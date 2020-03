El feminismo calienta motores para el 8M, día en el que habrá manifestaciones pero no huelga

Publicada el 01/03/2020 a las 13:09 Actualizada el 01/03/2020 a las 13:24

Organizaciones y colectivos feministas llevan semanas movilizándose y calentando motores para la jornada 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer, en el que hay convocadas manifestaciones en varias ciudades y municipios. A diferencia de 2018 y 2019, este año no se ha convocado huelga feminista y no habrá un llamamiento a que las mujeres paren, sino que llamará a la movilización, informa Europa Press.

Paralelamente, el Ejecutivo tiene previsto aprobar este martes 2 de marzo en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, la Ley de Violencias Sexuales. Además, el ministerio ha preparado una serie de actos a lo largo de toda la semana y la ministra participará en varios de ellos.

Además, el viernes 6 de marzo el Instituto de la Mujer ha convocado un acto por el Día de la Mujer que encabezará su directora, Beatriz Gimeno. Asimismo, la ministra ha confirmado que, junto con las directoras generales de su departamento, participarán en las diversas manifestaciones convocadas el domingo 8 de marzo por el movimiento feminista.

También participará en la manifestación de Madrid la vicepresidenta Carmen Calvo, y es probable que lo haga también el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según han confirmado a Europa Press fuentes de ambos departamentos. Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz también prevé acudir a alguna de las concentraciones, que podría ser la de Madrid o la de Galicia.

Sin huelga pero con manifestaciones

La Comisión 8M estatal, integrada por asambleas feministas de toda España, no lanzará esta vez un llamamiento conjunto a la huelga, como sí hizo en 2018 y en 2019, sino que apoyará y difundirá las diferentes convocatorias decididas en distintas comisiones del movimiento feminista. Este año, la mayoría han optado por no convocar huelga.

Sí coinciden en volver a llamar a salir a las calles el día 8M, cuando hay convocadas manifestaciones en la mayoría de ciudades y municipios, que esperan que, como años anteriores, las movilizaciones ese día sean "un éxito".

En Madrid, la manifestación será a las 17.00 horas, e irá de Atocha a Plaza España; aunque el 8M arrancará a medianoche, cuando en se convocarán caceroladas en diferentes zonas, y a las 12.00 horas se harán lecturas del manifiesto.

Este año, Madrid no tendrá declaración institucional por el 8M, debido a que el Grupo Municipal de Vox ha impedido que el Ayuntamiento la haga, como venía haciendo cada año por el 8 de marzo en favor de la igualdad.

Revuelta feminista

Más allá de la jornada del 8M, en Madrid, la Comisión 8M ha convocado un mes de revuelta feminista durante el mes previo al 8 de marzo con el objetivo de hacer ver que las mujeres mueven el mundo con distintas acciones sociales y movilizaciones callejeras. "No podemos esperar al 8 de marzo para materializar las propuestas feministas. Queremos que todos los días sean 8M y declararnos en rebeldía", argumentó la vocera Vicky García.

Desde la Comisión 8M de Madrid han decidido dar un giro y redefinirse, ya que sostienen que la huelga fue una herramienta que tuvo su impacto, especialmente en 2018, cuando todos los agentes sociales cuestionaban la fuerza del movimiento. "Entendemos la huelga no como un fin o un mito, ni siquiera una demostración de fuerza, sino como una herramienta", explicó García.

Tras las dos huelgas, según incidió García, se ha conseguido que muchas mujeres se "unan al proyecto feminista", pero, sin embargo, no se ha logrado "trasmitir las demandas". De ahí que este año se hayan decantado por el formato de la revuelta, con el objetivo de que las reivindicaciones no se queden "en segundo o tercer plano". "Queremos que todos los días sean 8 de marzo, que sean días de cambio y días feministas. No nos podemos permitir esperar", remarca.

Hace dos años, se convocó la primera huelga feminista de 24 horas en la historia de España bajo el lema 'Sin nosotras, se para el mundo'. Ese llamamiento a parar se repitió un año después, el 8M de 2019, cuando la Comisión 8M llamó a participar en una huelga feminista laboral, de cuidados, de consumo y estudiantil. Además, ese año se organizó una revuelta feminista con diversas acciones callejeras durante los ocho días previos al 8 de marzo.

Tampoco CCOO y UGT convocarán huelga para ese día, teniendo en cuenta que los años anteriores registraron la convocatoria de paros de dos horas por turno. Según argumentó la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, son necesarias "nuevas fórmulas de presión y negociación", al tiempo que desvinculó la decisión de no convocar huelga en 2020 ese día cae en domingo (día no laborable).

Desde el Ejecutivo todavía no han avanzado si habrá acto institucional por el 8M ni si habrá ministros que acudan a las manifestaciones, si bien la ministra de Igualdad, Irene Montero, remarcó hace una semana que las mujeres saldrán "con contundencia a la calle a decir que, por supuesto, nos queremos vivas".

Debate interno del feminismo

Este año, el 8M se celebra en un contexto de debate interno del feminismo, principalmente sobre la prostitución –a favor o no del abolicionismo– y sobre la identidad de género que reivindican las personas 'trans'. La transexualidad se ha convertido en un caballo de Troya en el feminismo ante la discrepancia que provoca entre aquellas feministas que defienden que la identidad de género no es más que una construcción social patriarcal que lo que hace es "invisibilizar a las mujeres".

Esta posición, defendida abiertamente por el Partido Feminista de España, es la que ha provocado que una parte del feminismo tachara de "tránsfobo" a este partido al que, recientemente la dirección federal de IU ha expulsado de la formación.