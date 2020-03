Directo | El Gobierno desautoriza a la Generalitat por elevar las medidas de confinamiento en Igualada y su entorno

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Y para que no te pierdas nada, sigue en infoLibre este jueves el minuto a minuto de la evolución de esta epidemia en España y en el mundo:

10.15. "Es muy fácil con el conocimiento de hoy analizar el pasado, pero no es justo". La Ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido este jueves de nuevo la decisión del Gobierno de mantener la convocatoria de manifestación del 8 de marzo, a pesar de los datos que se han conocido posteriormente sobre la incidencia del coronavirus en la población. Entre los miembros del Gobierno que asistieron a la manifestación, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, presentes en la manifestación dieron posteriormente positivo en coronavirus. La ministra de Educación ha recordado que, en aquel momento, nada hacia pensar en el incremento de casos en España y otros países del entorno mantuvieron también las convocatorias. "Es muy fácil con el conocimiento que tenemos hoy analizar el pasado, pero no es justo, porque en todos los países se fue a esa manifestación por la igualdad de género y nosotros adoptamos medidas de confinamiento desde el 14 de marzo", ha indicado Celaá en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

10.03. El Ibex 35 frena sus ganancias y abre con una caída del 2,31%. El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una caída del 2,31%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.785,10 enteros a las 9.01 horas, en una jornada de nuevo marcada por la incertidumbre ante el rápido avance del coronavirus en Europa y Estados Unidos y por el parón de la actividad. Precisamente en Estados Unidos el Senado ha aprobado el plan de estímulos económicos de dos billones de dólares (1,84 billones de euros) para hacer frente a la pandemia del coronavirus, donde se han confirmado ya más de 65.700 casos y el número de muertos ha alcanzado el millar.

10.02. Montero asegura que España está "en una guerra" por el material sanitario. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que España está "en una guerra" para hacerse con el material sanitario frente al resto de países, entre los que ha aflorado una "competición inédita". En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Montero ha explicado que todas las administraciones están trabajando "de forma incansable" por hacerse con un material escasos. "Estamos todos los países luchando por el material de China", ha señalado. Eso sí, la titular de Hacienda ha negado que la tardanza en las entregas tenga que ver con la formalización de los pedidos o de los contratos por parte del Gobierno. "El problema es que muchas veces están hechos pero no se cumple por parte de los proveedores los plazos de entrega", ha sostenido.

10.01. Igualdad lanza una campaña para proteger a víctimas de violencia machista durante el confinamiento. El Ministerio de Igualdad ha lanzado la campaña de información a las víctimas de violencia machista 'Estamos contigo. La violencia de género la paramos unidas' para dar a conocer los servicios disponibles a su alcance durante la vigencia del estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del Covid-19. La campaña quiere trasladar a la opinión pública que la violencia de género no es un problema privado, sino una violación de derechos humanos que incumbe a toda la sociedad, poniendo en valor el trabajo de todos en la lucha contra la violencia machista, así como alertar de situaciones de violencia dentro de los hogares y concienciar por el buen trato durante el período de confinamiento.

09.59. Galicia, Andalucía, Extremadura y Murcia prestarán respiradores a Madrid. Andalucía, Galicia, Extremadura y Murcia han ofrecido a la Comunidad de Madrid respiradores para la atención de los numerosos pacientes contagiados por coronavirus que existen en la región y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido su disposición. Andalucía ha asegurado que está dispuesta a enviar respiradores a Madrid, porque es una tierra solidaria que siempre está dispuesta a "arrimar el hombro". Ha apuntado que, desde hace tiempo, están localizados 1.571 respiradores, ubicados en Antequera (Málaga) para distribuirlos cuando haga falta a cualquier provincia. Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, ha trasladado que están en disposición de trasladar nueve respiradores, en forma de "solidaridad y compromiso entre todos". "Nos van a prestar respiradores temporalmente", ha celebrado Ayuso, quien ha explicado que Madrid había hecho compras tanto de respiradores como de "otro tipo de material". "Y cuando baje la ola en Madrid, si ellos lo necesitan, se lo daré con el mayor de los orgullos", ha dicho.

09.45. González Pons (PP) cree que criticar al Gobierno es de un "egoísmo estratosférico". El vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, ha considerado este jueves que es desleal criticar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en estos momentos complicados ante el coronavirus, algo que es de un "egoísmo estratosférico". "Es desleal y bochornoso ver como los que habían apoyado la investidura lo dejaban tirado en la primera curva del camino", ha aseverado en referencia a partidos como ERC, entre otros, en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press. Y ha asegurado que el líder del PP, Pablo Casado, hizo "un gesto extraordinario" dando apoyo a Sánchez el miércoles en el Congreso votando a favor de la prórroga del estado de alarma, sin dejar de advertir al Gobierno de que debería haber hecho algunas cosas diferentes.

