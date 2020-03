Consultorio legal: nuevas preguntas y respuestas sobre nuestros derechos durante el 'estado de alarma'

Publicada el 31/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 31/03/2020 a las 10:51

Seguro que tienes muchas dudas legales sobre tus derechos después de que el Covid-19 llegara de golpe a tu esfera personal y la de tu entorno. infoLibre, junto con el letrado Eduardo Ranz, del despacho ERA Abogados [pincha aquí para ver su web], resuelven tus dudas respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno derivadas del estado de alarma.

Puedes enviarnos tus preguntas a este correo [pincha aquí] Aquí va la segunda tanda de preguntas y respuestas.

Civil

PREGUNTA. Salir a la compra siendo grupo de riesgo. Hola, soy asmática, de grupo de riesgo, y llevo confinada en casa desde que se activó el estado de alarma. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo hacer compra si no puedo salir sola? ¿Podría ir acompañada, en coche, cómo puedo hacer? Gracias y un saludo. María José.

RESPUESTA. Estimada María José, el uso de vehículo habitual está permitido para realizar la actividad de adquisición de alimentos.

P. Moratoria de hipotecas. Hola. Quisiera saber si mi banco me va a cobrar el préstamo hipotecario que tengo este mes. Cobro un subsidio de 430 euros y todos los meses pago 358 euros. Muchas gracias, un saludo. Miguel Ángel.

R. La moratoria de hipotecas, en estos momentos únicamente compensa la situación de vulnerabilidad en la vivienda habitual, y con hipoteca, por tanto, en estos momentos esa protección no es ampliable al préstamo personal.

P. Permisos paternales. Tengo un hijo de dos meses que vive con su madre. Laboralmente estoy disfrutando del permiso paternal. No vivimos juntos. Acudo todos los días donde ellos para ayudarles, compras, preparar comida, etc. Vivimos cerca, a uno 15 minutos caminando. Un día me paró la policía municipal y, mientras una entendía la situación, el otro decía que no podía ir, que se podía arreglar la madre sola. ¿Mi caso entra en las excepciones de menores que precisan ayuda?

R. Al estar separados, puedes acudir al domicilio de la madre tantas veces como esté estipulado en el convenio de separación, o las veces en que ambos progenitores estéis de acuerdo. Sería recomendable que llevaras contigo el convenio de separación, así como algún tipo de prueba que acredite el porqué vas en ese momento a otro domicilio, un correo electrónico que refleje las horas y el desplazamiento podría servir para convencer a la autoridad. De no existir convenio, el correo es mejor que nada.

P. Cómo recuperar billetes de avión. El 15 de enero adquirí dos pasajes aéreos para viajar a Medellín (Colombia) del 15 de marzo al 15 de mayo con la compañía Iberia. El 12 de marzo Iberia me comunica por e-mail que debido a las restricciones aeroportuarias impuestas por la pandemia del coronavirus se ven obligados a cancelar mi vuelo. La única compensación ofrecida por Iberia es aceptar un bono por el importe del viaje con fecha de caducidad diciembre de 2020. He intentado ponerme en contacto con Iberia a través de su central de reservas e Iberia Plus y no ha sido posible por estar las líneas permanentemente saturadas desde que se decretó el estado de alarma. Para mí la solución que me ofrece Iberia es inaceptable, pues la anulación del vuelo ha sido una decisión suya , y el hecho de no poder efectuar este viaje es por causa mayor, por lo que debería ofrecerme la posibilidad de aplazamiento del viaje sine die, para poder viajar con seguridad una vez la pandemia esté controlada, o bien el reintegro del importe del vuelo por el mismo medio de pago que se efectuó. Desearía saber cómo puedo ejercitar este derecho ante Iberia de forma efectiva, pues como he comentado antes el contacto con Iberia actualmente es casi imposible, y qué legislación y el articulado que la ampara. Muchas gracias. Jesús.

R. Estimado Jesús, Iberia ante esta situación se produce la opción de la devolución del importe del vuelo, o una compensación equivalente. Dado que no estás conforme con la solución que te impone Iberia, lo recomendable es que plantees una reclamación ante la oficina de consumo, alegando fuerza mayor.

