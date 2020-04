Directo | La cifra de fallecidos en España repunta a 619 en las últimas 24 horas, rompiendo la tendencia de últimos días

Publicada el 12/04/2020 a las 11:00 Actualizada el 12/04/2020 a las 12:20

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución este domingo de esta pandemia en España y en el mundo:

12.08. Llega a Barajas un avión con 113 toneladas de material sanitario para los hospitales madrileños. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido a primera hora de este domingo un nuevo avión procedente de China con 113 toneladas de material sanitario a repartir entre los hospitales madrileños. El avión que ha aterrizado en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez es un Boeing Jumbo 747 de carga. El material de las bodegas se distribuirá "de inmediato" entre los hospitales de la región ante el covid-19.

11.54. Italia se ocupará de la cuarentena de los migrantes rescatados esta semana por el barco Alan Kurdi. Los migrantes a bordo del barco de rescate 'Alan Kurdi' serán traslados a una nueva embarcación en cuestión de horas para atravesar allí la cuarentena por la pandemia de coronavirus que ha impedido el desembarco del navío en las costas italianas, según ha anunciado el Ministro de Transportes del país transalpino este domingo.

11.50. La portavoz del Gobierno catalán sobre el desconfinamiento: "Me consta que en el Gobierno hay discrepancias". La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha defendido este domingo que los expertos aconsejan mantener el confinamiento total por el coronavirus, y sobre la decisión del Ejecutivo de levantarlo ha dicho: "Me consta que dentro del propio Gobierno del Estado español hay discrepancias en este sentido". "Si ellos toman esta decisión y desprotegen a la ciudadanía, desde el Govern pediremos, seguro, que todas esas empresas que puedan hacer teletrabajo den a sus trabajadores esta posibilidad para que puedan quedarse en casa", ha dicho en una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press.

11.39. El Gobierno griego sospecha que Turquía está enviando al mar a migrantes contagiados por coronavirus. El Gobierno griego sospecha que Turquía tiene un plan para "empujar al mar" a migrantes contagiados por coronavirus, según han informado fuentes bajo condición del anonimato al diario Kathimerini. Según estas fuentes, las autoridades griegas han descubierto que numerosos inmigrantes en Turquía se han concentrado en las ciudades costeras del oeste del país, como si estuvieran listos para cruzar hacia las islas vecinas de Grecia en el Mar Egeo.

11.35. España registra 166.019 casos detectados y 16.972 fallecidos: 619 más en las últimas 24 horas. Los casos por coronavirus en España se elevan a 166.019, lo que supone 4.167 más que este sábado, un total de 16.972 personas han muerto (619 más en las últimas 24 horas) y el número de curados es de 62.391 (3.282 más), el 6%, según los últimos datos facilitados por Sanidad. El número de fallecidos repunta después de que ayer, con 510 muertos, diera su cifra más desde el 23 de marzo, hace 19 días, cuando se contabilizaron 462 fallecimientos. No obstante supone una bajada con respecto a los datos de hace una semana, cuando se notificaron 674 muertes.

11.27. Sánchez pide apoyo a los presidentes de CCAA para un Pacto de Reconstrucción y lanzar mensaje de unidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este domingo a los presidentes de las comunidades autónomas la "necesidad de un Pacto de Reconstrucción Económica y Social" una vez pase la amenaza de la pandemia de coronavirus y les ha invitado a formar parte de él porque, a su juicio, hay que transmitir un "mensaje de coordinación, colaboración y cooperación" y que los ciudadanos vean "juntos" a partidos e instituciones. Según han informado fuentes autonómicas, Sánchez ha explicado que el Gobierno quiere que "todos los sectores representativos de la sociedad estén presentes en la elaboración de este acuerdo nacional", esto es, los partidos políticos presentes en el Congreso, los gobiernos de comunidades autónomas, y los agentes sociales y económicos.

