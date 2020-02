El Gobierno afronta la epidemia con mayores controles en personas procedentes de zonas de riesgo y en pacientes con problemas respiratorios graves

Tras la experiencia con la conocida como gripe A de 2009, el organismo internacional ya no utiliza el sistema de fases para determinar y abordar las pandemias

La OMS explica que "la mayoría de estos casos, conglomerados y brotes son rastreables, lo que significa que la transmisión generalizada en la comunidad no es evidente"

Publicada el 25/02/2020 a las 20:00 Actualizada el 25/02/2020 a las 21:58

Cuatro casos ya han sido confirmados este martes España mientras el Gobierno de Pedro Sánchez batalla por mantener la calma en torno a la epidemia. Por conjugar "información médica, técnica y correcta" para dar pie a una "situación de alerta, prudencia y tranquilidad", en palabras de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. "Estamos monotorizando todos los cambios que se producen, coordinando la respuesta", ha agregado la mañana del martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Es fundamental la unidad de acción" siempre en base a "los datos" y "la evidencia científica". El propósito, "vigilar la situación y actuar con mesura, proporcionalidad y transparencia". Con esa finalidad el Gobierno ha convocado este martes una Comisión Interministerial, con la participación de catorce ministerios, y otra Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la representación de todas las comunidades autónomas.

Entretanto, el primer caso de coronavirus en la península ha sido confirmado la tarde del martes por la Generalitat de Cataluña. Y en Tenerife, más de un millar de clientes del hotel donde se hospedaba la pareja italiana que dio positivo continúan aislados. A primera hora de la noche se ha confirmado un cuarto caso en Castellón. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado también que el Gobierno prevé activar un protocolo para que hoteleros, aeropuertos y zonas con afluencia masiva de visitantes puedan tener toda la información, "para en el caso de que se tuviera que activar este protocolo tengan todas las garantías de que están informados".

El secretario de Salut Pública del Govern, Joan Guix, ha asegurado este martes ante los medios de comunicación que la persona que ha dado positivo es una mujer italiana residente en Barcelona, que había estado de viaje en la zona de Bérgamo y Milán entre el 12 y el 22 de febrero. La paciente se desplazó el lunes al Hospital Clínic de Barcelona, donde se encuentra ingresada actualmente. Se trata de una mujer "joven y sana" que además "clínicamente está bien y presenta síntomas como la gripe".

Un total de 25 personas de su entorno permanecerán en aislamiento domiciliario durante catorce días, el periodo de incubación estimado. El secretario ha remachado ante los micrófonos que "un contacto ocasional no se considera contacto estrecho", sino que por el contrario sólo valoran los más íntimos "porque el virus se transmite por las gotas de saliva". Asimismo, ha explicado que en el momento actual las autoridades están "haciendo seguimiento e identificaciones porque estamos hablando de un nuevo virus identificado hace un mes". En ese sentido, ha añadido, "el objetivo es la contención y el objetivo ideal sería poder erradicar el virus", que tiene "una alta tasa de contagio, pero no una alta gravedad".

Reunión con las comunidades

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha presidido la reunión con las comunidades autónomas para "reforzar las medidas de sensibilización y detección precoz del coronavirus". Al inicio del encuentro, ha asegurado que los tres casos confirmados en suelo estatal a esa hora son "importados", de manera que "no hay acreditada" que se haya producido una transmisión del virus dentro de las fronteras españolas.

Una vez terminada la reunión, Illa ha explicado el "muy buen trabajo de coordinación" con las comunidades autónomas y ha recordado la evolución del virus, especialmente en Corea del Sur, Irán e Italia. El ministro ha expuesto además los acuerdos adoptados, tales como la actualización de la "definición de caso", de manera que las zonas de riesgo han quedado ampliadas: China, con especial atención en Hubei, Corea del Sur, Japón, Singapour, Irán y cuatro regiones del norte de Italia (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia-Romaña). De esta manera, ha insistido en que las personas que presenten síntomas y en los catorce días anteriores hayan estado en zonas de riesgo "han de ser consideradas un caso y someterse a una prueba para confirmar o descartar el virus". El primer contacto con los servicios de emergencia, ha recomendado, debe realizarse telefónicamente y a partir de ahí atender al mandato de los profesionales.