P. Consumo de cannabis. Tengo 57 años, tomo medicación para VIH desde hace 30, consumo cannabis como antidepresivo, aperitivo y ayuda al dormir, ¿qué derechos tengo? ¿Puedo ir a comprar? Si se lo digo a un policía se ríe de mí y me multa, nadie habla de esto, gracias por escucharme. Oscar Miguel.

R. La compra de cannabis en España no es una actividad que esté permitida, ni en estado de alarma ni en situaciones ordinarias, por tanto, no tiene amparo legal.

P. Restricción de movimientos. Hola. Tengo una duda en cuanto a la restricción de movimientos. Mi padre es natural de un pueblecito a 35 kilómetros de donde vivimos. Allí tiene dos fincas de olivos, almendros y frutales y otro terreno que es una huerta. Lo que producen las fincas es para nuestro abastecimiento, no para venta, pero de las aceitunas hacemos aceite con el que pasamos el año para auto consumo. Mi padre tiene 65 años y es persona de riesgo. ¿Puedo desplazarme yo para el cuidado de las fincas y huerta ya que mi padre es de riesgo? ¿Está permitido este desplazamiento? ¿Qué documentación debería aportar para justificar dicho desplazamiento? Gracias. Cristian.

R. Estimado Cristian, la explotación de esas tierras no sería objeto de libre circulación, por tanto, ese desplazamiento sería cuestionable, salvo que lo que producen las tierras fuera considerado como adquisición de alimentos de primera necesidad, y aun así, seguiría siendo discutible puesto que en esos 35 kilómetros es probable que exista algún supermercado sobre el que abastecerse.

P. Venta de un automóvil. Buenas tardes. Tengo mi coche en un concesionario ya que lo llevé para que me lo vendieran. El contrato finaliza el día 29 de marzo y el coche no se ha vendido. Me informan de que el coche no me lo pueden devolver por el decreto del estado de alarma y que el contrato se prorroga automáticamente. Yo necesito mi coche para trabajar, ya que soy miembro en las Fuerzas Armadas y lo necesito para desplazarme dada esta situación de alarma. Dado que el contrato ha finalizado, yo no quiero que se prorrogue dicho contrato y ellos me comentan que sí se va a prorrogar aparte de no entregarme el coche. Un saludo y gracias. Conchi.

R. Se trata de un contrato privado cuya obligación no ha podido ser posible por causas imprevistas, por tanto, debería acordarse mutuamente continuar o no, otra cuestión es que no exista indemnización a ninguna de las partes, por no haber sido posible vender el coche por fuerza mayor. Si tu labor en las fuerzas armadas en estos momentos es considerada como esencial, tienes derecho a circular con tu vehículo particular, el problema está en que al ser un concesionario y no una estación de servicio o gasolinera, su profesión no está considerada como esencial, pero sería recomendable aplicar el sentido común, y que el dueño del concesionario flexibilizara su postura.

P. Alquiler de estudiantes. Un estudiante con piso de alquiler con contrato durante el curso escolar, ¿tiene que pagar el tiempo que dura el estado de alarma si no está residiendo ahora durante la cuarentena? Mi pregunta es si hay que pagar los meses de la residencia de estudios si mi hija durante el tiempo que dure el confinamiento está en casa. Se supone que hasta mayo o junio no continúa el curso. Gracias, un saludo.

R. Si no duerme en la residencia no tiene que pagar, puesto que si no hay servicio no hay desembolso. Por tanto, la solución es o que devuelvan la parte proporcional o algún tipo de compensación en las cuotas de los próximos meses. De no ofertarse nada, es recomendable presentar una reclamación alegando fuerza mayor.

P. Compra de pisos. Buenas tardes. El día 11 de marzo realizamos la compra de un piso antes notario. Y a la vez un contrato precario donde se indica que la entrega de llaves se realiza el 31 de marzo y si no hay una indemnización de una cuantía de euros por día de retraso. Con el estado de alarma. ¿se puede realizar la entrega de llaves? Si no fuese así, ¿la indemnización sigue vigente? Lo digo porque eso me penalizaría ya que estoy de alquiler y debo entregar mi piso e irme a vivir al de compra. Gracias por su ayuda. Sonia.

