Publicada el 08/03/2020 a las 18:33 Actualizada el 08/03/2020 a las 20:21

Tras un mes de revuelta feminista en Madrid que comenzó el pasado 8 de febrero con la cadena feminista organizada en la Puerta del Sol, las mujeres volvieron a protagonizar en la capital una masiva manifestación que arrancó desde la Glorieta de Atocha a las 17.00 horas y recorre el Paseo del Prado, la Calle Alcalá y Gran Vía, para finalizar en Plaza de España. Aún sin cifras oficiales de asistencia para confirmar con otros años de gran afluencia –2017, 2018 o 2019, cuando se batieron récords–, las calles madrileñas volvieron a llenarse de nuevo un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para reclamar igualdad y para gritar contra el machismo.

Desde una hora antes se ha cortado el tráfico del Paseo del Prado y poco a poco la foto aérea comenzaba a mostrar el color símbolo del feminismo: el morado. El lema de la Comisión 8M de Madrid, organizadoras de la manifestación, Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras encabezó la protesta seguido de miles de personas. Este año ha estado marcado por la fecha, domingo y por lo tanto día no laborable: en muchos territorios, entre los que se incluye Madrid, no se ha convocado huelga. Algo que algunas de las manifestantes han echado de menos que se visibilice que "sin nosotras se para el mundo", aunque también reconocen que ha sido un acierto alargar las acciones a lo largo del mes "no todo el mundo puede asistir un día concreto", afirman Alazne y Susana.

La emergencia del coronavirus fue otro de los puntos de inflexión para la convocatoria de la manifestación, aunque desde hace algunos días han sabido sacarle provecho a lo que podría haber sido un hándicap para la asistencia de las manifestantes. Algunas de las pancartas rezaban No hay peor virus que el patriarcado o El machismo mata más que el coronavirus.

#Patriarcavirus



Es una pandemia mundial que ha causado 14 asesinatos en España en 2020 y 1344 desde 2003



La virulencia es variada: acoso, piropos, violencia psicológica, agresión sexual, asesinato...️



Los expertos coinciden en más feminismo para combatirlo pic.twitter.com/WILhpk4T5G — Feminismos Madrid (@FeminismosMad) March 5, 2020

Este mes de acciones se ha propuesto como objetivo mostrar la pluralidad de un movimiento que la mayoría reclama "interseccional", sin dejar de lado la unión. Aunque si este año ha tenido una reivindicación en el centro han sido los cuidados. Un trabajo invisibilizado, en muchas ocasiones no remunerado o mal pagado. El Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de Sanidad (MATS), reivindican desde un "sector claramente feminizado" combinar la lucha de clase y de género. Como cuenta Carmen San José a infoLibre, "es necesario poner el derecho a la vida en el centro". "Las mujeres desempeñan esos trabajos de manera invisible y eso no tiene futuro, este tipo de movimientos crea conciencia", declara San José. "La base está en la educación. Debemos luchar para no excluir de la sociedad a las mujeres que trabajan en casa, que tengan derecho a pensión sería un paso", afirma Elena.

Dentro de esta manifestación multigeneracional y multiracial, resonaban las voces de las mujeres mexicanas a gritos de "Disculpen, nos están asesinando". Caracterizadas como calaveras mexicanas ponían de manifiesto cómo es ser mujer en ciertos países bajo el lema 'En México nos están matando' y el cántico "América Latina será toda feminista".

El sector del Secretariado Gitano también tenían su hueco en la multitudinaria manifestación. Mari Carmen Cortés señala que "es fundamental mejorar en sensibilización" y que aunque este día es importante para la lucha feminista "se debe reivindicar durante todo el año". Y señala, que "todas las mujeres" independientemente de la raza "sentimos esa discriminación", en el caso de las mujeres gitanas "debemos acabar con esa imagen estereotipada".

Además de las ya clásicas batucadas, se sumaron las titiriteras, emplazadas al comienzo del Paseo del Prado, que hicieron una performance con muñecas con forma de vagina que captaron la atención por lo divertido y reivindicativo de su actuación. No eran ‘ni cinco ni seis’ las que coreaban el lema que ha dado demasiado que hablar estos días ‘Sola y borracha quiero llegar a casa’ poniendo en el punto de mira las agresiones sexuales.

La intergeneracionalidad de la manifestación es una constante año tras año. Niñas que van juntas al colegio se unen en la manifestación ante la atenta mirada de sus madres y sus abuelas. María Jesús y Lluvia son madre e hija y comparten la mirada feminista en la que la lucha debe ser “durante todo el año, también en pequeñas acciones diarias e incluir a toda la sociedad".

