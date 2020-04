Publicada el 10/04/2020 a las 09:54 Actualizada el 10/04/2020 a las 10:08

10.07. Iglesias dice que habló ayer con Garamendi tras las duras críticas de CEOE. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha desvelado que este jueves habló con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras las críticas de esta organización y de Cepyme por no haber sido consultados sobre la creación de forma inmediata de una renta mínima. Según Iglesias, Garamendi comparte el interés de que "no se deje a nadie desasistido" ante las consecuencias de la crisis por el covid-19. "Le agradecía que en su comunicado dijera que el Estado no puede dejar desasistido a nadie. Ese ingreso mínimo puente es imprescindible lo antes posible", ha dicho Iglesias en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. El vicepresidente ha explicado que tiene "una relación personal buena" con Garamendi y que charló con él tras el comunicado emitido por las organizaciones empresariales. Las patronales aseguraron que el Gobierno no había negociado con ellos la creación de un renta mínima vital puente para las personas sin recursos, que les dé un ingreso para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y que funcionen hasta la puesta en marcha dentro de unos meses de una renta de este tipo ya definitiva.

10.02. Torra llama al Gobierno a prevenir rebrotes: "Peor que un confinamiento son dos". El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado este viernes que el Gobierno haya decidido no alargar el confinamiento total por el coronavirus y ha pedido al Ejecutivo que reconsidere su posición, para prevenir rebrotes: "Es necesario rigor y planificación porque peor que un confinamiento son dos confinamientos". "El Gobierno no nos ha hecho llegar ni una indicación de cómo pretende que el martes los catalanes vayan a trabajar, con qué medidas de seguridad, ni cómo", ha lamentado en una entrevista de Tarragona Ràdio recogida por Europa Press. Ha sostenido que el Ejecutivo ha tomado esta decisión sin consultar al comité científico, y ha añadido que "dos semanas de prórroga irían bien" para descongestionar hospitales y adquirir tests, según los expertos consultados por la Generalitat.

08.56. El Gobierno habilitará hoy una segunda línea de avales de hasta 20.000 millones para autónomos y pymes. El Gobierno habilitará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario una segunda línea de avales públicos, de otros 20.000 millones de euros, con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estará reservada íntegramente a pymes y autónomos. Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, al que acudió para solicitar la prórroga de la vigencia del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril, Sánchez admitió que espera que más de 1,3 millones de autónomos y empresas se beneficien de esta línea de avales públicos, del máximo de 100.000 millones que anunció el Ejecutivo al inicio. Asimismo, dijo que otras 130.000 empresas y autónomos se beneficiarán de la ampliación del límite de endeudamiento del ICO, para aumentar todas sus líneas de financiación, hasta un total de 10.000 millones de euros.

08.30. La pandemia de coronavirus supera los 1,6 millones de casos y los 95.000 muertos. La pandemia de coronavirus cuenta más de 1,6 millones de casos en todo el mundo, que incluyen más de 95.000 víctimas mortales y de 355.000 personas curadas, en un total de 185 países, siendo Estados Unidos el más afectado, según el balance actualizado este viernes por la Universidad Johns Hopkins. Los casos confirmados de covid-19 son 1.602.885, la mayoría de los cuales se concentra en Estados Unidos, con más de 466.000. El número global de muertos es de 95.745, con Italia a la cabeza (18.279), y las personas que han superado la enfermedad son ya 355.514 y la mayoría, 77.758, están en China. Estados Unidos continúa como el primer país en número de personas contagiadas, con 466.299, 34.167 más que el jueves.

07.00. China informa de 42 nuevos casos de coronavirus, 38 de ellos importados. El Ministerio de Salud de China ha informado este viernes de que se han registrado 42 nuevos casos de coronavirus en el país, 38 de ellos importados, y una nueva muerte. De los cuatro casos de transmisión local, tres se han confirmado en la provincia de Guangdong y uno en la provincia de Heilongjiang. El balance total de casos de covid-19 en China asciende a 81.907, mientras que los casos llegados desde el extranjero ya son 1.141. De ellos, 408 han sido dados de alta, 733 se encuentran aún recibiendo atención médica y 34 de ellos están graves. En cuanto al fallecimiento, que eleva a 3.336 las víctimas mortales por el coronavirus en China, se ha confirmado en la provincia de Hubei. Las autoridades sanitarias también han comunicado que este jueves se ha dado el alta médica a 85 personas y el número de casos graves se ha reducido en 32, por lo que ahora se ubica en 144. En total, 1.116 pacientes están aún hospitalizados y 77.455 se han recuperado del Covid-19 en el país asiático.

05.00. Corea del Sur registra sólo 27 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja en 50 días. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha registrado únicamente 27 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más baja de contagios confirmada desde el 20 de febrero. Los nuevos contagios elevan el balance total de afectados en Corea del Sur a 10.450, mientras que las víctimas mortales han ascendido hasta las 208 tras registrar este jueves cuatro muertes más, según ha trasladado la agencia de noticias surcoreana Yonhap. También se han anunciado cuatro casos importados, alcanzando los 869 casos procedentes del extranjero. Además, la ciudad surcoreana de Daegu, la región más golpeada por el covid-19 en el país, no ha confirmado ningún nuevo caso de coronavirus este jueves. Daegu ha confirmado 6.807 casos de coronavirus en total, mientras que la provincia de Gyeongsang del Norte, el otro epicentro de la pandemia en Corea del Sur, ha alcanzado los 1.327 positivos.