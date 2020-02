Campo no descarta reformas en el Código Penal que incluyan la sedición "con el más amplio debate"

Publicada el 17/02/2020 a las 17:04 Actualizada el 17/02/2020 a las 17:34

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no descarta reformas en el Código Penal que incluyan al delito de sedición si bien ha negado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados la existencia de "compromiso con un partido" –en clara alusión aunque sin citarlo a ERC– para acometerlas. "¿Alguien tiene duda de que hay que darle una vuelta a ese tipo de delitos?", ha manifestado durante el turno de réplica en la Comisión de Justicia celebrada este lunes. Informa Europa Press.

Campo, que ha comparecido por primera vez en el Parlamento desde que fue nombrado ministro, respondía de este modo a las preguntas sobre una posible reforma penal que le han planteado los portavoces de JxCat, la CUP y también para manifestar sus temores respecto a estos cambios por parte del PP, Vox y Ciudadanos. La reforma del Código no ha formado parte de su discurso inicial sobe los ejes de su programa ministerial, y sólo ha respondido a esta cuestión al final de su turno de réplica.

"No hay compromiso con un partido en orden a modificar el Código, pero también es verdad que pero no hay ni una sola Legislatura en la que el Código que no se haya modificado porque los ataques a la convivencia vienen de muchos sitios", ha añadido. En cualquier caso, el titular de Justicia considera que "traerá al más amplio debate" –es decir, sin atajos que permitan ahorrar los trámites de informes preceptivos, como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– cualquier reforma "sea de la rebelión sedición, la protección animal, de los delitos sexuales o medioambientales".

Ha querido también subrayar es que no quiere que esta reforma "sea un palo en las ruedas" para la consecución de un consenso que permita la reforma necesaria de la "justicia cotidiana".

En cuanto a los cambios concretos en el capítulo de delitos que incluye la rebelión y la sedición, el nuevo titular de Justicia ha calificado de "curioso" el hecho de que en instituciones como FASE se hayan celebrado ponencias sobre reformas de la primera de estas conductas sin que se haya "caído el mundo". "Hay que analizarlo todo y traeremos expertos, pero no nos desgastemos en peleas estériles que pueden llegar, pero todavía no han llegado", ha concluido Campo en relación con este asunto.

Respuesta por Delgado

También se ha referido Campo en su turno de réplica a las duras críticas que por parte de los grupos de oposición ha merecido la elección de la exministra Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado.

En este punto, el ministro de Justicia ha interpelado directamente al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, para recordarle que el mandato constitucional es claro al señalar que para dicho puesto los requisitos son ser español y jurista de reconocido prestigio con quince años de ejercicio. También considera "bueno" que la Constitución diga que la propuesta de nombramiento, que hace el rey, venga del Gobierno, que es quien dirige la política interior de la que forma parte la política referida a la lucha contra la criminalidad.