La polémicas políticas

Por su parte, PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos no han querido perderse este año las manifestaciones. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado que los socialistas llevan 42 años con el feminismo, mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reivindicado una alianza feminista para conquistar derechos. Las ministras de ambos partidos han acudido cada una por su lado.

Desde el PP han abogado por un "feminismo sin etiquetas" y Ciudadanos reivindicaba un "feminismo inclusivo", pero finalmente los naranjas han abandonado la manifestación increpados por un numeroso grupo de mujeres. También ha sido increpado un militante de Vox, Bertrand Ndongo, al grito de "¡Fuera fascistas de nuestros barrios!.

Tampoco han faltado las polémicas políticas, la expulsión del Partido Feminista de España de Izquierda Unida, también ha ocupado parte de la atención por la ideología TERF del PFE. Para Susana y Alazne las mujeres trans “sufren una doble discriminación y hay que apoyarlas en su lucha” y aunque señalan que en su círculo próximo no hay ninguna mujer trans les “duele esa discriminación. No solo las mujeres cis heteronormativas”. Elena opina lo mismo y cita a Simone de Beauvoir “No se nace mujer, se llega a serlo”. María Jesús, que lleva más de 40 años manifestándose, señala que “ser mujer no está en los genitales”.

La manifestación feminista de Barcelona llena la Gran Via

La manifestación feminista del 8M celebrada en Barcelona ha llenado la Gran Via este domingo unos minutos después de las 17.30 horas con decenas de miles de personas participando en un ambiente muy festivo, informa Europa Press.

Los asistentes han cantado consignas como 'El patriarcado me da patriarcadas' y 'No nos mires, únete', y varios grupos musicales han tocado canciones mientras recorrían el centro de Barcelona.

Llevan carteles que reclaman terminar con la violencia de género y el machismo y contra el patriarcado, y muchas personas llevaban prendas de ropa de color lila.

Entre otras autoridades, han asistido miembros del Govern, como el vicepresidente, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Roger Torrent; la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, y el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani.

Miles de personas reclaman en Bilbao igualdad real

Miles de personas se han movilizado este domingo por las calles de Bilbao, convocadas por el Movimiento Feminista, en un ambiente festivo y reivindicativo en defensa de una "igualdad real" y llamamientos continuos a la unidad de la "lucha feminista".

Tras una bandera gigante, con el símbolo de la mujer y una pancarta con el lema 'Antolatu indarrak-Batu Borroka feminista" (organizando fuerzas-únete a la lucha feminista), la manifestación ha arrancado pasadas las 13.00 horas desde el Sagrado Corazón de la capital vizcaína. A ella, se han ido sumando las diversas columnas organizadas desde los barrios de la ciudad al ritmo de batukadas y entre gritos continuos de 'Gora borroka feminista (Viva la lucha feminista)' y en contra del "machismo".

Cerca de 20.000 personas en las manifestaciones de Sevilla

Han participado casi 20.000 personas en las dos marchas convocadas, según informan fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press .

Así, la marcha del Movimiento Feminista de Sevilla, que ha salido a las 12.00 de la avenida del Cid, aunaba a unas 8.000 personas bajo el lema 'Contra la opresión patriarcal: Revolución Feminista'. Esta movilización ha contado con una amplia representación política, ya que han acudido, por ejemplo, la ministra de Hacienda y diputada por Sevilla del PSOE, María Jesús Montero, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz.

De su lado, otras 10.000 personas participaban en la convocada por Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla y Acción en Red, a partir de las 12,30 horas, desde Torre Pelli y hasta el Palacio de San Telmo, que ha estado amenizada por la batucada de mujeres Yemu Yemba y batucada Trans. Además, unos 300 niños de conservatorios han actuado al final de la manifestación a favor de la igualdad y la diversidad.

Varios miles de mujeres llenan las calles de Murcia

Varios miles de mujeres se han echado hoy a la calle en Murcia para protestar contra la desigualdad y la precariedad en la primera de las dos manifestaciones que hay en este 8M en la ciudad, la convocada por Asamblea Feminista Región de Murcia que ha sido secundada por cientos de colectivos, asociaciones, partidos políticos y Gobierno regional.

La marcha, que ha partido minutos antes de las 12.00 horas de la Plaza Circular, estaba encabezada por una gran pancarta en la que se podía leer 'Juntas contra la Desigualdad y la Precariedad', aunque durante la marcha se han visto decenas de mensajes y se han coreado distintos cánticos.