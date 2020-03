Publicada el 12/03/2020 a las 21:30 Actualizada el 12/03/2020 a las 21:35

Cierra el sistema escolar andaluz, el mayor de España. Es una auténtica conmoción en la gran comunidad del sur. Sólo en la enseñanza no universitaria –Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos– hay más de 1,8 millones de alumnos. Si el alumnado andaluz fuera la población de una comunidad autónoma, sería la décima más poblada, por detrás de Castilla La Mancha y por delante de la Región de Murcia. Son casi 130.000 docentes, la población de Parla. Cierran 7.144 centros totales, sumando públicos, privados-concertados y privados-privados. Si añadimos todos los grados de enseñanza, con las diez universidades públicas andaluzas y las guarderías, son más de 2,5 millones de personas las afectadas por la medida, entre alumnos, docentes y resto de personal. Todos a casa durante 15 días, entre el lunes 16 y el lunes 30 de marzo, cuando el Gobierno andaluz revisará la medida.

Fue una reacción fulminante a la recomendación del Ministerio de Sanidad, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este miércoles, el vicepresidente Juan Marín (Cs) aún no había anunciado esta medida, rechazada públicamente por el consejero de Educación, Javier Imbroda, de su mismo partido. Se cerraban hogares del pensionista, se reforzaba la sanidad con nuevas contrataciones, se ponía entre paréntesis, todavía sin descartarse, la celebración de la Semana Santa... Pero las aulas todavía no se tocaban. Con 158 casos diagnosticados –97 de ellos en Málaga–, en una comunidad de más de 8,4 millones de habitantes, y sin ningún fallecido todavía, la Junta ha apurado las opciones para no cerrar el sistema escolar. Es más, el mensaje oficial venía siendo de "tranquilidad", porque la Junta había "acertado más" que otras comunidades, en palabras de Marín.

Pero finalmente este jueves, en una comparecencia sin preguntas a las 20.30 horas, el presidente Juanma Moreno (PP) hizo oficial lo que ya había sido comunicado a los docentes en numerosos centros a lo largo de la tarde. Este viernes sí habrá clases, para que los padres puedan organizarse. Pero el lunes no. Moreno dejó entrever que no considera rigurosamente necesaria, desde una óptica exclusivamente andaluza, la medida, porque comparativamente la situación no es tan grave como en otras comunidades o países. Pero aludió a la "lealtad institucional" y la necesaria "unidad de acción", un reproche velado al Gobierno de Pedro Sánchez, y singularmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que acusa de maltratar a la comunidad.