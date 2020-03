Publicada el 24/03/2020 a las 20:21 24/03/2020 a las 20:21

La Junta de Andalucía ha echado el cierra a una residencia de ancianos en Alcalá del Valle (Cádiz, 5,123 habitantes), después del positivo por coronavirus de 37 de los 42 mayores y 19 de los 33 trabajadores y de una llamada desesperada del alcalde del pueblo. El regidor, Rafael Aguilera (IU), cifra en tres el número de ancianos fallecidos por coronavirus, dato que avalan familiares de los residentes, pero que la Junta de Andalucía no confirma. "Siguiendo la recomendación de los inspectores [de Sanidad], la residencia ha sido totalmente desalojada", se limita a señalar el departamento de Salud y Familias de la Junta.

La secuencia es dramática. La Junta de Andalucía asumió las competencias de la residencia el viernes, según el alcalde. Integrantes del Tercio de Armada estuvieron el sábado evacuando a afectados a los hospitales de Villamartín (Cádiz) y Ronda (Málaga). Pero más de 30 mayores permanecían en la residencia de Alcalá y la situación se tensó durante el domingo. El alcalde Aguilera, ante lo que consideraba una acción insuficiente de la Junta, lanzó un SOS desesperado el lunes [ver vídeo aquí]. Conocidos ya los alarmantes resultados de las prueba, decidió contar la "odisea" de sus últimas jornadas para forzar una intervención a gran escala. "El viernes por la mañana me dijeron se hacían cargo [la Junta], que venía una empresa. Es lunes y a mis mayores los están cuidando mis trabajadores, que dieron negativo pero podrían ser falsos negativos, que tendrían que estar en cuarentena y que podrían estar trasladando el virus el resto de los vecinos", explicaba.

"No tenemos médicos, ni enfermeros, ni auxiliares, ni cocineros. Ayer [por el domingo] se nos murió una persona en las manos porque no llegaba el oxígeno. Es una odisea conseguir ambulancia; cuando conseguimos ambulancia, es una odisea conseguir plaza en el hospital; cuando conseguimos ingresarlos en los hospitales, con positivo, nos los devuelven a la residencia", relataba el alcalde. Y añadió: "¡Nuestros mayores necesitan atención urgente ya! Han venido muchos inspectores, pero se van y los mayores se quedan aquí". Aguilera explicaba que se estaban teniendo que encargar de los mayores los trabajadores municipales, "con fiebre, echando turnos de 20 horas". Tenía –dijo– a "concejales poniendo lavadoras en sus casas". Aguilera no sólo estaba preocupado por los mayores. También por todo el pueblo, del que pedía un aislamiento urgente.

Las declaraciones del alcalde, al borde de las lágrimas, lograron su objetivo: hacer ruido y generar consecuencias. La Junta de Andalucía, aunque acusó a Aguilera de generar "alarmismo", reaccionó. También las fuerzas policiales. Este martes por la mañana llegaron a Alcalá del Valle efectivos de la Guardia Civil y sanitarios de la Junta, que se sumaron a los militares de la UME, en labores de desinfección. Sacaron a los ancianos de la residencia y los llevaron, según la Subdelegación del Gobierno, a la residencia Tiempo Libre de La Línea de la Concepción (Cádiz).

El nivel de detalle ofrecido sobre el operativo es mínimo. El alcalde de la Línea, el independiente Juan Franco, ha criticado públicamente la "falta de comunicación" de la Junta. Se ha encontrado la noticia del traslado esta mañana en los medios, asegura. "Llama la atención que se haya optado por ingresar a estas personas en este centro, ya que está a 125 kilómetros de la localidad donde se encuentra la residencia", denunciaba.

El alcalde, Rafael Aguilera, atiende a infoLibre algo más calmado que el lunes. Cree que ha habido tres mayores fallecidos por coronavirus, pero no tiene la certeza total, porque hay ancianos que fueron trasladados. "Ahora tienen que aislar el pueblo. Los trabajadores que han dado positivo son de aquí. No nos han hecho las pruebas. Si no a todo el pueblo, habría que hacerles pruebas a todas las familias, por lo menos a uno por familia", dice. Él no puede confinar su pueblo, no tiene competencias. Lo sabe. Pero no se resigna. "En lo que yo pueda, voy a aislar al pueblo. Voy a restringir todos los accesos que pueda, a cortar todas las calles, que sólo pase quien lleve productos básicos. Somos un foco de la epidemia".

Más preocupados aún están los familiares. Juan Antonio Medina, un profesor de secundaria residente en Olvera, a unos 25 kilómetros de Alcalá, tiene allí a su abuelo, Juan Curquejo Ruiz, de 94 años. "Nadie nos ha informado de dónde está. Él está bien de la cabeza, pero no entiende bien lo que está pasando, no oye bien. El jueves pasado se hicieron los test del virus y tanto personal como usuarios estaban infectados. Nos dijeron 'no lo podéis visitar'. Vale. La Junta de Andalucía se comprometió a hacerse cargo de la situación. Pero después, pasaron días sin que nadie de la Junta hiciera nada. Hubo muertos y allí estaban solos los concejales, el alcalde y el personal que debía estar de baja. Echando turnos de hasta 18 horas. Esperando recursos materiales, no tenían ya ni botellas de oxígeno, y humanos. Hasta que el alcalde no lo denunció públicamente, nadie hizo nada. ¿Cómo vamos a estar tranquilos?", se pregunta Medina, que cree que su abuelo está en La Línea, pero no tiene certeza. Además, no lo puede llamar por teléfono, por sus problemas auditivos. Tampoco sabe como está de salud su abuelo, puesto que dio positivo. Eso sí, por lo que sabe está asintomático, sin fiebre. "Es increíble que no sepamos dónde está, ni cómo está y no sabemos ya a quién acudir", señala.