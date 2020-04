Directo | España registra 510 muertos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 23 de marzo

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

12.05. Las sociedades médicas de geriatría piden material de protección, test y apoyo a profesionales. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y la Sociedad Española de Medicina Geriátrica han pedido material, tests y apoyo a profesionales para hacer frente a la pandemia del coronavirus, ya que según han denunciado actualmente no pueden ofrecer estos elementos centrales para su contención. Según han apuntado las sociedades médicas este sábado en un comunicado, no disponen de la capacidad de poder ofrecer elementos centrales en la contención de la epidemia en las residencias, como EPIs o test diagnósticos. Además, han señalado que no pueden cubrir las bajas laborales de estos centros y ni hacer que la cobertura de médicos y enfermeras en las residencias sea cubierta por el responsable de la gestión del servicio.

11.40. España registra más de 160.000 casos confirmados y suma 510 muertos en las últimas 24 horas: ya son 16.353 fallecidos. Se trata de la cifra más baja desde el pasado 23 de marzo.También supone una bajada con respecto a los datos de ayer, cuando se notificaron 605 muertes. Según los datos de Sanidad, hay 161.852 positivos por coronavirus: se produce un pequeño repunte con respecto a este viernes (4.576 nuevos positivos, en comparación con los 4.830 de hoy). 59.109 pacientes han sido ya dados de alta (3.441 más).

La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada, con 45.849 contagios, de los que 6.084 han muerto, 23.663 se han recuperado y 1.376 siguen en estos momentos ingresados en UCI; seguida de Cataluña: 32.984 positivos, 3.331 muertes, 14.258 curados y 2.629 personas que han estado en algún momento en cuidados intensivos.

11.30. Más de 100 personalidades y 81 organizaciones apoyan un manifiesto que pide "unidad y solidaridad". Un total de 110 personas de diferentes ámbitos y 81 organizaciones de diferentes sectores han apoyado el manifiesto de Recortes Cero que pide "unidad y solidaridad" frente al coronavirus, según ha informado el impulsor de esta iniciativa. Con los nuevos firmantes, Recortes Cero ha duplicado los apoyos al manifiesto, cuya finalidad es "ganar al covid-19". Entre las personas que han apoyado el documento, destacan los actores Antonio Resines, Alberto Ammann y José Sacristán; los directores Emilio Martínez Lázaro, Daniel Calparsoro, Joaquín Oristrell y Manuel Gutiérrez Aragón; el director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes, Juan José Badiola; la escritora Lucía Etxebarría; la periodista Chelo García Cortés; el exjuez Baltasar Garzón; o la productora y Premio Nacional de Cinematografía Esther García.

11.15. La Generalitat acusa a Sánchez de improvisación: mantiene control de fronteras y la gente tiene que ir a trabajar. El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha considerado este sábado que las decisiones que toma el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria derivada del coronavirus son "fruto de la improvisación", que lleva a una incertidumbre absoluta que genera estrés entre la población, ha dicho. En una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha apuntado que la Generalitat espera saber cuál es la estrategia del Gobierno después de que haya anunciado la vuelta al trabajo para el próximo lunes: "Esperamos para ver si tienen alguna propuesta, alguna estrategia determinada".

11.10. Alemania rebasa ya los 2.500 fallecidos por coronavirus. Alemania ha sumado este sábado más de 4.100 nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa el cómputo global por encima de los 117.000, incluidas más de 2.500 muertes, entre ellas 171 en la última jornada, según el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental responsable del seguimiento de enfermedades en el país. En total, hay ya 117.658 casos confirmados de Covid-19 en Alemania, 4.133 más que el jueves. En concreto, hay 2.544 personas fallecidas.

10.45. África se acerca a los 13.000 contagios por coronavirus y los fallecidos rozan los 700. El número de contagios de coronavirus registrado en África se encuentra ya en los 12.973 casos, según el último balance continental actualizado a este sábado por los Centros Africanos para la Prevención y Control de Enfermedades. Un total de 693 personas han fallecido en todo el continente desde la declaración de la pandemia, que ha alcanzado ya a 52 países africanos. Solo Lesoto y las Comores no han registrado casos. Un total de 2.064 personas han recibido el alta.

10.35. El Gobierno británico todavía cree prematuro aventurar la llegada al apogeo de los contagios. El ministro de Salud británico, Matt Hancock, ha avisado este sábado de que todavía es demasiado pronto para determinar si Reino Unido ha alcanzado el pico de contagios aunque ha reconocido que está percibiendo indicios positivos en cierta reducción del número de hospitalizaciones. "La buena noticia es que hemos visto que el número de ingresos hospitalarios comienza, insisto, ha empezado a aplanarse", ha declarado en una entrevista a la BBC.

