Del Congreso a las autonomías: la doble vara de medir del PP sobre el control al Gobierno en plena crisis del covid-19

Publicada el 08/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 07/04/2020 a las 21:01

El Partido Popular dio este martes una nueva vuelta de tuerca a su estrategia de distanciamiento del Gobierno en el marco de la crisis del covid-19. Los conservadores darán su respaldo al Gobierno en todo lo que tiene que ver con la prórroga del estado de alarma, como anunció Pablo Casado el lunes ante los diputados, senadores y europarlamentarios del PP. Pero hasta ahí va a llegar la "lealtad" del principal partido de la oposición. Para el resto, han establecido una serie de líneas rojas y condiciones.

La portavoz del PP en la Cámara Baja exigió a primera hora la "reapertura inmediata" de la Cámara y que se levantase la suspensión del cómputo de plazos de tramitación de iniciativas que la Mesa acordó el 19 de marzo. Si esto último no era atendido, advirtió Álvarez de Toledo, su Grupo recurriría al Constitucional al entender que el órgano de gobierno del Congreso se habría excedido "en sus competencias y habría vulnerado los derechos de representación política de los diputados". Pasadas las 18.00 horas, desde el parlamento se informaba de que "a propuesta de la presidenta" se había aprobado que a partir del próximo lunes 13 de abril quede levantada esa suspensión de los plazos. Y, poco después, la Junta de Portavoces de la Cámara acordaba que la semana que viene habrá un pleno de control al Gobierno, pese a que no estaba previsto en el calendario de sesiones. Quedan por cerrar los flecos de qué tipo de presencia va a haber en el hemiciclo.

Los conservadores se arrogan el hecho de que el Congreso vaya a celebrar sesiones de control. Se debe, dijeron, a la "presión democrática del PP". Álvarez de Toledo consideró, en declaraciones a la prensa, que la Presidencia de la Cámara "ha rectificado como tuvo que rectificar el Gobierno" respecto a la forma en la que los periodistas preguntan en las ruedas de prensa de la Moncloa.

La misma insistencia con la que el PP nacional ha reivindicado que el Gobierno, especialmente Pedro Sánchez, rinda cuentas en el Parlamento, se replica en los parlamentos de algunas de las comunidades en las que gobierna el propio PP. Gracias a acuerdos de coalición con el partido naranja, y en algunos casos con el apoyo externo de Vox, el PP lidera los ejecutivos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León. Y Galicia, en solitario, con mayoría absoluta.

Las oposiciones de los gobiernos de Madrid, Murcia y Andalucía han exigido a sus respectivos presidentes que rindan cuentas. Las comparecencias, sin embargo, se prevén como pronto para las últimas semanas de abril.

infoLibre respasa cómo han rendido cuentas estos gobiernos desde el estallido de la crisis. También, si hay planes a la vista de un mayor control.

Comunidad de Madrid

Madrid es la comunidad más golpeada por el covid-19. Incluso su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, está en cuarentena tras haber dado positivo en las pruebas que le realizaron.

Hasta la fecha, no ha existido control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid. Recuerdan fuentes parlamentarias que ello se debe a un acuerdo de la Mesa de la Asamblea del 13 de marzo. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el órgano de gobierno de la Cámara decidió cerrar la sede de la Asamblea y suspender la celebración de plenos y comisiones hasta el 12 de abril.

"La Mesa tomó esa decisión por unanimidad y los portavoces de los grupos parlamentarios fueron informados, y todos ellos también se mostraron de acuerdo", añaden desde la Cámara.

Ahora, el mismo órgano de gobierno de la Cámara se reunirá este sábado, 11 de abril, para decidir cómo la Asamblea "recupera paulatinamente" la actividad parlamentaria, en qué formato y el calendario para ello. Posteriormente, esa decisión será traslada a la Junta de Portavoces.

En el Grupo Parlamentario Popular dan por hecho que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, será de los primeros en rendir cuentas. Es lo que han pedido los grupos de la oposición recordando que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace lo propio en el Congreso. Los conservadores dicen también que Isabel Díaz Ayuso no tardará en rendir cuentas. Pero, hasta el momento, lo cierto es que la presidenta regional no ha protagonizado ninguna sesión parlamentaria abierta a los madrileños desde el inicio de la crisis.

Diego Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y vicepresidente Segundo de la Asamblea de Madrid, sostiene en conversación telefónica con este diario que, una vez tomada la decisión de cómo se recupera poco a poco la actividad de la Cámara, habrá que ver cómo se regularizan "los protocolos de actuación".

"No es una cuestión de legalidad, sino de necesidad y oportunidad", señala el diputado socialista insistiendo en la necesidad de que en estos momentos, las instituciones intepreten los reglamentos con la suficiente flexibilidad para que no se resientan ni las tareas de control al gobierno regional ni la transparencia.

"Esa misma línea de control y transparencia tiene que servir para que la oposición tenga capacidad de corresponsabilidad y de proponer iniciativas", añade.

Sobre el doble rasero, Cruz defiende que no sirve que lo que los políticos exigen en unas circunstancias no se ponga en práctica en otras. Y lamenta que desde el Partido Popular se exijan al Gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, ruedas de prensa en unas condiciones que Ayuso no ha puesto todavía en práctica.