R. Sonia, el estado de alarma ha imposibilitado que se pueda cumplir la obligación de entrega de llaves, por tanto la indemnización quedaría excluida. Lo más recomendable es intentar llegar a un acuerdo con el arrendador o arrendadora de donde actualmente pernoctas, puesto que si tus ingresos han descendido notablemente como consecuencia del estado de alarma, o has entrado en algún ERTE, puede ver peligrar el cobro de su renta.

P. Cuidados a mayores. Hola, mi sobrino trabaja en Sevilla y vive eventualmente de alquiler en una habitación. Sus padres están en cuarentena a 150 kilómetros y no tienen a nadie que les suministre lo necesario para vivir. ¿Se podría desplazar a casa de sus padres, que es su residencia habitual, para atenderlos? Y si lo hace en transporte público, ¿qué documentación acreditativa necesitaría? Muchas gracias. Antonio.

R. Estimado Antonio, la respuesta es compleja, lo ideal sería que se abastecieran a través de las compras online. En estos momentos nadie puede acercarse al domicilio en cuarentena, salvo para asistencia y cuidado de los mayores, o si estos estuvieran en una situación de dependencia, y, aun así, no podría haber contacto personal. Si finalmente tu sobrino decide dar el paso, debe acreditar que no existe otra forma de abastecer a sus padres que acudiendo él mismo en persona.

P. Pago de cuotas de mutuas. Hola, buenas tardes. Me pregunto si estoy obligado a pagar la cuota de mi mutua privada (FIATC) durante el estado de alarma, ya que no puedo hacer uso de sus servicios habiéndome anulado varias pruebas que tenía programadas. Gracias de antemano. Moisés.

R. Estimado Moisés, si se suspende la actividad se suspende el pago. La mutua debe devolverte el dinero o facilitarte algún tipo de compensación, de lo contrario es recomendable que presentes una reclamación, por escrito, alegando fuerza mayor.

P. Medidas de protección. Hola. La semana pasada fui a un supermercado cercano a casa, y a falta de mascarilla de protección decidí ponerme el casco integral de moto, que considero más seguro. Después de esperar la cola correspondiente, me prohibieron la entrada por llevarlo puesto. Regresé a casa y me coloqué un gorro de lana hasta las cejas, unas gafas de sol y una braga de cuello cubriéndome hasta la nariz, y así sí pude pasar. ¿No se deberían relajar ciertas "normas", en situaciones excepcionales? Gracias. Miguel Ángel.

R. Estimado Miguel Ángel, la prohibición de entrada con el casco de moto tiene su sentido de cara a las cámaras de seguridad del supermercado, por lo tanto, la recomendación que recibiste del supermercado es correcta.

P. Segunda residencia. Hola. Mi pregunta es la siguiente: desde dos días antes del estado de alarma, estoy en mi segunda vivienda; me vine aquí por mi delicado estado de salud, ya que estoy trasplantado y tengo problemas respiratorios. Pensé que este era el sitio más seguro para mí. Pero ahora no sé si legalmente puedo seguir aquí. Gracias por la respuesta. Juan Francisco.

R. Estimado Juan Francisco, legalmente puedes permanecer en cualquier domicilio, lo que no es posible es cambiar de domicilio durante el confinamiento, por lo tanto, no solo debes permanecer en tu segunda residencia, sino que además en tu caso no estaría permitido regresar a la primera.

P. Cuidado de huertos. Tengo un huerto particular a 8 kilómetros de mi domicilio, con hortalizas y verduras plantadas, además de una balsa con 50 peces. ¿Puedo ir cada 3 o 4 días para dar de comer a los peces y coger las verduras? Gracias. Pilar.

R. Ese tipo de desplazamientos no están contemplados entre las excepciones de desplazamiento, por lo tanto, de producirse serían susceptibles de ser multados.

