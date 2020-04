Illa asegura que los criterios para ingresar pacientes en UCI no tienen en cuenta la edad

Publicada el 01/04/2020 a las 17:20 Actualizada el 01/04/2020 a las 17:59

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que los criterios para ingresar a pacientes en UCI no tienen en cuenta la edad del paciente sino su cuadro clínico, después de que un documento de la Generalitat de Cataluña recomendara a los profesionales sanitarios no ingresar en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a pacientes de más de 80 años en el marco de la pandemia de coronavirus.



"Las decisiones terapéuticas se hacen en base a criterios clínicos ya establecidos y que, por tanto, no se tiene en cuenta la edad del paciente, sino su cuadro clínico", ha asegurado el ministro durante en rueda de prensa telemática en Moncloa.



Por otra parte, el ministro de Sanidad ha recordado que todas las personas que fallecen por coronavirus se contabilizan como tal, negando así que no se estén contando los muertos en las residencias de ancianos como así se ha sugerido que ocurre en Cataluña.