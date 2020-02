La candidata de Arrimadas en Galicia gana las primarias de Cs por sólo 16 votos

Publicada el 28/02/2020 a las 16:40 Actualizada el 28/02/2020 a las 17:25

La candidata de Inés Arrimadas en Galicia, Beatriz Pino, asumirá la cabecera de cartel de Ciudadanos a la Presidencia de la Xunta en las elecciones autonómicas gallegas del 5 de abril después de imponerse a su máximo rival, Manuel Jesús Morgade, por sólo 16 votos de diferencia.

A las primarias internas de la formación naranja se presentaban seis aspirantes, pero ni siquiera esa circunstancia ha sido suficiente para movilizar a los militantes de Cs, la mayoría de los cuales han optado por no participar. De casi un millar de militantes sólo han votado, entre el miércoles y el jueves, 330. Posteriormente, fuentes del partido han precisado que muchos de los afiliados no tenían derecho a partipar en las primarias por no estar al corriente del pago de las cuotas o por tener una antigüedad inferior a los seis meses, lo que redujo el censo real a 588 personas.

De ellos, 156 han depositado la papeleta con el nombre de Pino, que ya era portavoz del partido en Galicia y que además forma parte de la gestora que dirige la formación desde la dimisión de Albert Rivera. Otros 140 prefirieron a Morgade, que había asumido la representación de los militantes que se oponen a la confluencia con el PP, en línea con los críticos del resto de España. Tenía el respaldo de Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León.

Las primarias se debían haber celebrado el pasado fin de semana, pero un fallo de la empresa que gestionaba la votación electrónica obligó a suspenderlas y convocarlas en una nueva fecha, después de que muchos afiliados se quejaran de que no podían votar.

El año pasado un pucherazo todavía no aclarado cometido a través del sistema de votación electrónica obligó a Ciudadanos a modificar el resultado de las primarias en Castilla y León y situar como candidato precisamente a Igea, el actual líder de los críticos.