P. Cuidados y dependencia. Mi madre es dependiente. Yo vivo en un municipio distinto a ella y debo trasladarme a cuidarla cuando me toque mi turno. ¿Me pondrán impedimentos? ¿La policía me puede parar? Manuel.

R. Estimado Manuel, el art. 7 del RD establece como posible circulación los casos de Asistencia y cuidado a mayores, y dependientes, por tanto el desplazamiento sería posible. Lo recomendable es que lleves siempre encima algún documento que acredite la situación de tu madre, su domicilio y tu parentesco.

P. Cuidado de perros. Buenas. Trabajo en una farmacia y a causa de ello estamos haciendo guardias de 13 horas y media desde la semana pasada. Yo vivo sola con mi perro y me gustaría saber si durante mi turno de trabajo algún familiar podría venir a estar con él y sacarlo mientras yo no esté, ya que no me parece moral tenerlo encerrado sin salir a hacer sus necesidades en todo el día. Mi familia vive a 20 minutos de casa. Si fuera posible, ¿qué documentación le haría falta? Gracias de antemano. Cristina.

R. Estimada Cristina, aunque sacar a pasear al can es un derecho en el estado de alarma, no lo es entrar en otro domicilio, por tanto, lo recomendable es que no fuera nadie a tu casa.

P. Desplazamientos para abastecimiento. Tengo alimentos en un trastero adjunto a mi plaza de garaje en otro edificio distinto al que vivo, puesto que en mi edificio no hay garajes ni trasteros. Está a una distancia en línea recta de 250 metros, las tiendas más próximas a mi casa están a la misma distancia. Yo compro al mayor siempre, no por estas circunstancias. Se me terminan los alimentos como leche, aceite de oliva, agua mineral, patatas, conservas, vino, cerveza. El trastero es de mi propiedad, puedo llevar foto de la escritura en el móvil. Se accede al trastero directamente desde mi plaza de garaje, a esta directamente desde la calle con puerta automática, sin pasar por portales u otras zonas comunes como jardines, etc, directamente desde la calle. También para evitar tener que hacer varios desplazamientos que aumentan el riesgo de contagio me propongo hacer un solo viaje, con mi bicicleta de ciudad, que lleva cesta incorporada en el trasportín para unos 50 kg de peso. A 450 metros de mi casa hay una residencia de ancianos en la que ha fallecido una persona, y hay varios positivos, según la prensa. He consultado a la policía municipal este desplazamiento, preguntando si se pude incluir en el apartado de supuestos análogos del decreto que autoriza el estado de alarma, y la respuesta es que "queda a mi criterio" (alucinante seguridad jurídica). En su opinión:

1. ¿Puedo trasladarme a por los alimentos, al ser considerado un caso dentro de los supuestos análogos? No hay tique de compra, se compraron hace un mes.

2. ¿Puedo hacerlo en la bicicleta de ciudad con el transportín, puesto que el decreto no prohíbe el uso de este vehículo para movilidad? Un saludo.

R. El RD en su artículo 7 permite la libre circulación para la adquisición de alimentos, por tanto, llegado el caso sí se podría argumentar. No obstante, lo recomendable es reducir al mínimo ese tipo de salidas que, aunque sí podrían estar permitidas, suponen un problema a la hora de demostrar que ese es el propósito del desplazamiento. En cuanto al trasportín, sería posible su uso, si estuviera considerado como vehículo.

P. Custodia compartida. Hola. Vivo en Palma de Mallorca, estoy separada con dos hijos y tengo yo la custodia. ¿El papá puede venir a buscar a los niños para que estén con él el fin de semana que le tocan según el convenio regulador? Y tengo otra cuestión. Yo trabajo en uno de los servicios esenciales y tengo que ir a trabajar un par de veces a la semana, ¿puede venir el padre de los niños a cuidarlos para que no estén solos? Gracias. Natalie.

R. Estimada Natalie, el estado de alarma no declara nulo el convenio, es decir, está plenamente vigente y se debe cumplir lo estipulado, y además nada impide hacer pequeñas modificaciones siempre y cuando ambos progenitores estéis de acuerdo en las mismas, respetando el criterio de Salud Pública.

