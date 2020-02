Urkullu: "Nuestro compromiso es seguir con la búsqueda. No podemos dejar a dos personas desaparecidas en el vertedero"

Publicada el 23/02/2020 a las 13:26 Actualizada el 23/02/2020 a las 13:42

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha manifestado el compromiso del Ejecutivo con el mantenimiento de la búsqueda de los dos operarios sepultados en el vertedero de Zaldibar, ya que "no podemos permitirnos dejar en el vertedero a dos personas desaparecidas".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, el presidente vasco afirma, además, que nadie está planteando" salidas masivas de presos de ETA con la transferencia de prisiones, ya que "habría que seguir cumpliendo la legislación penitenciaria".

Tras reconocer que lo vivido en Zaldibar es "una situación difícil" y "ninguno podemos estar satisfechos cuando todavía hay dos personas desaparecidas", incide en que "no podemos permitirnos dejar en el vertedero a dos personas desaparecidas". Por ello, subraya que el "peor momento emocional de la legislatura es éste", con dos personas sepultadas y "pensar que hay familias que no pueden hacer su duelo".

Asimismo, reconoce que hace "autocrítica porque quizás personalmente en lo que afecta a mi presencia en Zaldibar desde un primer momento yo lo haya intentado tratar racionalmente, por caracterizarlo como un accidente de una empresa privada por muy trágico que haya sido, y por no haber quizás medido el impacto social, emocional, de la magnitud de este accidente con fatal desenlace".

"Hago autocrítica por una interpretación excesivamente racional pensando en los precedentes y en los agravios que pudiera cometer con situaciones en las que hubo fatales desenlaces. Hago autocrítica porque el día de la rueda de prensa yo no tuviera la agilidad suficiente para comenzar la intervención lamentando la situación, y que fuera a preguntas de un periodista que tuviera que responder", afirma en relación a la comparecencia ante los medios de comunicación para dar a conocer el adelanto electoral.

De este modo, sostiene que no acudió a Zaldibar en un primer momento "por un exceso quizás de racionalidad", pero eso "no quiere decir que no tenga empatía con las víctimas". "Fui el miércoles, estuve reunido con los familiares, y no sentí ningún reproche por haber ido más tarde. Lo que preocupa a los familiares es rescatar sus cuerpos", reconoce, al tiempo que subraya que el compromiso del Ejecutivo es "seguir con la búsqueda".

También reconoce hacer autocrítica porque se ha pretendido una comunicación "veraz, realista, y quizás nos ha faltado la construcción de un relato desde el primer momento". "Quizás han transcurrido demasiados días hasta que comparecimos en la Diputación Permanente. Pero mi compromiso era hacerlo ante la Diputación y ofrecerle a ella toda la información", detalla.

Por otro lado, reconoce que es necesario ver "si la información" que la empresa gestora del vertedero ha remitido a la administración es "correcta o no" y ver si el ámbito de la legislación y de la normativa permite mecanismos de control suficientes para que no se den este tipo de situaciones, y analizar la gestión del Gobierno vasco.

El obstáculo del amianto

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, asegura que trabajan sobre la presunción de que "todo lo que sale del vertedero de Zalzibar está contaminado al mezclarse con el amianto" debido al deslizamiento de tierras.

En una entrevista concedida al diario El Correo, recogida por Europa Press, Arriola indica que en el vertedero que se derrumbó el pasado 6 de febrero, "había varios depósitos de residuos con amianto". "Sabemos dónde estaban, pero con el deslizamiento es probable que se hayan mezclado y ésa es la presunción que tenemos que hacer", explica.

Sobre el plazo estimado para sacar los residuos del vertedero de Zaldibar, Arriola reconoce que "no va a ser corto", e indica que "se está hablando con los explotadores de vertederos vascos y con las empresas que generan los residuos" para buscar alternativas. Según dice, "probablemente será una solución mixta: usar los recintos abiertos en Euskadi y otros de fuera".

En relación al problema de los residuos industriales en Euskadi, el consejero destaca que "estamos orgullosos de nuestra actividad industrial, pero no podemos olvidar que genera unos residuos que tienen que ir a algún sitio" y "tenemos que trabajar para dar una segunda vida a esos residuos".

En ese sentido, advierte que "llevar los residuos al vertedero no puede ser más barato que revalorizarlos", por lo que "habrá que pensar en ese tipo de cosas", como "una ecotasa a los vertidos y que el dinero que se recaude se pueda invertir en investigaciones medioambientales".

Tras asegurar que "nada" le dice que no tenga "el respaldo y la confianza" del lehendakari, Iñigo Urkullu, con el que "trabaja directamente" en la gestión de la crisis del vertedero, Arriola asegura que a los trabajadores que permanecen sepultados tras el derrumbe "se les seguirá buscando siempre".

En cuanto a las causas del derrumbe, Arriola dice que "hablar de las causas ahora, en plena emergencia, es especular y eso no es riguroso", aunque pide no dudar de que "las sabremos". En cualquier caso, recuerda que el día del desprendimiento el director técnico de la empresa propietaria del vertedero, Verter Recicling, dijo que "dos días antes aparecieron grietas", hechos que han trasladado a la Fiscalía. "En este desastre, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidad, incluidas las personas que conforman la empresa".