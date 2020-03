Los presidentes autonómicos cierran filas con el Gobierno para cumplir el estado de alarma pese a las críticas de Torra y Urkullu

Publicada el 15/03/2020 a las 14:49 Actualizada el 15/03/2020 a las 16:06

La videoconferencia con todos los presidentes autonómicos que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantenía este domingo desde las 11.00 horas ha terminado tras tres horas y media de conversaciones. Según Moncloa, todos los líderes autonómicos han trasladado al presidente que actuarán con "responsabilidad y lealtad". A pesar de ello, durante la reunión telemática también se han escuchado críticas. Entre ellas las del presidente de Cataluña, Quim Torra, quien ha trasladado a Sánchez que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros "sólo sirve para recentralizar competencias", y las del lehendakari, Íñigo Urkullu, que cree que es "innecesario" que el Estado asuma el mando de la Ertzaintza o de Osakidetza –Servicio de Salud Vasco–. Moncloa ha anunciado que la videoconferencia con presidentes autonómicos se repetirá semanalmente mientras dure la batalla contra la pandemia.

El encuentro de este domingo ha sido el primer foro de coordinación con el presidente del Gobierno central en el que han participado el lehendakari y el president desde la Conferencia de Presidentes de 2012. Durante la videoconferencia, según han informado desde Moncloa, Sánchez ha hecho un llamamiento a la unidad de acción para librar la batalla contra el virus. "Los máximos responsables de las autonomías han hecho saber que actuarán en sus territorios con responsabilidad y lealtad en la aplicación del real decreto del estado de alarma", han señalado desde el Gobierno, añadiendo que Sánchez "se ha comprometido a analizar" las propuestas formuladas por los líderes regionales.

Durante la videoconferencia, el líder de la Generalitat ha pedido ser "valientes y drásticos". En una rueda de prensa posterior a la reunión, ha criticado que las medidas tomadas por el Ejecutivo central para combatir el avance del coronavirus son insuficientes. Por ello, ha asegurado que el Gobierno catalán tomará la iniciativa. Así, ha concretado determinadas acciones económicas y ha llamado a la ciudadanía a hacer un autoconfinamiento solidario y a parar Cataluña. "La Constitución no es un fármaco contra el virus", ha rematado Torra, que ha trasladado a Sánchez que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros "solo sirve para recentralizar competencias", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Urkullu, por su parte, ha afirmado en una comparecencia telemática tras el encuentro que cumplirá el real decreto. Sin embargo, ha afirmado que es "innecesario" que el Estado asuma el mando de la policía autonómica o el Servicio Vasco de Salud. "Mi disposición a la colaboración y coordinación ha sido, es y será total, ahora bien: coordinación y colaboración no es imposición. Asumir el mando de la Ertzaintza y Osakidetza son medidas innecesarias, no son entendibles desde el punto de vista de la eficacia práctica y profesional", ha señalado el lehendakari, que ha querido dejar claro que no va a contribuir, en todo caso, a una "ceremonia del desacuerdo y la confusión". Por ello, hará prevalecer una actuación "común y efectiva".