El Ministerio de Sanidad ha consensuado con las comunidades ampliar también la definición de caso contemplando a las "personas hospitalizadas con problemas respiratorios" de origen desconocido. Estos pacientes deberán igualmente someterse a una prueba específica.

Illa ha deslizado la recomendación de no viajar a las zonas de riesgo, aunque ha subrayado que no está prohibido y que los organismos internacionales no han emitido órdenes de restricción. Asimismo, ha señalado que los españoles en estas zonas deben "atender los consejos de las autoridades de las zonas en cuestión".

El ministro también ha señalado su intención de reforzar la detección precoz aumentando las medidas destinadas a blindar "la sensibilidad del sistema" en materia de prevención. Aunque ha reconocido haber valorado todos los escenarios posibles, no ha detallado las acciones a acometer en caso de que el virus se extienda. "Estamos en un escenario similar al que ya hemos conocido y reforzando las medidas de prevención nos parece suficiente", pero en "previsión de que pueda evolucionar en sentido distinto, hemos acordado mecanismos para abordarlo".

Además de un refuerzo informativo en puertos y aeropuertos, el ministro también ha expuesto el acuerdo de realizar dos reuniones de seguimiento al día. Finalmente, Illa ha tratado de enviar un mensaje de confianza a la población: "Es lógico que haya preocupación", ha dicho, "pero el Sistema Sanitario está preparado para hacer frente a esto".

Qué dice la OMS

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el lunes un comunicado en el que reflexiona sobre las posibilidades de una pandemia. "La OMS ya declaró una emergencia de salud pública de interés internacional –nuestro mayor nivel de alarma– cuando hubo menos de cien casos fuera de China y ocho casos de transmisión de persona a persona". Los criterios para el uso de la palabra pandemia, dice el organismo, se basan en "una evaluación continua de la propagación geográfica del virus, la gravedad de la enfermedad que causa y el impacto que tiene en toda la sociedad". Por el momento, añade, "no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus y no estamos presenciando una enfermedad grave a gran escala". Sin embargo, advierte, el virus tiene "un potencial pandémico" para el que "todos los países, comunidades, familias e individuos" deben "prepararse".

Para la OMS, existen tres prioridades: "En primer lugar, todos los países deben dar prioridad a la protección de los trabajadores de la salud. En segundo lugar, debemos involucrar a las comunidades para proteger a las personas que corren mayor riesgo de padecer enfermedades graves, en particular los ancianos y las personas con problemas de salud subyacentes. Y en tercer lugar, debemos proteger a los países más vulnerables, haciendo todo lo posible por contener las epidemias en los países con capacidad para hacerlo".

A preguntas formuladas por infoLibre, fuentes de la OMS han explicado que ya no se emplea "el sistema de las seis fases de la gripe pandémica" utilizada hasta el momento, debido a las "enseñanzas extraídas de la experiencia con la gripe H1N1 de 2009", también conocida como gripe A. Entonces, dicen las mismas fuentes, "se hicieron nuevas definiciones para la gripe, pero todavía no se ha definido ninguna para el virus Covid-19".

En ese sentido, añaden, "grupos de diversas organizaciones están trabajando para definir la pandemia de este nuevo virus, lo que podría llevar algún tiempo". Mientras tanto, el consejo de la organización se basa en que los Estados Miembros "promulguen planes basados en las evaluaciones nacionales de los riesgos de las circunstancias locales, teniendo en cuenta información proporcionada por las evaluaciones mundiales de la OMS".

Asimismo, insisten en que "la mayoría de estos casos, conglomerados y brotes son rastreables, lo que significa que la transmisión generalizada en la comunidad no es evidente". Algunos países, reseñan, "incluso han reducido o detenido la transmisión", aunque "deben permanecer alerta ante la posibilidad de que se reintroduzca" y además es "probable que haya más casos en más lugares".

Actualmente, la OMS entiende que "estamos en un momento crítico del brote", si bien es importante "continuar los esfuerzos para contenerlo", especialmente centrándose en el "fortalecimiento de la vigilancia, realizando investigaciones exhaustivas del brote para identificar contactos y aplicando medidas apropiadas para prevenir una mayor propagación". Los países, subraya, "también deben utilizar este tiempo para prepararse para la posibilidad de una mayor transmisión".

De acuerdo a los últimos datos actualizados el 25 de febrero, el porcentaje de fallecidos entre los casos confirmados notificados es del 3,4% a nivel global y del 1,3% fuera de China.