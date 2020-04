Directo | La patronal calcula que el PIB caerá entre un 5% y un 9% y el paro podría crecer hasta en 900.000 personas

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución este miércoles de esta pandemia en España y en el mundo:

10.15. El PIB caerá entre un 5% y un 9% y el paro podría crecer hasta en 900.000 personas. La CEOE estima que el PIB caerá este año entre un 5% y un 9% como consecuencia de la crisis del coronavirus y el paro crecerá entre medio millón y más de 900.000 personas, con una tasa de paro que podría escalar hasta el 18%. Así lo recoge el departamento de Economía de la CEOE en un informe especial sobre el impacto de la crisis del covid-19 en las empresas y en la economía española en general, del que se desprende que sus consecuencias serán mayores que las inicialmente previstas. Según la CEOE, España volverá a entrar en recesión en 2020 debido al parón de la actividad y de la demanda a partir de la segunda quincena de marzo y su extensión a abril, con una caída del PIB estimada en un 5% para el conjunto del año en un escenario de recuperación más intensa, en el que se estima el final del confinamiento para los primeros días de mayo, una alta efectividad en las medidas adoptadas y una recuperación rápida en la mayor parte de los sectores. En este escenario, la patronal prevé que se perderán 445.300 ocupados en términos de EPA, un 2,3% menos en media anual, y la tasa de paro crecerá del 14,1% al 16,5%, con un incremento del paro en 560.400 personas, hasta situarse en 3,8 millones.

10.03. Montero dice que a partir del día 26 se podrá volver a "la ocupación de calles y plazas". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que los ciudadanos podrán recuperar "su vida normal" a partir del próximo día 26 de abril, aunque la vuelta a la "ocupación de calles y plazas" se realizará "con instrucciones claras" que transmitirá el propio Ejecutivo. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la titular de Hacienda ha dicho que, por el momento, lo único que se puede "dar por hecho" es la prórroga del estado de alarma hasta el día 26. Eso sí, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, confirmó que habría otra prórroga al término de esta última. Montero ha explicado que será entonces, a finales de este mes, cuando los ciudadanos podrán desarrollar gradualmente su día a día, aunque todavía no está claro en qué condiciones. "Se hará con diferentes escenarios que no anticipamos porque queremos que los técnicos decidan", ha apuntado.

09.18. El PP justifica en Iglesias su negativa a unos Pactos de la Moncloa. La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha justificado la negativa a unos nuevos Pactos de la Moncloa en la presencia del líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien ha acusado de trabajar "en la destrucción del sistema del 78". "No establezco vetos pero no le veo ningún sentido a un acuerdo con Podemos", ha asegurado la portavoz conservadora en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que la formación morada no es una base "para construir nada". Álvarez de Toledo se ha expresado así tras ser pregunta sobre la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lograr un gran acuerdo nacional entre todos los partidos. Para la dirigente, son los postulados de Podemos los que no permiten "encontrar lugares comunes" para edificar ese pacto.

07.00. El Eurogrupo finaliza sin acuerdo y lo intentará de nuevo este jueves. La reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona (Eurogrupo) ha finalizado sin acuerdo tras dieciséis horas de negociación y el encuentro se repetirá este jueves en un nuevo intento por desbloquear un paquete de medidas económicas para aliviar el impacto de la pandemia de coronavirus. Así lo ha anunciado el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en un mensaje que ha compartido en la red social Twitter. "Tras 16 horas de discusiones nos hemos acercado a un acuerdo pero no hemos llegado. Suspendo el Eurogrupo y continuaremos mañana, jueves", ha escrito. "Mi objetivo sigue siendo el mismo: una red fuerte para la UE contra los efectos del Covid-10 para proteger a trabajadores, empresas y países y comprometerse a un cuantioso plan de recuperación", ha añadido el portugués.

