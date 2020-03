Torra y Sánchez aparcan la mesa de negociación

Otro de los focos políticos que ahora queda opacado por la crisis es el catalán. Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acordaron este viernes "aplazar la mesa de negociación hasta que la situación sanitaria esté en otra fase".

Fuentes de Presidencia de la Generalitat citadas por Europa Press detallaron que ambos líderes lo acordaron en una conversación en la que Sánchez le ha comunicado a Torra la decisión de declarar el estado de alarma por el coronavirus.

Precisamente Torra no estará ausente en esta ocasión en un encuentro entre el Estado y los presidentes de comunidades autónomas para abordar, por videoconferencia, medidas conjuntas que hagan frente al coronavirus.

"Hoy no hay colores políticos, no hay disputas personales, ni intereses electorales. Hoy necesitamos responsabilidad, generosidad, solidaridad, comprensión y liderazgos sociales, que ya hemos sabido demostrar en nuestro país", justificó su presencia. "Es por esto que este sábado participaré en la conferencia de presidentes dejando aparcada temporalmente la decisión de no asistir a las reuniones multilaterales", insistió.

Autonómicas en el aire

Si el estado de alarma comienza a partir de este domingo, los quince días iniciales culminarán el 28 de marzo, y después el plazo puede ser prorrogado por el Congreso. Esto borra de un plumazo la concepción tradicional de campaña electoral en las autonómicas gallegas y vascas previstas para el 5 de abril. Esa campaña tendría que arrancar el viernes de la semana que viene. Hasta este punto llega la tregua política.

Tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han insistido en que en este momento la salud pública debe imponerse a lo político. En sus entornos dan prácticamente por hecho que vascos y gallegos no acudirán a las urnas ese día, pero hay muchos flecos por cerrar. El principal problema es que no hay vía legal habilitada para un aplazamiento de unos comicios ya convocados. En todo caso, las fuentes jurídicas consultadas aseguran que el estado de alarma que aprobará este sábado el Consejo de Ministros abre una posibilidad. "Se trata de buscar soluciones excepcionales a situaciones excepcionales", exponen.

La situación de estas dos comunidades podría ser abordada en la reunión de este sábado de Sánchez con los presidentes autonómicos.