Directo | Trump se toma en serio el coronavirus y suspende todos los vuelos a EEUU desde Europa

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución de esta epidemia en España y en el mundo:

09.30. El Consejo de Ministros aprobará este jueves medidas extraordinarias. El Gobierno se reúne con carácter extraordinario para aprobar medidas de apoyo económico contra el coronavirus. Las medidas de apoyo económico que previsiblemente se aprobaráns ya han sido dialogadas en las distintas mesas del diálogo social durante estas semanas entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá esta tarde, a las 17.00 horas, con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y con los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, para hablar de estas medidas, así como para promover el diálogo social y establecer un calendario oficial de reuniones.

09.15. Ana Pastor se encuentra "perfectamente" y está "asintomática". La vicepresidenta segunda del Congreso ha asegurado que permanece en cuarentena en su domicilio al seguir contagiada por coronavirus. En una entrevista en la Cadena Cope, la parlamentaria del PP ha reconocido que se encuentra "muy bien" un día después de que revelara que había dado positivo por Covid-19. "Me lo he pasado ya. Estoy hablando que es el mejor síntoma de que estoy muy bien", ha aseverado. En esta línea, Pastor ha recordado que no estará "curada" hasta que no de negativo en dos pruebas consecutivas. "La desaparición total es cuando una prueba lo dice", ha apuntado, para después señalar que permanece en su hogar. "Nadie viene a verme", ha bromeado. Preguntada sobre el origen de su infección, la dirigente del PP ha indicado que comenzó a sospechar que podía haber contraído el coronavirus "el sábado por la tarde volviendo de Málaga", donde había participado en un acto por el Día de la Mujer.

08.45. La NBA suspende la temporada tras dar positivo un jugador. La NBA ha anunciado este miércoles (madrugada del jueves en España) la suspensión indefinida de la temporada después de que un jugador de Utah Jazz haya dado positivo por el nuevo coronavirus. "El resultado de la prueba ha sido comunicado poco antes del inicio del partido de este miércoles entre los Jazz y Oklahoma City Thunder en el Chesapeake Energy Arena (la cancha de los de Oklahoma)", ha indicado en un comunicado. Así, ha apuntado que "en ese momento, el partido del miércoles fue cancelado", antes de agregar que "el jugador afectado --que no ha sido identificado por la liga-- no se encontraba en el estadio".

08.30. China registra mínimos en los casos por coronavirus. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este jueves la muerte de 11 nuevas personas, lo que supone un total de 3.169 fallecimientos, a causa del nuevo coronavirus y el contagio de otras 15, sumando así 80.793, tras otro día de descensos en el número de casos que afectan al país asiático. Las autoridades sanitarias chinas han indicado que de las 11 muertes, diez de ellas se han producido en la provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad de Wuhan –epicentro de la pandemia– y una en Shaanxi. Las cifras de muertes y contagios en China han descendido de manera muy pronunciada en los últimos días, sin llegar este jueves incluso a la veintena, en comparación a los miles de casos que registraron durante las anteriores semanas. Además, se han reconocido 33 nuevos casos sospechosos de haber contraído el virus, mientras que 1.318 pacientes han sido dados de alta tras haberse recuperado. Por su parte, el número de casos graves ha disminuido en 235, hasta los 4.257.

08.45. Los aislamientos como baja laboral por accidente entran en vigor. El artículo quinto de la norma, que entrará en vigor este jueves, establece que, al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus Covid-19.

08.00. Coronavirus y niños: ¿Cómo explicar el coronavirus a los más pequeños?. Este cambio de rutina repentino, junto con una posible situación de estrés por parte de los padres, cuidadores y otros adultos, pueden hacer surgir dudas y preguntas por parte de los más pequeños: "¿Qué es eso del coronavirus?" "¿Por qué hoy no hay cole?" "¿Por qué no podemos ver a los abuelos?".

05.00. Trump se toma en serio el coronavirus. El presidente de EEUU ha anunciado este miércoles que ha suspendido la entrada al país norteamericano a los extranjeros que hayan estado en un total de 26 países europeos, los pertenecientes al Espacio Schengen, como medida de prevención y control del nuevo coronavirus. "Vamos a suspender todos los viajes desde Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días", ha trasladado Trump en un discurso dirigido a la nación pronunciado desde el Despacho Oval. La medida entrará en vigor "la medianoche del viernes", ha agregado, antes de asegurar que las restricciones "se ajustarán según las condiciones", que surjan, sin que haya proporcionado más información. En estos momentos, los Estados Schengen son, además de España, Alemania, Austria, Bélgica Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

"We are all in this together. We must put politics aside, stop the partisanship, and unify together as one nation and one family." pic.twitter.com/i0Eltj0ACG