11.17. El Zoo de Barcelona no cree que los animales se contagien aunque están atentos. El Zoo de Barcelona no cree que los animales puedan contagiarse de coronavirus, pese a que un tigre del zoológico de Nueva York haya dado positivo por covid-19, aunque asegura que deben estar atentos y mantener las medidas de prevención: "Estamos tranquilos". En declaraciones a Europa Press, el director del Zoo de Barcelona, Sito Alarcón, ha asegurado que el caso del tigre de Nueva York es aislado, y ha defendido "no sacar las cosas de su justa envergadura". No tienen constancia de que haya algún caso positivo en el parque, y Alarcón no sufre por que un animal se contagie de covid-19: "Sufro por que un trabajador coja el virus. Es muy raro que el virus pase de los hombres a los animales".

11.00. Comienza la videoconferencia de Sánchez con los presidentes autonómicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado pasadas las 10.30 horas de este domingo su videoconferencia con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, según ha informado el Palacio de la Moncloa. Sánchez está acompañado por los ministros de Sanidad, Salvador Illa; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. También asiste en esta ocasión la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, quien se acaba de recuperar tras haber superado el coronavirus y haber estado un mes en aislamiento, por lo que no había podido acudir antes a las reuniones previas con los presidentes autonómicos. Es la quinta vez que el jefe del Ejecutivo reúne por videoconferencia a los presidentes autonómicos desde la declaración del estado de alarma para combatir la epidemia de coronavirus.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, está reunido por videoconferencia con los presidentes de Comunidades y Ciudades Autónomas, junto a las ministras de @Defensagob y @territorialgob, y los ministros de @sanidadgob, @interiorgob y @mitmagob.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/bo7K66D38A — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 12, 2020

10.11. Al Qaeda y Estado Islámico ven en el coronavirus una oportunidad. Si algo han demostrado en los últimos años los grupos terroristas, especialmente Estado Islámico, es su capacidad para aprovechar los temas de actualidad y los asuntos que preocupan a la población para sacar partida en su propio beneficio. El coronavirus no iba a ser una excepción y por ello la maquinaria propagandística de los yihadistas ya se ha puesto en marcha para aprovechar la oportuniad que les brinda. Tanto Estado Islámico como Al Qaeda han lanzado en las últimas semanas, tras ver cómo la pandemia de covid-19 iba propagándose inexorablemente de unos países a otros, mensajes en los que además de reafirmar su visión del mundo, buscan movilizar a nuevos combatientes e instan a aprovechar la actual coyuntura, con medidas que restringen movimientos y las fuerzas de seguridad encargadas de vigilar a quienes las infringen, para sacar rédito con nuevos ataques.

10.08. Torra pide por carta a Sánchez los "informes sanitarios" que avalan desconfinar. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide los "informes sanitarios y epidemiológicos" en los que se ha basado para ordenar el cese del confinamiento total por el coronavirus aprobado por el real decreto ley 10/2020. En la carta, consultada por Europa Press, Torra reitera su petición de no levantar el confinamiento: "Vistos los datos epidemiológicos actuales en Cataluña, resulta necesario adoptar nuevas medidas que continúen limitando el contacto entre ciudadanos, protegiendo así a la población del riesgo de contagio".

09.25. Alemania supera ya los 120.000 contagios y los 2.600 fallecidos. Alemania ha sumado este domingo más 2.800 de nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa el cómputo global por encima de los 120.000, incluidas más de 2.600 muertes, entre ellas 129 en la última jornada, según el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental responsable del seguimiento de enfermedades en el país. En total, hay ya 120.479 casos confirmados de Covid-19 en Alemania, 2.821 más que el sábado. En concreto, hay 2.673 personas fallecidas.

09.00. EEUU es el foco mundial de coronavirus con más muertos y contagiados. Estados Unidos ya se ha convertido en el principal foco mundial de coronavirus por muertos y casos con más de medio millón de afectados y fallecidos por encima de los 20.000, según el balance actualizado a este domingo de la universidad Johns Hopkins, en un día en que, como nota positiva, ya son más de 400.000 el número de contagiados que ha superado la enfermedad. El balance arroja un total de 1.777.666 contagios y 108.867 fallecidos. De ellos, 20.608 personas han muerto en Estados Unidos, donde el número de casos ya alcanza los 529.951, aproximadamente las cifras combinadas de España (163.027), Italia (152.271) y Francia (130.730).