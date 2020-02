Publicada el 17/02/2020 a las 17:40 Actualizada el 17/02/2020 a las 17:38

Elías Bendodo, consejero de Presidencia (PP), compareció este lunes tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acompañado por el titular de Educación, Javier Imbroda (Cs), y con una palabra entre ceja y ceja: libertad, libertad, libertad. La repetía una y otra vez. "No hay que tenerle miedo a la libertad", dijo Bendodo, el hombre que fija el discurso del Gobierno de coalición de PP y Cs, nada más empezar la comparecencia. Era el término con el que el Gobierno de Juanma Moreno (PP) lanzaba una reforma normativa que facilita la elección de colegio concertado en Andalucía, algo en lo que están de acuerdo –con leves diferencias de grado– los tres partidos del arco conservador.

El nuevo decreto de admisión de alumnado en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de la Junta de Andalucía, presentado este lunes, incide en una idea que comparten los dos partidos de gobierno y su socio externo, Vox: que los padres deben disfrutar de "libertad de elección" de centro educativo para sus hijos, lo cual significa en la práctica que el Estado, en este caso la Junta, tiene la obligación, hasta donde sea materialmente posible, de sufragar la enseñanza en centros privados mediante el sistema de conciertos. Esta línea de trabajo de Educación, como avanzó infoLibre, se enmarca en una política de "libre elección de centros" que favorece a la concertada. Y ha empezado ya a materializarse.

El decreto aprobado, que introduce el criterio de "demanda social" en la planificación escolar, establece que las familias podrán solicitar un centro concertado aunque no lo haya en su zona. Es decir, con el nuevo mecanismo de funcionamiento, siempre que haya un concertado en el municipio, los padres lo podrán solicitar. Ahora sólo pueden hacerlo si está en la zona. Imaginemos una familia de un barrio de una ciudad en cuya área de escolarización no hay colegio concertado. Actualmente no podría solicitarlo. En adelante, sí, aunque esté en otra zona. Igual en un municipio donde haya cuatro centros, tres públicos y uno concertado. Antes sólo podía optarse al concertado si se vivía en la zona. Ahora pueden optar todas familias del municipio.

Con la reforma, los concertados pasan a tener como área de influencia todo el municipio. Imbroda señaló que en la mayoría de los municipios andaluces no hay escuela concertada. Concretamente, en un 82%. La medida afecta al 18% en los que sí hay colegios concertados, entre ellos, lógicamente, los más poblados.

El consejero de Educación negó que existe un "plan oculto" para favorecer a la escuela concertada, como acusan PSOE y Adelante Andalucía. Lo que sí lanza su consejería es un mensaje inequívoco: siempre que la Junta pueda facilitarlo, si una familia quiere que sus hijos vayan a un colegio concertado, lo conseguirá. Obviamente esto beneficia a la educación privada financiada con fondos públicos y da satisfacción a lo que reclaman organizaciones como la Conferencia Episcopal y Escuelas Católicas. La escuela concertada es mayoritariamente católica.

La reforma se produce en un momento crucial para la definición del modelo educativo en España. Justo ahora el Ministerio de Educación prepara una reforma legal que acabará con la Lomce y pretende combatir el fenómeno de la segregación, vinculado a los mecanismos de selección clasista del alumnado, especialmente impactantes en los centros concertados.

El Gobierno de Andalucía todavía no se lanza a la eliminación de las zonas educativas, como acordó el PP con Vox para facilitar la investidura de Juanma Moreno, tal y como ha adelantado este periódico. Eso sí, Bendodo afirma que ese es el objetivo final. Ciudadanos, que dirige la Consejería de Educación, afirma en cambio que la eliminación de las zonas "no se contempla". Está por ver si Vox se da por satisfecho.

Movilizaciones

El sindicato Ustea lleva meses alertando de la pretensión del Gobierno andaluz de forzar el cierre de aulas públicas. En concreto, este colectivo sindical ha puesto énfasis en una orden, todavía en elaboración, que permite el cierre de aulas públicas en caso de escasa demanda. Tras la aprobación de la norma, Ustea anunció movilizaciones. "Los estudios internacionales concluyen que las políticas de libre elección de centro incrementan la segregación del alumnado en función de su origen y clase social y acelera la estratificación social de las escuelas y las diferencias de calidad entre ellas", afirmó en un comunicado.

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) denunció también que el nuevo decreto de escolarización de Andalucía "dañará a la escuela pública para favorecer a la concertada al introducir un centro de este tipo en cada área de influencia". Entre las novedades que contempla el nuevo decreto "se encuentra que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad en, al menos, un colegio público o privado sostenido con fondos públicos". "Este cambio blinda el negocio de la concertada ante la bajada de natalidad", señala la confederación.

La presidenta de la Codapa, Leticia Vázquez, alerta de que "bajo el pretexto de garantizar la libertad para escoger centro educativo, se pretende asegurar alumnado suficiente para la concertada, vaciando la pública, medida que en un futuro podría provocar el cierre masivo de centros públicos".

La confederación, que agrupa a más de 2.700 AMPA de Andalucía, lamenta que el máximo responsable del ramo, Javier Imbroda, "ignore" a la comunidad educativa y "haya incumplido" su compromiso de informar a las familias de la escuela pública "antes de modificar el decreto, como prometió". La Codapa anuncia una "dura y firme" oposición "ante este ataque a la pública" y asegura que, de momento, "consensuará" medidas con otras organizaciones educativas, en especial a través de la Plataforma Andaluza en Defensa de la Escuela Pública, para hacer frente a lo que califica de "atropello".