El Ejército desinfectará el aeropuerto de Bilbao tras la demanda de la dirección y los trabajadores

Publicada el 20/03/2020 a las 10:40 Actualizada el 20/03/2020 a las 11:16

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que, si el ejército "tiene que hacer alguna función" en Euskadi, "la hará" porque no se puede descartar "ningún recurso que pueda ser útil para salvar vidas en Euskadi". En este sentido, ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) va a proceder a desinfección del aeropuerto de Loiu (Bilbao) "porque así lo demandan sus trabajadores y la dirección del propio aeropuerto".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la dirigente socialista se ha pronunciado de este modo sobre la posibilidad de que el ejército de despliegue en Euskadi y ha subrayado que, "si tiene que hacer alguna función, la hará".

Mendia ha advertido de que "no estamos en disposición de decir no los necesitamos" y, en este sentido, ha recordado que en Italia se están empezando a desplegar hospitales de campaña porque los centros hospitalarios "no dan más de sí". Por ello, ha opinado que "no podemos descartar ningún escenario" y tampoco "ningún recurso que pueda ser útil para salvar vidas en Euskadi".

"Si el Ejército en algún momento tuviera que desplegar un hospital de campaña, si eso sirve para salvar vidas de los vascos, para eso están", ha apuntado Mendia, que ha recordado que en las inundaciones de 1983 los recursos del ejército "sirvieron para hacer puentes y abrir carreteras" en Euskadi.

Asimismo, ha afirmado que "no es cierto" que se esté vetando al ejército, como había denunciado el PP, y, de hecho, ha afirmado, la Unidad Militar de Emergencias va a proceder a desinfección del aeropuerto de Loiu.

"Allí donde se le necesite y se le requiera vendrá la UME a cumplir con sus funciones, que todos sabemos que son expertos en ello. Lo han realizado en Cataluña, hace poco, desinfectando aeropuertos, y lo van a hacer desinfectando en Loiu porque así lo demandan sus trabajadores y la dirección del propio aeropuerto", ha asegurado.

El Gobierno vasco dice que no hace falta la UME

El director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud, Mikel Sánchez, ha asegurado que, en estos momentos, la situación está "controlada", no hay "desbordamiento ni colapso" para hacer frente al coronavirus, y por ahora, no es necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque no ha descartado ningún escenario.

"Osakidetza lleva preparándose desde hace ya mucho tiempo, tenemos planes de contingencia que contemplan escenarios incluso muchísimo peores de los que tenemos ahora para poder hacerles frente", ha añadido Sánchez en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

No obstante, el director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias ha asegurado que "no cabe duda" de que cualquier decisión que tengan que adoptar de cara a "poder asumir el manejo, el tratamiento de estos pacientes", la tomarán.

"Estamos barajando cualquier posibilidad encaminada a conseguir esto. Es decir, que la situación esté controlada y podamos responder de una manera idónea. En estos momentos, la situación no es de desbordamiento, de colapso. Tenemos todavía muchos recursos dentro de nuestra organización y llevamos semanas adaptándonos a esta situación para poderla hacer frente", ha subrayado.

Una de las opciones a recurrir podría ser la de hoteles medicalizados. "No descartamos ninguna posibilidad, llevamos tiempo trabajando en esas opciones y en muchas otras. Se trata de tener la capacidad suficiente de previsión para poder hacer frente a la situación ante un contexto como el que tenemos entre manos, que es desconocido y nuevo, no solo para nosotros, sino para el total de la sociedad europea y mundial", ha manifestado.

Además, ha mostrado sus condolencias a la familia de la enfermera de Osakidetza fallecida y a todo el personal sanitario, y ha recordado que la situación sobre el coronavirus es "cambiante". "Es un situación nueva y hay datos que nos pueden sorprender, pero no nos aleja demasiado a las previsiones que teníamos inicialmente", ha apuntado.