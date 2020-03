Sanidad sopesa cambiar de escenario en Torrejón y Vitoria ante el riesgo de "posible transmisión no controlada"

Publicada el 02/03/2020 a las 14:11 Actualizada el 02/03/2020 a las 14:18

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado de que en España se han registrado ya más de 120 casos de coronavirus. En concreto, según las últimas cifras, hay doce en Andalucía, uno en Asturias, dos en Baleares, siete en Canarias, diez en Cantabria, tres en Castilla-La Mancha, siete en Castilla y León, quince en Cataluña, quince en Valencia, seis en Extremamdura, 32 en Madrid, uno en Navarra y doce en País Vasco.

En la rueda de prensa diaria para informar sobre la evolución del coronavirus, Simón ha avanzado que se va a estudiar aumentar el nivel de alerta contra el brote en determinadas zonas de Comunidad de Madrid y País Vasco más afectadas, donde no se ha podido identificar el origen de los contagios. En Torrejón de Ardoz, ha resaltado que hay dos brotes, uno sin identificar los contagios, y otro relacionado con un grupo religioso evangélico. En Vitoria, igualmente, se plantean medidas por el contagio de un profesional sanitario del que no se ha podido identificar un origen del caso.

El Ministerio estudiará con las comunidades autónomas esta tarde, por videoconferencia, elevar el nivel de alerta contra el brote a la fase de mitigación en "zonas concretas" de estas localidades, limitando la movilidad o controlando eventos con aglomeración de muchas personas. En cualquier caso, Simón ha recordado que "la medida más eficaz sería que las personas con síntomas asuman la responsabilidad de quedarse en casa" o utilicen mascarillas, pero solo en aquellas con sintomatología. En la fase de mitigación también se contempla el cierre temporal de escuelas o el teletrabajo, entre otras. Según Simón, hay alrededor de diez u once casos en toda España de los que no se conoce origen concreto.

"Son medidas con un impacto socioeconómico muy importante, pero no podemos retrasarnos. Hay que tomarlas en el momento adecuado. Todas las medidas de control de agrupamiento se deben medir con cuidado, no es lo mismo una escuela que un partido de fútbol. Las implicaciones son diferentes. Lo que hay que hacer es valorar los riesgos a los que se pueden exponer. Habrá que ver cuál de ellos es el grupo de interés para controlar la transmisión", ha apuntado.

En Torrejón de Ardoz, Simón ha detallado que "todavía no está claro el punto de infección". "Hay varias hipótesis, se están haciendo muchas investigaciones", ha asegurado. También hay otras zonas donde no se ha podido identificar los contagios. Se trata de Castilla-La Mancha, País Vasco y Cataluña. "Se ha incrementado el número de casos de forma sustancial desde ayer. Y se están dando algunos brotes un poco particulares", ha señalado Simón.

En Andalucía, ha puntualizado que ya se sabe el "posible origen" de la infección tras la investigación por parte de las autoridades sanitarias andaluzas. En Castilla-La Mancha y Cataluña, no se ha podido identificado el origen de un caso en cada comunidad autónoma. En esta situación, la investigación para determinar el vínculo "se está haciendo por vías indirectas, dado que la persona afectada no está en condiciones de mantener una entrevista" con los expertos.

Simón ha recordado que Sanidad recomienda en algunos casos que los profesionales sanitarios no acudan a congresos y eventos científicos para "garantizar su disponibilidad" en los hospitales, con el objetivo de contener el brote, así como de evitar posibles contagios. Por otra parte, ha afirmado que está "sobre la mesa" la restricción de eventos deportivos, por ejemplo de partidos de fútbol entre equipos españoles e italianos, donde se está registrando el brote más grande en Europa.

Sobre otros eventos masivos, como el 8M, que se celebra este domingo, ha insistido en que España se mantiene en la fase de contención a nivel general, por lo que "no se recomienda suspender eventos sociales". "No tenemos ninguna recomendación específica sobre la cancelación del 8M. Pero hay medidas lógicas que se tienen que tomar a título colectivo e individual. Pediría que cualquier persona con sintomatología respiratoria no acudiera a eventos masivos. Se pueden tomar medidas muy lógicas y muy sensatas como higiene de manos o tratar de no toser a la gente de alrededor", ha defendido Simón, quien ha reiterado que "ahora mismo no se propone suspender ningún evento".