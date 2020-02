Publicada el 24/02/2020 a las 18:00 Actualizada el 24/02/2020 a las 18:56

Alfonso Alonso (Vitoria, 14 de abril de 1967) dejará la presidencia del PP vasco. El anuncio llega casi 24 horas después de que el presidente nacional del partido, Pablo Casado, le llamara por teléfono para comunicarle que no sería candidato tras la crisis abierta entre Madrid y Vitoria por la negociación del pacto con Ciudadanos para que ambas fuerzas concurran juntas a las autonómicas del 5 de abril.

Su adiós a la presidencia del PP vasco es también el adiós a la política de este exministro de Sanidad de Mariano Rajoy, exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados y exalcalde de Vitoria. Una carrera política de 30 años.

Según ha podido saber infoLibre, la decisión fue anunciada en la tarde de este lunes en una Junta Directiva Regional del PP vasco convocada para estudiar el nuevo escenario del partido tras la designación de Carlos Iturgaiz como candidato a los comicios. Una cita que, en principio, había sido convocada para analizar los detalles del pacto con Ciudadanos que la dirección nacional del partido había firmado a espaldas de Alonso.

En el entorno de Alonso justifican la decisión en que "no tiene sentido" que lleve las riendas de un partido en el que ahora el candidato es otro y tiene que hacer su equipo con vista a la campaña y a las elecciones.

"No es plan que quede la sensación de que quiere hacer daño al partido. Génova ha apostado por otro equipo y otro proyecto y él no quiere ser un obstáculo", dice uno de sus fieles.

Visiblemente emocionado y aplaudido por sus compañeros, Alonso les comentó que una vez que no tiene la confianza del partido le tocaba presentar su dimisión. "No tiene marcha atrás", incidió al tiempo que aseguraba que el partido es su vida. "He dedicado todo mi vida a esto", señaló.

Dos opciones para una solución transitoria

Son tres las vías que Pablo Casado tenía en sus manos para solucionar la marcha de presidente del PP vasco. Puede crear una gestora que tome las riendas de la formación de forma transitoria, que el Comité Ejecutivo Regional elija a un sustituto provisional a la espera de un nuevo congreso o que el número dos del partido se haga con las riendas de forma transitoria.

La segunda opción está reflejada en el artículo 40.1.m de los Estatutos del partido, que incluye entre las competencias del citado órgano la de "elegir de entre sus miembros a quien tenga que dirigir el partido en el caso de dimisión o fallecimiento del presidente, elevando dicha propuesta a su Junta Directiva correspondiente". Y la tercera, en el 48.3 de los estatutos: "Al Secretario General corresponde la suplencia ordinaria del presidente del Partido". Esta fue la opción por la que se decantó el partido y la sustituta será Amaya Fernández, según informa Europa Press.

Este lunes, la dirección nacional del Partido Popular no convocó la tradicional rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional del partido, una reunión presidida por Casado y que sí se celebró.

Un día después de que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, convocara a la prensa para informar sobre la destitución de Alonso y el nuevo fichaje, desde Génova se hizo un llamamiento a la unidad.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, demandó a "todo" el Partido Popular "remar juntos en la misma dirección".

"Es un referente del constitucionalismo, es una persona valiente que siempre ha enarbolado la bandera de la igualdad de todos los españoles, que ha dado la cara en los momentos más complejos, que siempre ha estado ahí ayudando al PP y que siempre ha estado ahí dando las batallas verdaderamente importantes", destacó.