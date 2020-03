Surgen las primeras plataformas de afectados por el Covid-19 y se estudian las primeras demandas

Publicada el 27/03/2020 a las 17:16 Actualizada el 27/03/2020 a las 17:34

El coronavirus ha dejado ya casi 5.000 muertos y miles de contagiados en España, y ante la avalancha de casos en colectivos como el sanitario que habrían podido sufrir malas prácticas, han empezado a surgir plataformas de afectados por el Covid-19 que apoyadas en bufetes de abogados estudian ya si hay materia para futuras demandas y reclamaciones. Es el caso de la 'Plataforma de Afectados por el Coronavirus' impulsada por el despacho de abogados especialistas en derecho sanitario Lex Abogacía, desde donde explican en declaraciones a Europa Press que el objetivo es poner un poco de orden y de rigor sobre cómo actuar en caso de que una persona entienda que ha sufrido un perjuicio relacionado con la pandemia.



El abogado de Lex Abogacía Javier de la Peña señala que si bien esta semana se está hablando mucho de denuncias penales, desde su experiencia considera que la vía penal está condenada al fracaso y ellos apuestan por centrarse por ejemplo en demandas por la vía contencioso-administrativa si es contra la Administración, o por la vía civil en caso de que se detecten negligencias por ejemplo en centros privados.



De hecho, confirman que de las más de 300 personas afectadas que han contactado hasta el momento con ellos, muchos casos tiene relación con fallecimientos por coronavirus en residencias de mayores, aunque también hay multitud de personas que han lanzado preguntas sobre posibles negligencias en hospitales. "Va a haber muchos colectivos perjudicados: pacientes, médicos, etc. Y queremos ver cada caso para saber si se han dado los medios adecuados", ha explicado, para luego apuntar que han registrado ya quejas por ejemplo por falta de medidas de protección profilácticas o por pacientes que han sido tratados en espacios no preparados.



Con todo, y a pesar de la avalancha de consultas, desde esta plataforma apuntan que dada la infinidad de problemáticas, ahora es el momento de recopilar cuanta información sea posible de cada caso, verificar si la persona es afectada y cuáles son sus circunstancias."No habrá una respuesta rápida, no habrá una demanda mañana mismo, hay que ver la documentación con médicos y saber si por ejemplo ha habido inexistencia de medios o infrautilización", ha añadido, señalando además que abordarán cada caso de manera técnica y con rigor, y que irán planteando las reclamaciones o las demandas en la medida que sean viables.

Sanitarios y policias en Valencia



Mientras esta primera plataforma está radicada en Madrid y atiende casos de toda España (muchos de Castilla-La Mancha), en Valencia ha surgido otra, la 'Plataforma de Víctimas del Coronavirus COVID-19' que engloba a muchos profesionales sanitarios y policías que de alguna manera u otra se han visto afectados por el virus.Uno de los impulsores de esta iniciativa, el abogado Juan Carlos Navarro, ha explicado que por el momento se han organizada a "modo de guerrilla", es decir, cada profesional ofrece su experiencia y entre todos asesoran en la medida de sus posibilidades a quien contacta con ellos.

En este sentido, él se encarga de la parte de asesoramiento jurídico de esas aproximadamente 400 personas que ya se han inscrito, pero en la red hay policías, médicos, psicólogos y otras profesiones. A la cabeza de esta plataforma "integral" está el médico Eloy Conesa."Llevamos trabajando 35 horas. Ahora lanzaremos vídeos de coaching, hay gente de la plataforma que ha facilitado a policías mascarillas, gel y guantes. Todos somos víctimas y cada uno ayuda en lo que puede", señala Navarro, para luego advertir de que si bien es tiempo de "ayuda inmediata", luego vendrá "el momento de reclamar".

De hecho, añade que la idea de crear la plataforma surge de médicos y personal de enfermería que se sienten desprotegidos ante la situación, y desde su faceta de abogado recomienda comenzar ya a recopilar las pruebas necesarias de cada caso en particular por si en un futuro hubiera que reclamar. En un comunicado emitido por esta plataforma, aclaran que el objetivo es "que todos aquellos que sean víctimas de esta epidemia, bien por ser trabajadores del sector sanitario, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del sector farmaceútico o de cualquier otra profesión, bien por ser familiares o pacientes, puedan reclamar lo que en justicia corresponda".

"Si os habéis infectado como consecuencia tanto del incumplimiento del deber de seguridad, como de las obligaciones de protección adecuadas de la vida y la salud, así como de la falta de dotación de medios de protección por parte de las entidades competentes, vamos a defender vuestros derechos", añaden. En este sentido, apuntan que reclamarán a los responsables directos "todos los perjuicios que hayan causado a las víctimas de esta pandemia", y avanzan que emprenderán acciones legales que correspondan a cada caso, "bien por la vía civil, bien por la vía penal".