"El Gobierno de la Comunidad de Madrid es quien tiene la competencia en Sanidad. No puede ser que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparezca periódicamente ante el Congreso y que ni la señora Díaz Ayuso ni el consejero de Sanidad den explicaciones en la Asamblea y que, además, la información que trasladan a la oposición de manera informal sea incompleta y contradictoria", ha criticado, por su parte, el portavoz del grupo de Unidas Podemos Izquierda Unida en la Asamblea, Jacinto Morano.



El Grupo Parlamentario de Vox, por su parte, quiere que se celebren plenos telemáticos o reducidos donde se mantenga el control al Gobierno de forma pública porque "paralizar la actividad parlamentaria es antidemocrático".

Andalucía

La Mesa del Parlamento de Andalucía aceptó el lunes 23 de marzo las solicitudes de comparecencia ante la Diputación Permanente de los consejeros de Salud y Familias; de Hacienda, Industria y Energía, y de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, todos ellos para informar sobre medidas adoptadas ante la situación actual ocasionada por el covid-19. La reunión se celebró, de forma telemática, dos días después.



Ese mismo día, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos), explicaba al término de la reunión de la Mesa que no se había admitido a trámite la solicitud de comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), presentada por el PSOE y Adelante Andalucía, porque, según sostienen los servicios jurídicos, los grupos parlamentarios no pueden pedir la comparecencia del presidente de la Junta.

Como ha ocurrido en el caso de otros presidentes regionales, Moreno sí ha comparecido tras reunirse, por videconferencia, con el presidente del Gobierno.

En teoría, Moreno no tiene en mente compacer hasta que se levante el estado de alarma. Según aseguró recientemente en una entrevista a la Cope recogida por Europa Press, lo que le toca ahora es "estar a los mandos del Gobierno andaluz, en primera línea de combate e intentando en la medida de nuestras posibilidades salvar vidas humanas". "Ya llegará el tiempo de la bronca política", dijo.

"Dos semanas antes piden que se cierre el Parlamento para evitar contagios —dijo sobre PSOE y Adelante Andalucía— y ahora piden un pleno extraordinario donde movilicemos a 109 diputados, ujieres, funcionarios y todo para hacer batalla política probablemente", criticó el jefe del Ejecutivo andaluz.

Este mismo martes, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, proponía que un grupo de diputados nacionales del PP —un total de 45— acudan a partir de ahora a la Cámara Baja, rompiendo el consenso inicial de los grupos.

Región de Murcia

Fuentes del Gobierno regional sostienen que el presidente, Fernando López Miras, solicitó comparecer a petición propia en la Asamblea Regional para informar sobre la situación del covid-19 en la Región de Murcia. "De momento, el parlamento está sin actividad pero el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado que se reanude para acoger esa comparecencia y también culminar la tramitación de los presupuestos regionales", añaden. A día de hoy no hay fecha para la comparecencia del presidente puesto que se tiene que fijar en una reunión de la Junta de Portavoces.

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ubica esa posible comparecencia de López Miras para los días 16 o 17 de abril. Y lamenta que, hasta la fecha, el presidente de la Región de Murcia no se haya puesto en contacto con su formación, la mayoritaria en la Cámara regional. El último contacto fue el 11 de marzo. Lo que sí ha habido, informa, son reuniones con el consejero de Sanidad.

"Como ocurre con las videoconferencias que mantiene con el presidente del Gobierno de España, podría hacerlo con los grupos de la Asamblea de Murcia. Que explique su hoja de ruta, que explique sus peticiones... que le vean los murcianos", añade Conesa. "No puede hacer dejación de funciones del Gobierno regional, pidiendo solo explicaciones al Gobierno de España".

A ojos de este dirigente socialista, también urge que rindan cuentas los responsables de Empleo y de Turismo.

Castilla y León

Suspendidas las sesiones plenarias por la crisis del coronavirus, el presidente de la Junta de Castilla y Léon, Alfonso Fernández Mañueco, compareció ante la Diputación Permanente de las Cortes el pasado día 17, transcurrido ya el primer plazo del estado de alarma. De momento, no hay nuevas comparecencias en el calendario.

Galicia



Todos los grupos de la oposición —PSdeG, Grupo Común da Esquerda, BNG y Grupo Mixto— solicitaron este lunes que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca para "explicar la situación real" de las residencias de mayores.

De cuajar la iniciativa, no sería la primera comparecencia del presidente gallego ante la Cámara. Ya lo hizo en la Diputación Permanente el pasado 27 de marzo para informar de la crisis del covid-19.

Los parlamentos extranjeros

¿Qué ocurre en los países de nuestro entorno? En Italia, donde la situación es igual de grave que en España, el primer ministro, Giuseppe Conte, ha acudido en varias ocasiones a la Cámara de diputados para explicar su gestión de la crisis. A la institución solo puede entrar un sexto de los diputados de cada grupo para guardar la distancia.

En Francia existe una comisión parlamentaria encargada de dar seguimiento a la respuesta del Gobierno a la crisis sanitaria. La última comparecencia del primer ministro Édouard Philippe fue el pasado miércoles, 1 de abril.

Alemania es el cuarto país con más infectados por covid-19 en el mundo. Pero aplicó medidas de confinamiento menos drásticas que países como Italia o España. La presencia de Angela Merkel en el Bundestag se ha visto reducida porque la canciller se puso en cuarentena tras haber estado en contacto con un médico que dio positivo en la prueba del coronavirus.