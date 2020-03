Publicada el 24/03/2020 a las 13:43 Actualizada el 24/03/2020 a las 16:23

El Partido Popular hizo este martes un nuevo intento de combinar sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis del coronavirus con su comprometida "lealtad" en un momento en el que ya se han superado los 500 muertos al día. Pero las críticas sonaron más fuertes que su apoyo al Ejecutivo. "Nuestra lealtad está fuera de toda duda. Decir esto no es ser desleal", aseguraba Teodoro García Egea casi al final de una rueda de prensa durísima en sus alusiones a Pedro Sánchez, preguntado precisamente por le contradicción entre sus palabras y ese respaldo que dicen dar al Gobierno.

Antes habían llegado acusaciones de todo tipo: desde que el Ejecutivo había actuado "sin previsión", a que el Ejecutivo está mostrando "pasividad" a la hora de comprar material, pasando por que se dedica más a "hacer propaganda que a gestionar".

Una de las críticas más duras fue la de que tienen conocimiento de que hay "proveedores" que han tenido que desviar material, como mascarillas y respiradores, a otros países ante la "inacción" del Gobierno "para la compra de ese material". Una acusación que ya había podido escucharse en la boca de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los últimos días y ante la que el secretario general del PP no aportó una sola prueba. Hasta la fecha, salvo cuestiones puntuales, la voz de la presidenta regional había sido la más crítica contra la Moncloa dentro del principal partido de la oposición.

Este endurecimiento del discurso de la dirección nacional del PP respecto al de los últimos días llegó después de la reunión del Comité de Dirección, el núcleo duro de poder de la formación y prácticamente a la vez que se celebraba la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que el Gobierno reconocía "tensión" en la Sanidad madrileña y anunciaba el despliegue de recursos de otras comunidades.

También se quejó García Egea de que la "lealtad" que el Partido Popular estaba prestando a Gobierno central, no estaba siendo la misma "lealtad" con la que Pedro Sánchez está pagando a su partido. "No está teniendo lealtad ni con la oposición, ni con los españoles ni con el momento en que vivimos".

De este enfado sí puso ejemplos el número dos de los conservadores. Dijo que se están aprovechando "folletos" de los ministerios "para cargar contra el adversario". Que también se ha aprovechado una situación tan delicada como la actual para "derrocar" ayuntamientos. Se refería a que EH Bildu ha arrebatado a Navarra Suma, coalición integrada por UPN, PP y Cs, la alcaldía de Estella con el apoyo de dos tránsfugas socialistas. Y lamentó también que en este periodo tan dedicado el Gobierno haya estado ocupado en meter a Pablo Iglesias (Unidas Podemos) en la Comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que se hayan desbloqueado los indultos. "Que se dedique a gestionar y menos a hacerse "propaganda", insistía.

Para García Egea sólo hay un responsable único de esta gestión: Pedro Sánchez. Dijo que el "mando único" significa una "responsabilidad única". "Exigimos que Pedro Sánchez tome, una semana después, el mando", recalcó al tiempo que hablaba de "dejación de funciones" e "incapacidad de gestión"

En Génova no sentado nada bien que miembros del Gobierno, dirigentes socialistas y de Unidas Podemos, apunten en los últimos días, sobre todo en las redes sociales a cuestiones como la privatización de la Sanidad madrileña, los recortes sociales de la etapa de Mariano Rajoy o la falta de camas en los hospitales de la Comunidad por no estar algunos de estos funcionando al cien por cien. El secretario general del PP dijo que le "apena" que desde el Gobierno se entre en estos debates nada "leales" porque ellos, por ejemplo, no van a entrar en el dinero que podría dedicarse a la Sanidad pública andaluza si, por ejemplo, no hubiese existido el caso ERE.

Pese a la dureza de las críticas, el PP asegura que no está en duda su respaldo al decreto que el miércoles aprobará el pleno del Congreso para la prórroga del estado a de alarma otros 15 días.