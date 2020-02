La emisiones de un vertedero industrial de Bizkaia obligan a cerrar ventanas y a la posible suspensión del partido Eibar-Real Sociedad

Publicada el 15/02/2020 a las 12:32 Actualizada el 15/02/2020 a las 13:07

El viceconsejero de Salud del Gobierno vasco, Iñaki Berraondo, ha pedido a los vecinos de Eibar, Ermua y Zaldibar que no ventilen las viviendas y mantengan la ventanas cerradas el mayor tiempo posible, especialmente por la noche, por efecto de la inversión térmica que se da en horas nocturnas, y, en la medida de lo posible, que reduzcan las actividades deportivas intensivas al aire libre hasta nuevo aviso, debido a la presencia en el aire de furanos y dioxinas en cantidades entre 40 y 50 veces por encima de lo habitual, informa Europa Press.

El Departamento vasco de Salud ha hecho extensiva esta recomendación al partido Eibar-Real Sociedad programado en la villa armera a las cuatro de la tarde de este próximo domingo, aunque no ha pedido a la Liga de Fútbol Profesional ni a la Federación Española de Fútbol que lo suspenda.

En una rueda de prensa en Bilbao, acompañado por el director de Salud Pública, Juan José Aurrekoetxea, y el técnico de Salud Pública, Jesús Ibarluzea, el viceconsejero ha explicado que el índice elevado de dioxinas y furanos no supone un riesgo para la salud, salvo cuando se da en exposiciones continuadas y prolongadas en el tiempo. No obstante, se ha decidido tomar medidas de carácter preventivo para garantizar la seguridad y la salud de las personas. Según ha indicado, las dioxinas y furanos son los contaminantes que se generan al quemar plásticos y materiales que contienen cloro, siendo el incendio en lo alto del vertedero de Zaldibar la causa de la presencia de estos contaminantes. "No supone un riesgo para la salud en el corto plazo. La acumulación de dioxinas y furanos es lo que puede afectar a la salud", ha precisado.

El responsable de Salud ha afirmado desconocer durante cuánto tiempo se mantendrán estas recomendaciones a la población más cercana al vertedero que sufrió una corrimiento de tierras el pasado jueves y que ha sepultado a dos trabajadores que siguen sin ser localizados. En este sentido, ha apuntado que dependerá de la extinción del fuego y de la meteorología que pueda ayudar a disminuir la concentración de dioxinas.

Los datos que han conocido esta tarde sobre la presencia de furanos y dioxinas, que les ha traslado el CSIF, apuntan a 700 centogramos de estas sustancias por m3, cuando en los entornos urbanos este índice se sitúa habitualmente entre 10 y 40 centrogramos por m3.

Estos resultados corresponden a las mediciones del 9 de febrero, fecha en la que la intensidad del incendio del vertedero fue la más alta, y las condiciones meteorológicas no contribuían a la dispersión del humo. Las muestras se tomaron en el barrio de San Lorenzo, el más cercano al vertedero, por lo que el Departamento de Salud confía en que los dos nuevos medidores de dioxinas y furanos instalados esta tarde, den resultados de menor contaminación. En la medida en que los índices vuelvan a la normalidad, el Departamento lo comunicará de forma inmediata.

Berraondo ha señalado que han transmitido las citadas recomendaciones a los alcaldes de Ermua, Eibar y Zaldibar, así como a la mesa interinstitucional que se reunirá de nuevo este sábado en Zaldibar, además de al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al resto de departamentos del Gobierno vasco. "Es una medida garantista en virtud del principio de precaución", ha insistido. Además, ha señalado que no se dispone de evidencias científicas a nivel mundial acerca del efecto de la exposición a estos valores en la salud a corto plazo. Aun así, por el consenso de los técnicos se ha decidido recomendar estas medidas "preventivas y garantistas".

Eibar-Real Sociedad

Cuestionado por la celebración este próximo domingo en Eibar del partido entre Eibar y la Real Sociedad, Berraondo ha insistido en que "la recomendación es extensiva a todas las actividades deportivas intensas y al aire libre. Por lo tanto, la recomendación nuestra es que no se efectúen actividades de este tipo". "A partir de ahí, las instituciones competentes adoptarán las medidas que procedan en cada caso", ha agregado.

El viceconsejero ha indicado que no se han puesto en contacto con la Federación Española de Fútbol ni con la Liga de Fútbol profesional para trasladarse la recomendación de que se suspenda el partido a celebrar en Ipurua.

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha informado al resto de consejerías del Gobierno vasco, así como la lehendakari, Iñigo Urkullu, del resultado de las mediciones y de las recomendaciones trasladadas a la población, y, según ha indicado Berraondo, "las competencias de cada uno las ejercerán en la línea de hablar con las autoridades que tengan responsabilidades de cualquier tipo".

Por último, sobre las medidas de prevención que deban adoptar los trabajadores que participan en las labores de búsqueda de los dos operarios desaparecidos, los responsables de Salud han apuntado que éstos deberán seguir las recomendaciones de Osalan.