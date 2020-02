Vox pretende eliminar la 'píldora del día después' en los centros de Madrid Salud

Publicada el 19/02/2020 a las 09:24 Actualizada el 19/02/2020 a las 09:50

La concejala de Vox Aránzazu Cabello ha exigido que los centros de Madrid Salud no promuevan la dispensa de la píldora del día después por posible daño hepático, como ha demandado en la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

La directora general de Familias, Infancia, Educación y Juventud, Sonia Moncada, ha recordado que esta píldora del día después viene siendo dispensada por más de 50 países desde 2009 y desde enero de 2015 se distribuye en las farmacias sin receta.

"Como en 2015 se decidió que no era necesaria la receta no hay protocolo (en Madrid Salud), me lo temía", ha declarado Cabello en la comisión, una decisión que cree que está "impregnada de ideología".

La edil de Vox ha señalado en comisión que en 2018 se emitió una "nota informativa alertando sobre el principio activo de la 'píldora del día después'". "Damos la píldora a las niñas, que pueden tener daño hepático porque lo dice la Agencia Española del Medicamento", ha alertado la concejala.