Publicada el 12/03/2020 a las 12:11 Actualizada el 12/03/2020 a las 16:48

"Si queremos vencer al virus es esencial la responsabilidad y la disciplina social". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves de forma extraordinaria tras un Consejo de Ministros que ha aprobado un real decreto-ley con medidas urgentes contra la expansión del coronavirus en España.

Con tono solemne, Sánchez ha explicado el conjunto de medidas económicas y recomendaciones, que resumió en su llamada a la corresponsabilidad de toda la sociedad. "Cada ciudadano o ciudadana debe protegerse para proteger así a los demás", ha dicho. Eso incluye extremar la higiene, reducir los viajes a lo imprescindible, aislar sin desatender a los mayores y personas de riesgo y mantener una distancia de seguridad entre personas. Sánchez ha insistido en pedir a la población que atienda a las recomendaciones de las autoridades, huyendo de "bulos", y aplique el sentido común.

El Gobierno ya aconseja a todas las comunidades autónomas cerrar los colegios y centros educativos, no sólo en las zonas de mayor expansión del virus, como hasta ahora. El Consejo de Ministros extraordinario, al que sólo han acudido los miembros del gabinete estrictamente necesarios para aprobar las medidas, no ha tomado por el momento determinaciones más drásticas como restringir el movimiento de personas, paralizar el transporte o decretar el cierre de establecimientos no esenciales.

Sánchez ha anunciado un paquete de medidas, "las primeras de otras muchas", según ha destacado el presidente, que ha recordado que el Ejecutivo está tomando todas las decisiones de acuerdo con criterios técnicos y en colaboración con las comunidades autónomas. "Esta no es una crisis estática, no estamos ante algo que hace una semana valiera", ha recordado sin confirmar ni descartar que el Gobierno pueda decretar el estado de alarma o el aislamiento de comunidades enteras, como la de Madrid. El rumor ha corrido en los últimos días, pero hasta ahora tanto el Gobierno como la Comunidad aseguran que no está sobre la mesa.

El Ejecutivo está muy preocupado por el impacto económico del coronavirus, que ya sacude los mercados financieros y ha obligado a cancelar reuniones grandes eventos y la actividad cultural. Entre las medidas decididas están transferir "2.800 millones a las comunidades autónomas que ahora se resienten como consecuencia de las restricciones financieras" para "que puedan destinar los recursos que consideren necesarios" para frenar al coronavirus. Esas partidas serán un anticipo de las transferencias a cuenta que habitualmente lleva a cabo el Gobieno.

Además, el Ejecutivo movilizará 1.000 millones de euros de los Presupuestos para "intervenciones sanitarias prioritarias". El Gobierno también intervendrá en el precio de los medicamentos, para fijar precios máximos si es necesario y así garantizar el suministro. En cuanto al apoyo a la economía, el Gobierno permitirá el aplazamiento de deudas con la administración durante seis meses para inyectar unos 14.000 millones de liquidez en el sistema. Además, abrirá una línea a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para arropar al sector del turismo, transporte y hostelería. El Ejecutivo recomienda a las empresas facilitar el teletrabajo y limitar las reuniones para contener el virus.

Otras de las medidas incluyen 25 millones para garantizar la alimentación de niños y luchar contra la pobreza infantil ahora que los colegios están cerrados o permitir la devolución sin coste de los billetes de Renfe desde el 16 de marzo.

La urgencia de los Presupuestos

El jefe del Ejecutivo también ha advertido de la importancia de contar pronto con unos nuevos Presupuestos. "Resultan cada vez más urgentes" y que éstos sean "ya no sociales sino extrasociales", ha dicho el presidente. Las actuales cuentas en vigor son la segunda prórroga de los aprobados en mayo de 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy, justo antes de la moción de censura.

La comparecencia en Moncloa ha sido sin periodistas. Los informadores trasladaron las cuestiones a través de un mensaje al equipo del presidente, que ha sido el encargado de trasladarle algunas de ellas. Esta tarde, Sánchez se reunirá telemáticamente con actores sociales y los Ministerios preparan nuevas actuaciones.

Según datos oficiales del balance de las 13.00 horas de este jueves, ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, el número de casos confirmados en España es de 2.950. Y el de fallecidos asciende a 84.

La reunión estaba prevista para concretar una serie de medidas extraordinarias en el marco de la crisis del coronavirus. Pero los planes definitivos se alteraron en parte después de que, a primera hora de la mañana, el Gobierno informara de que la ministra Irene Montero (Unidas Podemos) había dado positivo por coronavirus.

A partir de ese momento, se anunció que siguiendo con los protocolos establecidos, iban a empezar a realizarse pruebas diagnósticas a todos los miembros del Ejecutivo. Y que a la convocatoria sólo asistirían los miembros del Ejecutivo cuya presencia fuese necesaria para la aprobación del Plan de Choque en respuesta al Covid19.

Así, de los ministros de Unidas Podemos, tan sólo participó en la reunión la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Estuvieron ausentes, por motivos sin especificar, los responsables de Consumo, Alberto Garzón, y Universidades, Manuel Castells, además de Montero y el vicepresidente Iglesias.

De los ministros del PSOE, faltaron a este encuentro los titulares de Educación, Isabel Celaá; Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; Ciencia, Pedro Duque; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Reuniones telemáticas

Este Consejo de Ministros excepcional implicará un antes y un después hasta nueva orden. A partir de este jueves, el resto de reuniones previstas en la agenda del presidente Pedro Sánchez se realizarán de manera telemática. La primera en la que se aplicará este criterio será en la cita con los agentes sociales convocada para la tarde de este jueves.

La idea de la Moncloa es comunicar oficialmente los resultados de las pruebas al coronavirus a las que van a someterse todos los miembros del Consejo de Ministros tras el positivo de Montero.

La ministra, pareja del vicepresidente Pablo Iglesias, que se encuentra en cuarentena, es la tercera política en dar positivo por este virus, tras los diputados de Vox Javier Ortega Smith y Carlos Zambrano, ambos de Vox, y la conservadora Ana Pastor.

De forma paralela, el Congreso de los Diputados acordó este jueves que se mantiene la suspensión de la actividad plenaria para los próximos 15 días y que el día 24 se celebrará un pleno para aprobar un par de reales decretos al que sólo acudirán aquellos parlamentarios que tengan que intervernir. El resto, emitirá su voto de forma telemática.