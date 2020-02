Bloomerg se une a los precandidatos demócratas en el debate de Las Vegas de cara a las primarias de Nevada

Los precandidatos demócratas a la Casa Blanca han mantenido un debate en Las Vegas de cara a las primarias que se celebrarán en Nevada el sábado, cita a la que ha acudido el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg.

Bloomberg, que anunció su candidatura a la carrera demócrata por la presidencia estadounidense en noviembre, ha irrumpido en la pugna gracias a que logró el 19% de apoyo ciudadano en una encuesta nacional, requisito establecido por el Comité Nacional Demócrata para participar en el debate televisado.

Ha gastado 419 millones de dólares (más de 388 millones de euros) en anuncios de televisión, lo que le ha permitido cumplir con el requisito demócrata para debatir en Las Vegas. No obstante, el precandidato no se someterá a ningún caucus hasta el supermartes del 3 de marzo.

Junto a Bloomberg han acudido los precandidatos Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren y Joe Biden y, a pesar de que el exalcalde de Nueva York ha sido objeto de numerosos ataques, el resto de candidatos también se han criticado en una disputa calificada como "tensa" por los medios estadounidenses.

Bloomberg ha respondido a los ataques de sus compañeros aludiendo a que él es el candidato con la "mejor oportunidad" para vencer al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que compite por la reelección en las elecciones previstas para 2020.

"Creo que tenemos dos preguntas que hacernos esta noche: una es quién puede vencer a Donald Trump y, número dos, quién puede hacer el trabajo si entra a la Casa Blanca. Yo diría que soy el candidato que puede hacer exactamente las dos cosas", ha indicado Bloomberg, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

I was a mayor - I know how to run a complicated city.



I'm a manager - I brought the city back stronger than ever after 9/11.



I’m a philanthropist, who didn’t inherit his money. And I’m spending that money to defeat Trump and rebuild America. #DemDebate pic.twitter.com/mKwOLuwklO