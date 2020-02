Borràs rechaza declarar voluntariamente por corrupción en el TS, que ahora tendrá que pedir el suplicatorio

La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha rechazado ir a declarar voluntariamente el viernes ante Tribunal Supremo (TS) por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) a un amigo cuando ella estaba al frente.

En apuntes de Twitter recogidos por Europa Press, Borràs ha asegurado este jueves por la noche que ir a declarar "implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año" que está criticando en una causa que, según ha dicho, ha vulnerado sus derechos.

Avui he comunicat al Tribunal Suprem que demà no aniré a declarar. Fer-ho implicaria validar totes les irregularitats que fa més d’un any que estic denunciant en una causa que ha vulnerat els meus drets des del primer dia. [Obro fil ]