09.35. Más de 470.000 contagiados y 21.000 muertos en el mundo. La pandemia ha superado la cifra de los 470.000 contagiados y ha causado la muerte a más de 21.000 personas en todo el mundo, con Estados Unidos marcando un récord al contabilizar en las últimas 24 horas más de 12.000 casos. Según el balance global actualizado este jueves a las 8.00 horas por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia del nuevo coronavirus se ha extendido por 175 países y territorios, con un total de 472.109 personas contagiadas y 21.308 víctimas mortales. El número de personas que han conseguido curarse de Covid-19, la enfermedad generada por el coronavirus, asciende a 114.870, la mayoría de ellas en China (74.173). Los cuatro países más afectados por la pandemia (China, Italia, Estados Unidos y España) suman más de 274.000 casos, lo que representa más de la mitad del total de personas contagiadas con el virus en todo el mundo. El ritmo de crecimiento de la pandemia del nuevo coronavirus se ha acelerado de forma muy pronunciada en las últimas semanas. Desde que comenzó el brote en la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019 hasta que se registraron los primeros 100.000 casos transcurrieron 67 días, mientras que la cifra de 200.000 positivos se alcanzó once días después y la de 300.000 solo cuatro días más tarde, según BBC.

08.15. Moncloa recuerda a Buch que solo Illa puede ordenar el endurecimiento del confinamiento en Igualada. Según ha destacado el Ejecutivo, una "orden de estas características" –que establece que solo pueden salir a la calle quienes presten servicios esenciales– solo puede ejecutarla el responsable de Sanidad como autoridad delegada en virtud de la declaración del estado de alarma. En esta línea, el Gobierno ha explicado que sigue en todo momento las recomendaciones de la OMS y ha insistido en que ha adoptado las medidas más drásticas en Europa y de las más estrictas a nivel mundial para vencer al coronavirus. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llamado "una vez más a la unidad de acción entre las administraciones" y ha reiterado su voluntad constante de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas en su lucha contra la pandemia. La reacción de Moncloa llega después de que Buch anunciase el miércoles que el Govern firmará una resolución para endurecer el confinamiento de Igualada y toda la Conca d'Òdena (Barcelona) a partir de este jueves, pasando de fase 1 a la fase 2. En rueda de prensa telemática tras la reunión del comité técnico, el comité asesor y el consejo de dirección del plan de emergencias Procicat, explicó que también acordaron ampliar el confinamiento en la zona durante 15 días más, ya que el vigente debía finalizar hoy mismo.

07.30. El Senado de EEUU aprueba el plan de estímulos de dos billones de dólares contra el Covid-19 . El Senado de Estados Unidos ha aprobado este miércoles el plan de estímulos económicos de dos billones de dólares (1,84 billones de euros) para hacer frente a la pandemia del coronavirus, donde se han confirmado ya más de 65.700 casos y el número de muertos ha alcanzado el millar. El plan, el mayor programa de estímulos económicos de la historia de Estados Unidos, ha sido aprobado con 96 votos a favor y ninguno en contra, según ha recogido la prensa estadounidense. "96-0 en el Senado de Estados Unidos. ¡Enhorabuena América!", ha celebrado el presidente norteamericano, Donald Trump, en su cuenta de la red social Twitter. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha señalado también en la citada red social que la Cámara Alta ha pasado "de uno de los períodos más divididos en la memoria reciente a aprobar el paquete de rescate más grande en la historia estadounidense". "Y lo hemos aprobado por unanimidad", ha agregado. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha trasladado que "han luchado por el sistema de salud estadounidense, por salvar trabajos, millones de pequeños negocios, millones de trabajos en la aviación y más". "Hemos luchado para garantizar que los estadounidenses que han perdido sus empleos puedan pagar alquileres, hipotecas y alimentos por la mayor expansión de la prestación de desempleo en décadas", ha expresado en Twitter. Ahora, corresponde a la Cámara de Representantes celebrar una votación para aprobar o no la medida. Según ha anunciado el líder del Congreso, Steny Hoyer, tendrá lugar este viernes. El paquete incluye ayudas para las pymes, para sectores en apuros, como las aerolíneas, una ampliación de la cobertura por desempleo y el pago directo de dinero en efectivo a las familias estadounidenses. El importe del paquete de estímulo representa la movilización de más de del doble de los 800.000 millones de dólares (740.158 millones de euros) del paquete de ayudas aprobado por la Administración del expresidente estadounidense Barack Obama para hacer frente a la crisis financiera de 2008 y podría engordar a más del doble el déficit estadounidense, que ronda actualmente el billón de dólares.

Every day, ordinary Americans are stepping up to the challenge of helping one another through this crisis. pic.twitter.com/fTpVF5ti3f