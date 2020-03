Pablo Iglesias: "Queridos amigos de las cloacas, estamos en el Gobierno"

Publicada el 01/03/2020 a las 14:00 Actualizada el 01/03/2020 a las 15:15

El vicepresidente segundo de Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido que los seis años de existencia del partido han sido "muy difíciles", atribuyendo parte de estas dificultades a la "campaña de cloacas" contra el partido para que no entrase en el Gobierno, informa Europa Press.

"Hoy podemos sonreír y decir que no han conseguido sus objetivos, todos los aparatos del Estado y sus brazos mediáticos trabajando para que no entrásemos en el Gobierno, y hoy les decimos: Queridos amigos de las cloacas, estamos en el Gobierno".

"Nacimos hace 6 años con una vocación muy clara, gobernar, con la voluntad de cambiar algunas cosas; y ya estamos en el Gobierno", ha reivindicado Iglesias, a pesar de que están en el Ejecutivo "con una presencia modesta", por lo que ha llamado a ser "prudentes".

La ofensiva de las cloacas contra Podemos y otras formaciones políticas es un ataque a la democracia, una humillación para la inmensa mayoría de policías y guardias civiles honrados y un insulto al periodismo decente. No dejaremos de señalar a los responsables de semejante vileza pic.twitter.com/aaMX3SG2BM — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) March 1, 2020

Así lo ha celebrado Iglesias al inicio de su intervención en la Tercera Asamblea Ciudadana de la formación, en la que ha presentado a su equipo de candidatos para renovar la dirección del partido.

Durante su turno de palabra, Iglesias ha insistido en que quería hablar de este tema. "Parece que a algunos les molesta que en una democracia haya controles democráticos, no entienden que los aparatos del Estado no están para protegerlos a ellos", ha comenzado diciendo, para recordar que los servicios de inteligencia o los de seguridad "no están para proteger a los corruptos", sino "para proteger a la ciudadanía".

Ahora que Podemos está en el Gobierno, Iglesias ha remarcado que se "va a hacer que se cumpla la ley" y que tanto los servicios de inteligencia como de seguridad van a cumplir con su "deber".

Iglesias ha continuado diciendo que en España hay "algunos individuos" como políticos y policías (a los que ha denominado las "cloacas") que "han hecho mucho daño a la democracia", pues se han dedicado, según ha indicado, a "fabricar pruebas falsas" para que Podemos no formase parte del Ejecutivo.

"Lo que estaban haciendo era humillar la calidad democrática de nuestra patria", ha opinado, calificando a los "miembros de las cloacas" como "morralla" y "basura proveniente del franquismo". "Una democracia no se puede permitir gente así", ha comentado el tema. "Nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, policiales y mediáticos de la cloaca estén donde tienen que estar, en la cárcel", ha zanjado este tema.

Retos del partido

Por otro lado, el líder morado ha explicado este domingo los retos a los que se enfrenta la formación. "Nuestro desafío en esta nueva etapa como partido de Gobierno, en esta Tercera Asamblea Ciudadana es, como dice Rafa Mayoral muchas veces, luchar, crear poder popular".

Así, Iglesias ha reconocido que Podemos "tiene que hacer algunas cosas mucho mejor", y ha apostado, en primer lugar, por un partido "organizado" y "fuerte" que tenga una "relación cómplice" con los círculos del partido en los barrios y pueblos, pero "jamás de correa de transmisión con los movimientos sociales y la sociedad civil".

"Nuestra acción de partido tiene que ir en la misma dirección que nuestra acción de Gobierno, esto no significa subordinar al partido a las decisiones que tome el Gobierno, sino entender que la construcción de contrapoderes sociales es lo que le toca a una formación política que entiende que existen clases sociales y que las clases tienen intereses distintos", ha señalado.

El "reto", por tanto, que se marca Podemos ahora, según Pablo Iglesias, es "construir un bloque histórico con las fuerzas políticas hermanas" y, "con la sociedad civil, construir trincheras sociales que permitan defender, representar y proteger los intereses sociales". "Gobernar cuando piensas de otra manera implica no olvidarse para quién gobiernas, para quién trabajas", ha agregado.

Asimismo, ha reivindicado la organización de la sociedad civil para que haya democracia. "Si la gente no se organiza para presionar al Gobierno, y tendremos contradicciones con ellos, entonces solo presionarán al Gobierno los fondos de inversión". Por todo ello, ha defendido que el "desafío" de Podemos en esta nueva etapa como partido de Gobierno es "luchar" y "crear poder popular".

Acabar con la limitación salarial de tres SMI y alargar los mandatos a más de doce años

Pablo Iglesias quiere acabar con la limitación salarial para sus cargos públicos, establecida desde el nacimiento de la formación en 2014 en una cantidad máxima equivalente de tres Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) –además de complementos por personas a cargo–. También ha propuesto que los mandatos, incluido el suyo, puedan durar más de los doce años fijados ahora como límite, si lo permiten los militantes en una consulta.

En el documento, que recoge Europa Press, Iglesias y los suyos defienden que "todos los cargos electos y todos los cargos internos de Podemos aceptarán la limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación, asumiendo la obligación de rendir cuentas públicamente y con la consiguiente aceptación del compromiso de total transparencia".

Y a continuación, detallan que "debido al incremento del SMI desde la llegada de Podemos a las instituciones, y ante la perspectiva de que este continúe aumentando, el SMI deja de ser un marco de referencia válido para la limitación salarial" de Podemos. "A partir de ahora, las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas", añaden.

El partido morado fijó esta limitación de tres salarios mínimos, obligando a los cargos públicos a donar el resto a causas sociales y a las arcas del propio partido, con el objetivo de que ningún cargo público cobrara sueldos desorbitados.

Además, Iglesias incluye en su nueva propuesta de estatus la posibilidad de alargar su mandato y el del resto de cargos públicos e internos más allá de los 12 años que se habían fijado hasta ahora, si así lo deciden los inscritos en una consulta.

Es decir, su documento ético establece "la limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a doce años" como hasta ahora, pero añade que, "más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas".

Obligación de renunciar al acta si lo piden los militantes

Asimismo, incluyen una nueva cláusula que obliga a sus cargos electos a comprometerse a renunciar a sus puestos, en el caso de que así lo decida la militancia en una consulta, si están inmerso en un proceso de revocación interna. Es decir, debe "exigir y respetar que cualquier cargo electo sea, a lo largo de todo su mandato, un mero representante obligado a vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación".

"Este compromiso significa que los cargos electos de Podemos que se encuentren inmersos en un proceso de revocación interna (conforme a la consulta a la asamblea territorial correspondiente) deberán aceptar la voluntad de las personas inscritas en la organización, incluida la renuncia al acta en el caso de los cargos públicos", explican.