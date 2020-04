En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

09.00. Apple fabricará un millón de caretas médicas a la semana. El gigante tecnológico producirá semanalmente un millón de protectores faciales para el personal sanitario que serán distribuidos en Estados Unidos y globalmente, además de haber conseguido más de 20 millones de mascarillas de protección a través de su cadena de suministro que la compañía ha donado en distintos países para ayudar a contener la propagación del Covid-19. El consejero delegado de Apple, Tim Cook, ha anunciado la implicación de "diseñadores, ingenieros, operarios, equipos de embalado y proveedores" de la compañía en el diseño, producción y entrega de caretas de protección para trabajadores sanitarios. "La primera remesa ha sido entregada al hospital de Santa Clara la semana pasada", ha informado Cook, destacando que los materiales para su fabricación proceden de EEUU y China.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX