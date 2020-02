El secretario general de Podemos Euskadi abandona la dirección tras la victoria del candidato de Iglesias

Publicada el 27/02/2020 a las 12:36 Actualizada el 27/02/2020 a las 13:04

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha dado "un paso al lado" después de que la candidata alternativa a la Lehendakaritza Miren Gorrotxategi, apoyada por Pablo Iglesias, haya ganado las primarias, imponiéndose así a Rosa Martínez, aspirante de la dirección del partido morado. De esta forma, ha anunciado que cede la dirección de la formación a una gestora, hasta que haya una asamblea, informa Europa Press.

En las primarias, han resultado elegidos también para los primeros puestos de la candidatura de Bizkaia Miren Gorrotxategi y Lander Martínez, Cristina Makazaga y Gustavo Angulo para la lista de Álava y David Soto y Eva Abuin en Gipuzkoa.

En una rueda de prensa tras conocerse el resultado del proceso electoral interno, Martínez ha anunciado que cede la dirección de la campaña al equipo de Gorrotxategi, tras reconocer que su candidata, Rosa Martínez, no ha sido refrendada por la mayoría de los inscritos de la formación.

Por ello, cede a dirección de Podemos Euskadi a una gestora, hasta que se celebre una nueva asamblea que nombre una nueva Ejecutiva y a la persona que ocupe la Secretaría General.

Lander Martínez se ha puesto a disposición de la gestora "para ayudar en todo lo que necesite para sacar en las próximas semanas adelante, que van a ser muy duras, pero también muy importantes para Podemos en Euskadi", ha asegurado.

En relación a la composición de la gestora, cuyo su nombramiento corresponde a la dirección nacional, ha indicado que, a su entender, "lo lógico es que refleje los resultados de las primarias y dé el control a quien las ha ganado". Según ha explicado, el hasta ahora líder de Podemos en Euskadi ha hablado ya con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que les "ha agradecido mucho el trabajo realizado" y les ha expresado "un especial respeto político".

Su equipo aún no ha tenido tiempo para analizar las causas de lo ocurrido, si bien, preguntado por el peso que ha podido tener el apoyo de Pablo Iglesias a la candidatura de Gorrotxategi en los resultados de las primarias, ha indicado que "siempre puede tener algo de peso presentarse con una serie de apoyos, sean más o menos relevantes".

Martínez también ha señalado que "siempre hemos trabajado por la unidad de la organización" de manera "exitosa". "Siempre hemos creído en un Podemos abierto en el que quepa todo el mundo y sobre todo en una coalición Elkarrekin Podemos, que tiene y debe tener mucho futuro en Euskadi", ha manifestado.

No irá en listas

Asimismo, ha anunciado que, pese a haber resultado elegidos él y otros miembros de su equipo como Cristina Makazaga para conformar las listas electorales de Podemos, "probablemente no lo hagamos" porque consideran que "nuestro papel a día de hoy es otro en esta organización, que hemos hecho todo lo que podíamos hacer por esta organización, que no estamos aquí para vivir de la política, ni quedarnos de cualquier manera, ni quedarnos para siempre". "Y, si el proyecto político que a día de hoy se va a llevar en el Parlamento vasco difiere del proyecto político que planteábamos como dirección, no tiene mucho sentido que estemos ahí", ha agregado.

En la misma línea, ha señalado que, si bien no ha "pensado tan lejos" aún, podría "decir casi de antemano que no participaremos" en la Asamblea para elegir a la nueva dirección. "Nuestro papel a día de hoy es otro, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer", ha insistido, destacando que, cuando asumió la Secretaría de Organización, "había una sede con una trabajadora y, a día de hoy, más de 20 sedes, un equipo muy amplio y representación en todas las instituciones".

Preguntado si los resultados de las primarias dejan a la militancia dividida, se ha mostrado convencido de que "la militancia estará a la altura como siempre y tiene muy claro que el proyecto está por encima de ciertas divisiones y trabajará por la campaña más y mejor que nunca, y cuando llegue el momento de tomar decisiones internas, con los procesos democráticos que nos hemos dotado, será el momento del debate".