Representantes de Unidas Podemos critican la reanudación de la actividad económica no esencial

Publicada el 12/04/2020 a las 13:34 Actualizada el 12/04/2020 a las 13:35

Representantes de Unidas Podemos han criticado a través de las redes sociales que la nueva prórroga del estado de alarma que se acaba de aprobar hasta el próximo 26 de abril incluya la reanudación a partir de este lunes de la actividad en determinados sectores productivos no esenciales. Según recoge Europa Press, ministros de Unidas Podemos fueron los que defendieron la paralización de toda actividad no esencial para frenar la epidemia, medida que finalmente fue aprobada por el Gobierno en la anterior prórroga del estado de alarma, si bien ya se anunció que sería efectiva durante dos semanas y finalmente será mañana cuando se vuelva al escenario anterior al 30 de marzo.

La diputada en el Congreso por Sevilla María Márquez ha compartido este domingo en Twitter una información en la que se dice que ministros de Unidas Podemos rechazan que se retome ya parte de la actividad laboral, lo mismo que la responsable de Memoria de IU Esther Barceló, quien añade un "evidentemente" a esa afirmación.

Ministros de Unidas Podemos rechazan levantar ya este lunes el confinamiento de los sectores no esenciales https://t.co/h7mWkeC7de — maría márquez (@Maria_Podemos) April 11, 2020

Las ministras y ministros de Unidas Podemos rechazan levantar el confinamiento el lunes. Evidentemente.https://t.co/KuuCzgx6Qt — Esther L. Barceló (En casa ) (@Elba_Celo) April 11, 2020

Todo ello a pesar de que en la rueda de prensa de este sábado del ministro de Sanidad, Salvador Illa, éste negó que se produjesen discrepancias en el seno del Gobierno con respecto a este asunto, sino que aseguró que hubo consenso en el marco del Consejo de Ministros.

El vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, se ha limitado a compartir un artículo titulado Bergamo, la masacre que la patronal no quiso evitar, sobre la región italiana más afectada por la pandemia de coronavirus, pero sin mencionar en ningún momento el nuevo decreto del Gobierno español. "El presidente de la patronal dijo: Ya perdemos 100.000 millones al mes... La secretaria del sindicato respondió: Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica pero ahora está en riesgo la vida de las personas...", es el párrafo del artículo que ha recogido y destacado Iglesias en su cuenta de Twitter.

“...El presidente de la patronal dijo: Ya perdemos 100.000 millones al mes... La secretaria del sindicato respondió: Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica pero ahora está en riesgo la vida de las personas...”https://t.co/WOKSdDV06M — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) April 11, 2020

Otros cargos del partido que lidera Pablo Iglesias han sido más claros y han expresado públicamente su opinión sobre este asunto concreto, al considerar que las nuevas medidas de retomar cierta actividad no esencial anteponen intereses económicos a la salud de los ciudadanos.

Es el caso de la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, quien ha publicado un comentario en su perfil de Twitter en el que afirma que "resulta indescriptible que no puedas estar con tus padres que se mueren el domingo y el lunes puedas estar con tus compañeros de trabajo", algo que considera "difícil de tragar". "Hoy decían que la gente se ha relajado y sale más. No parece fácil explicar por qué no puedes sacar a los niños a paseo, con cuidado, y el lunes puedes meterte en el metro e ir a trabajar. Antes el beneficio que las vidas", ha censurado en otro tuit.

Resulta indescriptible que no puedas estar con tus padres que se mueren el domingo y el lunes puedas estar con tus compañeros de trabajo. Dificil de tragar. — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) April 12, 2020

La portavoz de Unidas Podemos en las Cortes Valencianas, Naiara Davó, es de la misma opinión y subraya en su cuenta de Twitter que desde su partido creen que "no es el momento de echar al traste con todos los esfuerzos mantenidos hasta el momento para aplanar la curva y salvar vidas". "O paramos el país o nos quedamos sin país. Debemos sostener un poco más los sacrificios", apunta.

O paramos el país o nos quedamos sin país.



Desde Podemos, creemos que no es el momento de echar al traste con todos los esfuerzos mantenidos hasta el momento para aplanar la curva y salvar vidas. Debemos sostener un poco más los sacrificios.



Seguimos.https://t.co/GKW2OhPorr — Naiara Davó (@NaiaraDavo) April 11, 2020

"En este orden por favor: Primero la vida. Después la economía", destaca la secretaria de Círculos y Participación de Unidas Podemos, Ana Marcello, en un tuit publicado el sábado por la noche.