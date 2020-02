Más de la mitad de los votantes del PP y Cs quieren una fusión a nivel estatal, según el barómetro de laSexta

Publicada el 21/02/2020 a las 13:35 Actualizada el 21/02/2020 a las 14:07

Los votantes de PP (65,4%) y Ciudadanos (58,7%) se muestran partidarios de una fusión a nivel nacional de estos dos partidos, mientras que el 53,3% del total de los encuestados se posiciona en contra. Se trata de los resultados del Barómetro de laSexta elaborado por Invymark.

Respecto a si estos dos partidos deberían presentarse juntos en las elecciones vascas, gallegas y catalanas las opiniones están más repartidas. En las catalanas, un 45,8% es contrario a la unidad de acción entre ambas formaciones mientras que un 42% sí se muestra favorable. Un 12,2% no sabe o no contesta a la pregunta.

En las vascas y gallegas, un 44,8% se muestra contrario y un 42,1% favorable. Un 13,1% no sabe o no contesta. En el País Vasco un 61,1% no quiere dicha fusión de partidos frente a un 24,1% que sí está a favor. En Galicia cambia, ya que un 45,9% sí es partidario de una candidatura única de PP y Cs frente a un 40,5% que se sitúa en una posición contraria. Los más favorables son los votantes de Ciudadanos (91,3%), de forma prácticamente mayoritaria, seguidos por los de PP (72,7%). El no es muy minoritario entre los partidarios de ambas formaciones: un mínimo 6,5% por Cs y un 22,9% por PP.