia del presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general de la institución ferial, Constantí Serrallonga, y el director general de la GSMA, Mats Granryd.

Hoffman ha remarcado que no han tomado esta decisión a la ligera y que desgraciadamente la "única opción" que les ha quedado ha sido la de cancelar la edición del Mobile de este año, después de valorar celebrar un congreso más pequeño o posponerlo para más adelante.



Ha explicado que cuando valoraron estas dos alternativas, antes de suspenderlo, vieron que la "gran mayoría" de asistentes no iban a participar en el MWC 2020 y que era imposible predecir cuándo iba a ser posible volver a celebrarlo ante la alerta mundial por el coronavirus.

Hoffman ha valorado durante su intervención que es "muy oscuro y muy decepcionante", pero que lo importante es el futuro que tiene por delante el MWC en Barcelona y L'Hospitalet.

"Sabemos que el sol brillará. Esto va de futuro, va de nuestro futuro juntos", ha expuesto el consejero delegado de la GSMA y ha agradecido la colaboración y el apoyo de los socios para la celebración del evento.

Cancelar "todos los programas"

En el turno de preguntas, Hoffman ha explicado que la decisión implica que han tenido que cancelar "todos los programas" paralelos al Mobile, como el Four Years From Now (4YFN), el Youth Mobile Festival (Yomo) y el festival de música Xside, que se iba a estrenar este año.



También en el turno de preguntas, Hoffman ha sostenido que los términos del contrato que tiene la GSMA con su actual ubicación, en Barcelona y L'Hospitalet y hasta el año 2023, "no se han ajustado" aún.



"14 años de éxito"

Ha recordado que llevan realizando el MWC desde hace 34 años y han tenido "14 años de gran éxito" en Barcelona y L'Hospitalet, y ha celebrado que el congreso ha conseguido ir más allá de las telecomunicaciones, sumando 13 industrias que no son exclusivas de este sector.

"El MWC tiene impactos en nuestras vidas cotidianas y empresas. La GSMA sabe que el coronavirus ha causado grandes problemas y ha buscado siempre las recomendaciones de las autoridades públicas y sanitarias para poder responder ante esta situación dinámica", ha recalcado, además de solidarizarse con las personas afectadas en todo el mundo por el virus.

Salud, seguridad y reputación

Granryd ha expuesto que las "prioridades" de la GSMA ante esta situación han sido asegurar la salud, la seguridad y la reputación del evento internacional, y ha puesto en valor la colaboración con las administraciones.

"Estar juntos nos permite ser más fuertes. Tenemos sin lugar a duda un buen partenariado y lo necesitamos. Nos hemos visto forzados a tomar esta decisión tan tajante y compleja. Es imposible para nosotros realizar este evento teniendo en cuenta la coyuntura y las causas de fuerza mayor", ha enfatizado.

"No es nada contra Barcelona y España", ha recalcado y ha aseverado la confianza que tienen en la ciudad para gestionar cualquier tipo de emergencia sanitaria, además de insistir en que se tiene que enmarcar en el contexto global del virus, que está provocando muertes en todo el mundo.